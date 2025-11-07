Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW Logo
BMW Logo
© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 3:51

Голосовой помощник будущего уже здесь: BMW открывает двери в новый уровень технологий

BMW внедрила голосового помощника Alexa+ с ИИ в автомобили серии X

BMW совместно с Amazon объявила о внедрении новой версии голосового помощника Alexa, построенного на базе искусственного интеллекта. Первые автомобили, которые получат обновлённую систему, — это модели BMW с операционной системой OS 9 и будущие автомобили серии X. Новая функция получила название Alexa+ и работает на платформе Amazon Bedrock, объединяющей 70 языковых моделей. Благодаря этому ассистент способен вести естественные диалоги и воспринимать сложные голосовые команды.

Возможности Alexa+ в автомобилях BMW

Теперь водители смогут управлять не только музыкой и навигацией, но и климат-контролем, освещением салона, системой вентиляции и другими функциями машины. Основное отличие новой версии в том, что Alexa+ распознаёт разговорную речь, учитывает контекст и поддерживает полноценный диалог. Это значит, что команда "сделай прохладнее" будет корректно обработана даже без точного упоминания конкретного устройства.

Ранее BMW обновила панорамную систему iDrive до нового поколения. Интеграция Alexa+ в электромобили Neue Klasse делает марку одним из первых автопроизводителей, внедривших ИИ в голосовое управление. Amazon отмечает, что BMW становится пионером в этой области, и ожидает, что другие бренды последуют примеру баварской марки.

Сравнение возможностей Alexa и Alexa+

Функция Alexa (старое поколение) Alexa+ (новое поколение)
Управление музыкой Да Да
Навигация Да Да
Климат-контроль Нет Да
Освещение салона Нет Да
Контекстное распознавание Ограничено Да
Поддержка диалога Нет Да

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование инструкций по привязке аккаунта Amazon.
    Последствие: Alexa+ не будет работать корректно, возможны сбои в управлении функциями.
    Альтернатива: следовать пошаговой инструкции BMW по привязке аккаунта.

  • Ошибка: использование коротких и обрывистых команд.
    Последствие: ассистент может не распознать запрос и выполнить неверное действие.
    Альтернатива: говорите естественно, используя полные фразы и контекстные слова.

  • Ошибка: пропуск обновлений платформы Bedrock.
    Последствие: ограничение функциональности и снижение точности распознавания.
    Альтернатива: регулярно обновлять программное обеспечение.

А что если…

Даже при минимальном использовании голосового управления Alexa+ проявляет преимущества: система постепенно адаптируется к манере речи водителя и учится выполнять команды точнее. В будущем интеграция может расшириться на системы безопасности, парковку и управление энергопотреблением электромобиля.

Плюсы и минусы Alexa+

Плюсы Минусы
Естественное распознавание речи Требуется активная подписка для пользователей без Prime
Возможность управлять климатом и мультимедиа Не все модели сразу получат обновление
Поддержка диалога и контекста Возможны сбои при нестабильном интернет-соединении
Интеграция с AWS обеспечивает стабильность Требуется обучение пользователя новым командам

FAQ

Как подключить Alexa+ к BMW?
Для этого нужна операционная система OS 9 и учётная запись Amazon с подпиской Prime.

Сколько языков поддерживает новая система?
Alexa+ работает с 70 языковыми моделями на платформе Amazon Bedrock.

Что делать, если ассистент не распознаёт команду?
Попробуйте проговорить фразу полностью и убедитесь, что устройство подключено к интернету.

Мифы и правда

  • Миф: Alexa+ работает только с музыкой и навигацией.
    Правда: новая версия управляет климат-контролем, освещением и другими функциями автомобиля.

  • Миф: система не понимает естественную речь.
    Правда: Alexa+ распознаёт разговорную речь и учитывает контекст.

  • Миф: подписка Prime обязательна для всех функций.
    Правда: для пользователей Prime услуга бесплатна, остальные могут оформить подписку за небольшую плату.

Интересные факты

  1. BMW Neue Klasse станет одной из первых серий электромобилей с полноценной интеграцией ИИ в голосовое управление.

  2. Платформа Amazon Bedrock объединяет 70 языковых моделей для естественного диалога.

