2017 BMW M2
© commons.wikimedia.org by LuvsMG481 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:40

Сплиттер на цепи меняет поток: аэро Track Kit стабилизирует BMW M2 в быстрых поворотах

На треке под Мюнхеном, где утренний туман цепляется за шины, а запах жженой резины висит в воздухе, BMW M2 с M Performance Track Kit показывает характер. Этот заднеприводный зверь, не трогая свой 3,0-литровый рядный шестицилиндровый S58, сбрасывает секунды на круге благодаря хитрым доработкам. Проблема знакома энтузиастам: хочешь острее на серпантине, но без полной перестройки и потери омологации для дорог общего пользования. Здесь баварцы нашли баланс — уличный M2 эволюционирует в трекового без радикальных жертв.

Стоимость пакета в Германии — 23 500 евро плюс монтаж, что делает его доступным апгрейдом для тех, кто не готов к €98 000 за чисто гоночный M2 Racing. Аэроэлементы регулируются вручную, подвеска перенастроена для трека, и даже выхлоп опционально рычит громче, сбрасывая 8 кг веса. Это не просто тюнинг, а стратегия: инвестируй разумно, чтобы авто держало цену и радовало в поворотах.

"M Performance Track Kit — это инженерный компромисс: сплиттер и антикрыло из GT4/GT3 дают прирост прижимной силы до 50 кг на скорости 200 км/ч, но с уличным режимом для ПДД. Безопасность на первом месте — регулировка отскока минимизирует риск пробоев в критике".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Аэродинамика: от улицы к треку за минуту

Передний сплиттер выдвигается на цепи, сливаясь с диффузором для максимального потока под днищем — это чистая физика: снижает подъемную силу спереди, добавляя стабильности в быстрых поворотах. Заднее крыло с "лебединой шеей" от M4 GT4 и M3 GT3 смещается на 50 мм назад в трек-режиме, генерируя extra downforce. Интегрированный стоп-сигнал решает вопрос видимости — оригинальный мог закрыться, нарушая нормы ЕС 1998 года.

Переключение режимов — дело рук: уличный профиль не выпирает, трековый превращает M2 в якорь на асфальте. Глазами механика, это не фанатизм, а прагматика: такие элементы держат цену при перепродаже, если не гнуть на бордюрах. BMW тестировала на Нюрбургринге, где секунды — валюта.

Подвеска: первая трековая система BMW для дорог

Четырехпозиционная регулировка отскока и компрессии, плюс подшипники — новинка от BMW для микст-юза. Снижение высоты на 20 мм жестче ложит машину в поворот, минимизируя крен. По данным производителя, это первая дорожная система с трековым ДНК, где демпферы справляются с выбоинами трассы и ямами города.

Глазами драйвера: эргономика не страдает, клиренс адаптируется под М-4 или серпантин. Слабое место стока — серийные пружины проседают после 20 000 км трека, здесь фикс встроен. Добавьте диффузоры арок и воздухозаборник для масла — пакет holistic, снижает перегрев на длинных сессиях.

"Подвеска Kit выдерживает 40 000 км в смешанном цикле без люфтов, но меняйте масло в демпферах каждые 10 сессий — иначе компрессия уйдет, и хватка пропадет на мокром".

автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли ездить с полным трек-аэро по городу? Нет, сплиттер и крыло имеют дорожный режим — выдвигайте только на трассе.
  • Сколько весит Kit? Минимально, плюс выхлоп -8 кг; общий эффект — легче центр масс.
  • Когда старт продаж? Июль 2024, Германия первой.
  • Влияет ли на гарантию? Нет, официальный M Performance.
Проверено экспертом: технический аудит подвески и аэро — автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

