BMW M440i
BMW M440i
© commons.wikimedia.org by Charles from Port Chester, New York is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:55

400 сил, полный привод и скромный налог: как BMW обманул систему

Большое купе с почти 400 лошадиными силами обычно ассоциируется с внушительными штрафами и прожорливостью. Однако новый BMW M440i ломает этот стереотип, предлагая динамику уровня спорткара и при этом оставаясь сравнительно "мягким" для кошелька в условиях современных экологических норм. Немецкая модель вплотную приблизилась к показателям Porsche 911, но по налоговой нагрузке неожиданно оказалась ближе к массовым хот-хэтчам. Об этом сообщает профильное автомобильное издание.

Микрогибрид как ключ к снижению штрафов

BMW оснастила M440i обновлённой системой мягкой гибридизации на 48 вольт, которая пошла дальше прежнего стартер-генератора. Теперь в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF интегрирован электромотор мощностью 12 л. с., напрямую участвующий в работе трансмиссии. Это решение позволило снизить выбросы CO₂ на 8 г/км — до 162 г/км.

На практике это означает почти двукратное сокращение экологического штрафа. Несмотря на внушительные габариты — 4,77 метра в длину — и полный привод, совокупный налог оказывается сопоставимым с тем, что сегодня платят владельцы Golf GTI. Для автомобиля стоимостью от 77 700 евро это серьёзный аргумент.

Почти как Porsche 911 — по динамике

Под капотом — хорошо знакомый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объёмом 3,0 литра, который в сумме с электроподдержкой выдаёт 392 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды — всего на две десятых медленнее Porsche 911 Carrera. При этом постоянный полный привод позволяет реализовывать мощность уверенно даже на мокром асфальте.

Сравнение с конкурентами выглядит ещё показательнее. Mercedes CLE 450 с близкой отдачей проигрывает по выбросам и получает заметно более высокий штраф, а компактный Golf GTI с передним приводом и 265 л. с. в ряде конфигураций оказывается не таким уж "бюджетным" по налогам.

Интерьер без сюрпризов, но с характером

Внутри M440i остаётся верен спортивно-люксовой философии BMW. Атмосфера знакома по предыдущим версиям, но опции вроде кожаной отделки Vernasca и карбоновых вставок подчёркивают статус модели. Задние сиденья рассчитаны на пассажиров ростом до 1,80 м, а багажник объёмом 440 литров делает купе вполне пригодным для повседневного использования.

Управляемость вопреки массе

Снаряжённая масса в 1 845 кг не мешает автомобилю быть живым и собранным. На извилистых дорогах M440i демонстрирует минимальные крены, уверенное сцепление и предсказуемое поведение. Многодисковый самоблокирующийся задний дифференциал позволяет аккуратно работать газом на выходе из поворотов, а коробка передач переключается быстро и почти незаметно.

Звук двигателя остаётся одной из сильных сторон модели. Характерный тембр мотора B58 ощущается уже с низких оборотов и сохраняет насыщенность вплоть до красной зоны на 6 500 об/мин.

Расход топлива без иллюзий

На второстепенных дорогах при спокойной езде M440i способен уложиться в 6-7 л/100 км, что выглядит впечатляюще для автомобиля такого класса. На трассе при 130 км/ч расход остаётся умеренным, однако в городских пробках или при активной езде цифры легко поднимаются до 14-18 л/100 км.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