  3. Alexa+ способна постепенно адаптироваться к манере речи водителя, улучшая точность команд.

Исторический контекст

  1. В 2010-х BMW начала интегрировать базовые голосовые помощники в свои автомобили.

  2. В 2020-х компания обновила панорамную систему iDrive нового поколения.

  3. В 2025 году BMW стала первой, кто внедрил продвинутую версию Alexa с ИИ в модели Neue Klasse.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хэтчбеки и седаны наиболее подходят в качестве первой машины для избежания стресса вчера в 23:18
Выбираешь первую машину как все — и жалеешь через месяц: секрет, который меняет всё

Какую машину выбрать начинающему водителю, чтобы учиться без стресса и не тратить лишнего? Автоинструктор рассказал о главных критериях выбора.

Читать полностью » Объезд места аварии без инспектора грозит штрафом до 5000 рублей вчера в 23:14
Обочина свободна при аварии? Минутный трюк, который спасает от лишения прав навсегда

Можно ли объехать место аварии, не нарушив ПДД и не попасть под штраф? Автоюрист объяснил, как действовать правильно и защитить себя.

Читать полностью » Замена батарейки в брелоке сигнализации нужна ежегодно чтобы избежать блокировки доступа вчера в 22:59
Сигнализация заблокировала машину из-за батарейки: одна кнопка Valet — и двери открыты, как по волшебству

Что делать, если брелок перестал реагировать, а сигнализация блокирует доступ к машине? Разбираем пошагово, как действовать без паники и лишних усилий.

Читать полностью » В некоторых регионах России рассматривают возможность расширить цветовую палитру разметки на дороге вчера в 22:03
Увидел синюю прерывистую линию — срочно оплати парковку: жаль, раньше не знал

На дорогах появилась загадочная синяя разметка. Что она означает и может ли стать новым источником штрафов? Разбираем все нюансы.

Читать полностью » Металлическая защита картера выдерживает удары и служит дольше пластиковых вчера в 21:58
Сравнил пластиковую и металлическую защиту картера — результат превзошёл ожидания

Металлическая или пластиковая защита картера? Выбор влияет на безопасность двигателя и стоимость ремонта при неожиданных препятствиях на дороге.

Читать полностью » Рулевая рейка выходит из строя из-за неправильного ремонта и дешевых деталей вчера в 20:57
Пытался сэкономить на ремонте рулевой рейки — теперь борюсь с новой дорогостоящей поломкой

Самостоятельный ремонт рулевой рейки таит множество ловушек: от люфта руля до дорогих поломок. Узнайте, как избежать ошибок и сохранить безопасность.

Читать полностью » Renault Logan с двигателем K7M проходит более 400 тыс. км без капитального ремонта вчера в 19:57
Думал, зря взял Logan с пробегом — но после первого месяца понял: это настоящая находка

Феноменальная надежность Renault Logan объясняется продуманной простотой конструкции и долговечными узлами, которые позволяют автомобилю служить десятилетиями.

Читать полностью » Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи вчера в 18:58
Огонь вместо экономии: владельцы Jeep 4xe узнали, что их гибриды опаснее, чем казалось

Jeep отзывает десятки тысяч гибридов Wrangler и Grand Cherokee из-за риска возгорания батареи. Почему это произошло и как владельцам действовать безопасно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
В России водители чаще всего устанавливают автосигнализации, Вебасто и фаркопы
Авто и мото
Регулярная обработка салона полиролями с УФ-фильтрами снижает риск появления царапин на пластике
Садоводство
Агроном Сесиль Дюфур: белая горчица защищает почву от вымывания и истощения
Туризм
Как эффективно упаковать чемодан: советы по укладке одежды и обуви
Садоводство
Железный купорос остаётся экологичным средством защиты сада — Ирина Кузнецова
Красота и здоровье
В России увеличивается количество случаев детского ожирения и гормональных сбоев у подростков
Еда
Утка с айвой в духовке приобретает аромат мёда и кисло-сладкий вкус при запекании
Авто и мото
Российские инженеры создали 3D-упоры для защиты щёток стеклоочистителя от примерзания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet