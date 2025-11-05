То, что раньше было опцией, теперь закон: как BMW сделала мощность обязательной

BMW пересматривает стратегию для своего самого эмоционального и спортивного направления — M. Больше не нужно выбирать между "обычной" и Competition-версией: теперь всё, что раньше считалось улучшением, войдёт в стандартную комплектацию. Это решение меняет саму философию бренда, превращая каждую "эмку" в автомобиль с максимальной отдачей от первого оборота двигателя.

Почему BMW отказалась от Competition

Идея пакета Competition изначально была в том, чтобы предложить покупателям более "острую" и динамичную версию тех же моделей. Но статистика показала, что эта надстройка перестала быть опцией — она стала нормой.

Как рассказал глава подразделения BMW M Фрэнк ван Мил, доля Competition достигала более 80% всех продаж M-моделей. Для компании это стало сигналом: рынок уже сделал выбор.

В итоге BMW упростила линейку: теперь в ней останется три направления — M, CS и CSL. Последние две будут рассчитаны на тех, кто ищет более лёгкие и трек-ориентированные автомобили.

Что изменится в новой линейке M

Теперь базовая M-модель получит характеристики, которые раньше были доступны только в версии Competition. Это значит, что покупатель сразу получает:

повышенную мощность двигателя. улучшенную подвеску и спортивные настройки. расширенный набор оборудования. оптимизированные электронные системы, включая режимы управления тягой и коробкой передач.

Например, BMW M3 и M4 пока ещё можно заказать в версии Competition — на заднем приводе это 510 л. с., на полном — 530 л. с… Но с обновлением моделей эти характеристики станут базовыми.

То же касается и внедорожников. BMW X5 M Competition с мощностью 625 л. с. останется в продаже до 2026 года. После этого пакет исчезнет и здесь — новая модель получит те же 625 "лошадей" уже в стандартной конфигурации.

Простая структура вместо избыточности

BMW стремится сократить сложность выбора, сохранив индивидуальность. Если раньше покупатели путались между базовой M, Competition, CS и CSL, то теперь структура будет чёткой:

M — универсальный вариант для повседневной езды с максимальной мощностью.

CS — облегчённый спорткар, оптимизированный для динамики.

CSL — радикальная версия с акцентом на трек и минимальный вес.

Для бренда это ещё и способ сократить производственные издержки и сфокусироваться на совершенствовании технологий — от аэродинамики до программных решений.

А что если покупатели захотят "ещё больше"?

На этот случай компания готовит новые поколения CS и CSL. Эти модели станут экспериментальными лабораториями BMW M, где тестируются решения для будущих серийных авто. Лёгкие материалы, карбон, адаптивная электроника и агрессивная подвеска — всё ради того, чтобы оставить место для совершенствования.

Можно ожидать, что CS-версии получат более жёсткую ходовую часть и улучшенную управляемость, а CSL продолжит традиции трек-культуры — минимум комфорта, максимум скорости.

Плюсы и минусы отказа от Competition

Плюсы Минусы Мощность и технологии Competition теперь стандартны. Уменьшается возможность выбора для тех, кто хотел более "мягкую" M. Простая и понятная линейка. Возможное удорожание базовых версий. Сокращение производственных сложностей и логистики. Меньше кастомизации под конкретного покупателя. Рост ценности бренда M как символа максимума. Некоторые фанаты могут считать, что "индивидуальность" исчезает.

Часто задаваемые вопросы

— Что будет с уже выпущенными моделями с пакетом Competition?

Их владельцы останутся обладателями машин, полностью соответствующих новым стандартам M. Разница будет только в названии.

— Когда новые стандарты вступят в силу?

Поэтапно — начиная с новых поколений M2 и M5, а к 2026 году обновление коснётся всей линейки.

— Будет ли повышение цен из-за новых характеристик?

BMW официально не комментирует ценовую политику, но ожидается, что базовые цены вырастут, компенсируя включение премиальных опций в стандарт.

— Повлияет ли это на электрификацию M?

Да. Упрощённая линейка позволит быстрее внедрять гибридные и полностью электрические M-версии, сохраняя баланс между мощностью и устойчивостью.

Исторический контекст

Пакет Competition впервые появился более десяти лет назад как способ сделать M-модели ближе к гоночным. Его внедрили для M3 и M5, чтобы добавить мощности и точности рулевого управления. Со временем эта опция превратилась из редкой привилегии в стандарт почти для каждого покупателя.

Фактически BMW лишь закрепляет эволюцию, которая уже произошла на рынке: клиенты хотят максимума сразу, без компромиссов и без дополнительных пакетов.

Три факта о будущем BMW M