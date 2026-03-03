Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
BMW M2 CS
© commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 18:52

Конфигуратор BMW выдал тайну: полный привод меняет M2 в универсального хищника 2027 года

Мюнхенский концерн, кажется, решил не дожидаться официальных презентаций и выложил все карты на стол. Утренняя прохлада в офисах BMW USA сменилась настоящим жаром: из-за технической ошибки в официальном конфигураторе на несколько часов стал доступен полный перечень моделей 2027 года. Это не просто список обновлений, а детальный план экспансии Neue Klasse, который затронет всё - от компактных купе до тяжелых люксовых внедорожников. Запах новой кожи и высокотехнологичного пластика будущих новинок уже чувствуется через экраны мониторов, обещая радикальную смену парадигмы бренда.

Особый ажиотаж вызвала информация о выходе BMW M2 с системой xDrive. Для пуристов, привыкших к классическому заднему приводу, это звучит как вызов традициям, но рынок диктует свои правила. Рост мощности современных двигателей делает реализацию момента через одну ось всё более сложной задачей. В условиях, когда весенний скачок цен превращает покупку машины в сложный квест, баварцы делают ставку на универсальность и всесезонную эффективность своих "зажигалок".

"Появление полного привода на M2 — это логичный инженерный шаг, а не просто маркетинг. При текущих мощностях под 500 сил задняя ось физически не может обеспечить эффективный зацеп в гражданских условиях. xDrive добавит порядка 50-60 кг веса, но кардинально изменит динамику разгона 0-100 км/ч, сократив её на 0,3-0,4 секунды. Это превращает компактное купе в полноценного киллера суперкаров, пригодного для ежедневной эксплуатации даже в северных широтах".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Революция M2 xDrive: больше веса, больше скорости

Утечка подтверждает, что M2 xDrive 2027 модельного года станет самым дорогим представителем "двойки" в истории. Ожидаемая цена в районе $75,000 ставит её в опасную близость к старшим моделям. Однако баварцы оставляют выбор: механическая коробка передач и чистый задний привод сохранятся для тех, кто ищет аналоговых ощущений. Полный привод же будет агрегатироваться исключительно с автоматической трансмиссией, что вполне разумно с точки зрения интеграции систем стабилизации.

С технической точки зрения добавление муфты и передних приводов неизбежно скажется на развесовке. В мире, где даже связка мотора и робота Haval Jolion оказалась крепче ожиданий, от BMW ждут безупречной надежности узлов трансмиссии. Инженерам придется перенастроить всю переднюю подвеску, чтобы сохранить фирменную остроту руля при наличии паразитных моментов на колесах.

Линейка Neue Klasse: i3, iX3 и тайна M350

В сегменте 3 Series нас ждет настоящая встряска. На смену легендарному M340i приходит модификация M350 xDrive. Это не просто смена индекса — за ней стоит глубокая модернизация силовой установки. Параллельно с ДВС-версиями на рынок выходят электрические i3 40 xDrive и i3 50 xDrive. Эти машины построены на новейшей архитектуре Neue Klasse, которая обещает перевернуть представление о запасе хода и скорости зарядки.

Для покупателей, которые привыкли, что кроссоверы до 3 миллионов рублей меняют представление о комфорте, BMW предложит iX3 в исполнениях 40 sDrive, 40 xDrive и 50 xDrive. Это прямая атака на премиум-сегмент электрокаров, где важна не только емкость батареи, но и статус бренда. Важно отметить, что задний привод останется прерогативой базовых версий, сохраняя легкость управления и меньшую цену входа в мир BMW.

"Переход на 800-вольтовую архитектуру в i3 и iX3 — это критически важный момент для сохранения остаточной стоимости авто. Вторичный рынок скоро начнет жестко фильтровать электрокары по скорости приема заряда. Те, кто сегодня покупает "электрички" старого поколения, рискуют столкнуться с тем, что десятки китайских марок рискуют исчезнуть, лишив их сервиса, в то время как BMW строит экосистему на десятилетия вперед".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Будущее кроссоверов: от iX4 до загадочного iX5

Сенсацией стало подтверждение первого в истории iX4. Стильное купе-кроссовер получит две версии xDrive, лишаясь при этом значительной части практичности в угоду дизайну. Те, кто ищет максимальный объем, вероятно, посмотрят в сторону следующего поколения X5. Удивительно, но вопреки тренду на повальную электрификацию, BMW сохранит версию 40 sDrive с классическим рядным шестицилиндровым двигателем и задним приводом.

В мире высоких скоростей и умных ассистентов, где новый китайский стандарт L3 меняет правила, баварцы готовят свой ответ в виде продвинутого автопилота для 7 серии. Хотя V12 окончательно уходит в историю, шильдик M760 не исчезнет — теперь он будет украшать мощную восьмицилиндровую гибридную установку, способную поспорить по отдаче с лучшими образцами электромоторов. Не стоит забывать и про надежность — пример того, как новый чешский гибрид выдаёт мощь в 272 коня, показывает, что даже сложные установки могут быть эффективными при правильном инженерном подходе.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Останется ли M2 на механике? Да, BMW планирует сохранить классический задний привод с МКПП для 2027 модельного года параллельно с новой версией xDrive.

Будут ли новые модели 8 серии и Z4? В утекшем списке эти модели отсутствуют, что подтверждает слухи об их скором снятии с производства без прямых преемников.

Какие изменения ждут легендарную "тройку"? Появится модель M350 xDrive, а также полностью электрические версии i3 на платформе Neue Klasse.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности Иван Рогов и аналитик надёжности Дмитрий Сафронов

Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

