© commons.wikimedia.org by nakhon100 is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 23:23

Новый BMW 520d Touring вышел на трассу — после 1 500 км вывод оказался жёстким для кроссоверов

После 1 500 километров по автомагистралям, второстепенным дорогам и городским улицам становится ясно: универсалы ещё не сказали своего последнего слова. Новый BMW 5 Series Touring показал себя как серьёзная альтернатива внедорожникам для тех, кто ценит управляемость и комфорт. Испанский журналист Давид Диес назвал его одним из лучших "анти-SUV" в премиум-сегменте. Об этом сообщает Патрик Чен.

Управляемость как главный аргумент

BMW 520d Touring длиной более пяти метров впечатлил балансом подвески. По словам Диеса, автомобиль сочетает контроль и комфорт так, как это умеют немногие конкуренты в классе. Универсал уверенно держит траекторию в поворотах, быстро реагирует на команды рулевого управления и остаётся стабильным на высоких скоростях.

Несмотря на габариты, крены кузова умеренные, а ощущения за рулём ближе к классическому седану, чем к SUV. По субъективной оценке журналиста, в плане динамики и точности 5 Series Touring выглядит убедительнее Mercedes-Benz E-Class и Audi A6 Avant, хотя и не претендует на спортивность уровня M-моделей.

Дизель, который удивляет экономичностью

Под капотом тестового автомобиля — двухлитровый мягкий гибридный дизель. Электрическая поддержка помогает при старте и обгонах, обеспечивая плавность и достаточную тягу. Хотя разгон нельзя назвать взрывным, универсал ощущается уверенно даже при полной загрузке.

Особое впечатление произвёл расход топлива. При спокойной езде бортовой компьютер показывал 5,5-6 л/100 км, а при более динамичном темпе показатель оставался ниже 7,2 л/100 км. Для автомобиля массой около 1 800 кг и таких размеров это весьма конкурентные цифры.

Интерьер: технологии и нюансы

Салон выполнен в современном стиле с панорамной крышей, атмосферной подсветкой и фирменной Interaction Bar — подсвеченной стеклянной полосой по всей передней панели. Материалы и сборка создают ощущение премиальности, особенно в часто используемых зонах.

Сиденья M сначала кажутся жёсткими, но на длинных дистанциях раскрывают свои преимущества: хорошая боковая поддержка и комфорт даже после нескольких 400-километровых отрезков. Во втором ряду достаточно пространства для пассажиров, а крепления ISOFIX удобны в использовании.

Из минусов отмечены более жёсткие пластики в нижней части дверей и почти полное отсутствие физических кнопок. Сенсорное управление работает быстро, но требует привыкания и отвлекает внимание.

Пространство и практичность

Багажник объёмом 570 литров удобен благодаря широкому проёму, хотя и не рекордный для класса. Некоторые конкуренты предлагают сопоставимое или даже большее пространство при меньшей длине кузова. Зато задние пассажиры получают больше комфорта — BMW явно сделала ставку на удобство в поездках.

Итог после марафона

После 1 500 километров Давид Диес пришёл к выводу, что BMW 5 Series Touring — один из самых разумных выборов для тех, кто много ездит. Универсал предлагает отличную шумоизоляцию, экономичный двигатель и шасси, которое дарит ощущение точности и уверенности.

Если приоритет — удовольствие от вождения и дальние поездки, универсал остаётся более логичным вариантом, чем внедорожник. 5 Series Touring доказывает, что премиальный семейный автомобиль может быть одновременно практичным и увлекательным.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

