BMW показал, на что способны его самые быстрые модели — финал вас удивит
BMW давно закрепил за собой репутацию бренда, сочетающего инженерное совершенство и страсть к скорости. Эти автомобили не просто создаются для движения — они передают эмоцию, которую невозможно измерить только лошадиными силами. За более чем вековую историю компания неоднократно доказывала: инновации и динамика — неразделимые понятия.
История скорости: от экспериментов до рекордов
Стремление к скорости появилось задолго до появления BMW. Уже в начале XX века инженеры разных стран пытались покорить стихию ветра на суше.
-
1910-е: на пляже Дейтона-Бич автомобиль Blitzen-Benz показал фантастический результат — более 211 км/ч.
-
1920-е: Duesenberg Model J достиг 191 км/ч, при этом имел двигатель меньшего объема, чем у конкурентов.
-
1930-е: Mercedes-Benz W125 Rekordwagen разогнался до 432,7 км/ч - рекорд, который долго никто не мог побить.
-
1980-е: противостояние Porsche и Ferrari достигло апогея: Porsche 959 преодолел отметку 321 км/ч, а Ferrari F40 - 325 км/ч.
-
1990-е: McLaren F1 стал настоящей сенсацией, показав 386 км/ч, благодаря центральному расположению водительского места.
Эти достижения стали символами инженерной смелости. На этом фоне BMW не оставался в стороне — его спортивные разработки шаг за шагом приближались к мировым рекордам.
Эра 20-го века: когда скорость стала стилем
Для BMW XX век стал временем закладывания фирменного ДНК — сочетания изящества, силы и технологической точности.
Одной из легенд стала BMW M3 (E30). В 1986 году модель получила двигатель на 195 л. с. и разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Через три года инженеры улучшили характеристики: с новым 2,5-литровым мотором время разгона сократилось до 5,8 секунды.
Еще один представитель эпохи — BMW 850i (1989). Под капотом — V12 и скорость 250 км/ч, что сделало модель символом роскоши и мощности.
Не менее значимая веха — BMW 328 Mille Miglia (1936). Легкая, маневренная, с 2-литровым двигателем на 135 л. с., она участвовала в легендарных итальянских гонках и разгонялась до 160 км/ч.
Для гонок "24 часа Ле-Мана" была создана BMW V12 LMR - настоящий лабораторный образец инженерного искусства, объединяющий аэродинамику, легкость и надежность.
Современная скорость: кто первый среди равных
Сегодня BMW продолжает развивать идею скорости. Современные технологии — турбонаддув, активная аэродинамика, системы распределения тяги — позволяют автомобилям конкурировать с лучшими суперкарами мира.
Претендент №1 — BMW M5 CS
Самый мощный и легкий M5 за всю историю. Ультраверсия флагманского седана получила двигатель на 635 л. с., разгон до 100 км/ч за 3,0 секунды и максимальную скорость 305 км/ч.
Созданный на основе M5 Competition, M5 CS отличается облегченной конструкцией (минус 70 кг), улучшенной аэродинамикой и акцентом на карбоновых элементах.
Сокращение массы и точная настройка подвески подарили автомобилю феноменальную управляемость. Аббревиатура CS (Competition Sport) подчеркивает соревновательный характер модели. Производство длилось всего год, что сделало M5 CS коллекционным экземпляром.
Претендент №2 — Alpina B8 GT
Редкий, элегантный и невероятно быстрый. Построенный на базе BMW M850i xDrive Gran Coupe, этот седан с 634 л. с. и крутящим моментом 850 Н·м способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 секунды и достичь 330 км/ч.
Модель отличается карбоновым обвесом, 21-дюймовыми дисками Alpina Classic и салоном, полностью обшитым натуральной кожей.
Особенности:
-
8-ступенчатая коробка ZF с доработанным ПО.
-
Подвеска с индивидуальной настройкой Alpina.
-
Коллекционные аксессуары — дорожные сумки Lavalina и хронограф Carl F. Bucherer.
Alpina B8 GT стала самой быстрой серийной Alpina в истории и превзошла заводскую BMW M8 по максимальной скорости.
Претендент №3 — BMW M8 Competition
Этот флагманский суперкар — воплощение мощности и дизайна. Под капотом 4,4-литровый V8, 625 л. с. и система M xDrive, обеспечивающая сцепление при любой погоде.
Автомобиль доступен в трех кузовах: купе, кабриолет и Gran Coupe. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а система полного привода позволяет переключаться между режимами 4WD и 2WD.
Карбоновые элементы на крыше и капоте снижают массу, а карбоно-керамические тормоза обеспечивают точность и безопасность.
Сравнение моделей
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Разгон 0-100 км/ч
|Макс. скорость (км/ч)
|Особенности
|BMW M5 CS
|635
|3,0
|305
|Легкий кузов, карбон, ограниченный выпуск
|Alpina B8 GT
|634
|3,3
|330
|Роскошный салон, аксессуары Lavalina
|BMW M8 Competition
|625
|3,2
|305
|Три режима привода, карбоновые тормоза
Советы шаг за шагом: как выбрать спортивный BMW
-
Определитесь с приоритетом — максимальная скорость, комфорт или баланс.
-
Для трека — M5 CS; для дальних поездок — Alpina B8 GT; для универсальности — M8 Competition.
-
Проверяйте состояние шин, тормозов и подвески — от них зависит безопасность.
-
Учитывайте обслуживание: Alpina требует особого подхода, включая редкие детали.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать спорткар только по внешности.
Последствие: лишние траты на обслуживание.
Альтернатива: учитывать технические характеристики и гарантию.
-
Ошибка: игнорировать настройку подвески.
Последствие: потеря управляемости.
Альтернатива: проходить регулярное ТО у официального дилера BMW.
А что если…
Если вы ищете компромисс между повседневным комфортом и скоростью, обратите внимание на M850i — он чуть спокойнее, но всё ещё способен впечатлить.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Исключительная динамика
|Высокая стоимость
|Инновационные технологии
|Дорогие запчасти
|Комфорт и управляемость
|Повышенный расход топлива
FAQ
Как выбрать между M5 CS и M8 Competition?
Если нужен седан с гоночной управляемостью — M5 CS. M8 подойдёт тем, кто ценит роскошь и универсальность.
Сколько стоит Alpina B8 GT?
Цена начинается от 250 000 евро, но зависит от комплектации и региона.
Какая модель быстрее всех?
По максимальной скорости лидер — Alpina B8 GT с результатом 330 км/ч.
Мифы и правда
-
Миф: Все BMW M одинаково быстрые.
Правда: Различия огромны — от городской M2 до рекордного M5 CS.
-
Миф: Alpina — просто тюнинг BMW.
Правда: Это отдельный производитель с собственными технологиями и сертификацией.
Интересные факты
-
BMW впервые использовал карбон в кузовах серийных машин в 2013 году.
-
M8 Competition имеет три уровня настроек звука выхлопа.
-
M5 CS стал первым M-седаном с четырьмя ковшеобразными сиденьями.
Исторический контекст
Первые спортивные BMW появились ещё в 1930-х — они участвовали в Mille Miglia и Nürburgring. В 1970-х бренд основал подразделение BMW M GmbH, которое перевернуло представление о скорости. С тех пор каждая M-модель стала символом точности и драйва.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru