© BMW 3 Series Turbo by FotoSleuth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Опубликована сегодня в 10:16

BMW M3 за 40 лет изменился до неузнаваемости — каждое поколение ломало стереотипы

Он появился как инструмент для побед на трассе, но быстро стал символом целого класса автомобилей. За четыре десятилетия BMW M3 прошёл путь от компактного омологационного купе до технологичного суперседана. Каждое поколение не просто менялось — оно отражало дух своей эпохи и запросы рынка. Об этом сообщает Motor1.

Рождение легенды: E30

История M3 началась в середине 1980-х, когда BMW потребовалась дорожная версия для участия в туринговых чемпионатах. Так появился E30 с 2,3-литровым четырёхцилиндровым мотором S14 мощностью до 197 л. с. в европейской спецификации.

Автомобиль отличался расширенными крыльями, доработанной подвеской и тормозами от 5 Series. При этом от стандартной "тройки" фактически остались лишь двери и крыша. Позднее вышли версии Evolution, а Sport Evolution получил уже 235 л. с. и увеличенный до 2,5 литра двигатель.

"Самый успешный туринговый автомобиль всех времён", — отмечается на сайте компании BMW.

E30 завоевал титулы в DTM, BTCC и чемпионате мира по турингу. Со временем его стали ценить не только за спортивные заслуги, но и за живой, оборотистый характер, который резко контрастирует с современными моделями.

Шесть цилиндров и взросление: E36 и E46

В 1992 году M3 перешёл на рядную "шестёрку". E36 получил 3,0-литровый S50 мощностью до 282 л. с. и впервые стал доступен в кузове седан. Автомобиль стал комфортнее и крупнее, отдалившись от чисто гоночных корней. Несмотря на менее мощную американскую версию, модель высоко оценили за баланс управляемости и повседневной практичности.

Настоящий культ сформировался с выходом E46 в 2000 году. Новый 3,2-литровый двигатель S54 выдавал 333 л. с. и раскручивался до 8 000 об/мин. Купе и кабриолет предлагались с механикой или роботизированной SMG. Именно это поколение многие называют эталонным.

В 2003 году дебютировал облегчённый M3 CSL мощностью 355 л. с. Он получил серьёзные доработки шасси и аэродинамики и преодолел Нюрбургринг менее чем за восемь минут. Выпущено было всего 1 383 экземпляра, что закрепило за моделью статус коллекционной.

V8 и турбо: смена философии

Поколение E90/E92/E93 принесло 4,0-литровый V8 S65 мощностью 414 л. с. Это самый крупный мотор в истории M3. Купе получило карбоновую крышу, появилась коробка с двойным сцеплением, а седан вернулся в линейку. Несмотря на рост габаритов, автомобиль сохранил точность управления и стал серьёзным конкурентом Mercedes-AMG и Audi RS.

В 2014 году F80 открыл эру турбонаддува. Новый S55 — рядная "шестёрка" с двойным турбонаддувом — развивал от 425 до 493 л. с. в версии Competition. Электроусилитель руля и изменение философии вызвали споры, однако по динамике модель стала быстрее и технологичнее. Появились версии CS и экстремальный M4 GTS с системой впрыска воды.

Новая реальность: G80

Современное поколение G80/G82 продолжило турбированную концепцию с мотором S58 мощностью до 543 л. с. в версии CSL. Впервые появился полный привод xDrive и серийный универсал M3 Touring. Дизайн передней части вызвал бурные обсуждения, однако технически модель получила признание за сочетание скорости и управляемости.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

