Формула из прошлого дала осечку: привычный расчет ИМТ ошибается в каждом третьем случае

В прошлом месяце подруга, фанатка фитнеса, гордо показала свой ИМТ в норме — 22,5, после года приседаний с гантелями. А на сканере в клинике выяснилось: жир под кожей сидит ровно там, где не надо, 28 процентов от массы тела. Миллионы таких историй повторяются ежедневно — весы врут, зеркало молчит, а риски для сердца и сосудов копятся незаметно. Исследование из Италии бьет в точку: привычный расчет массы тела сбивает с толку, маскируя настоящую картину под слоем мышц или воды. Люди с "нормой" по формуле на деле тащат лишний жир, а те, кого записали в полные, часто просто мускулистые. В жару, когда одежда липнет, а пот стекает, такие ошибки особенно заметны — тело сигнализирует, но цифры слепы.

"Индекс массы тела не видит разницы между жиром и мышцами, а это ключ к рискам для сосудов и суставов. В моей практике пациенты с нормальным ИМТ часто имеют скрытый избыток жира в печени, что провоцирует диабет. Нужны сканы состава тела, чтобы не лечить тени вместо причины. Простые измерения талии дают подсказку, но ДРА — точный эталон для корректировки рациона." Врач-диетолог Екатерина Мельникова

Индекс массы тела: где формула дает сбой

Расчет ИМТ — вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах, прост как велосипед. Врачи общей практики и страховщики опираются на него десятилетиями, классифицируя по шкале ВОЗ: ниже 18,5 — дефицит, 18,5-25 — норма, 25-30 — избыток, свыше 30 — ожирение. Но биохимия тела сложнее: жир скапливается не равномерно, мышцы весят больше воды.

Критика растет — ИМТ игнорирует возраст, пол и этнос, где нормы жира отличаются. Профессор Марван Эль Гох с кафедры биомедицинских наук Университета Модены и Реджо-Эмилии подчеркивает: формула неточно отражает риски для здоровья от жира. В первичной помощи она удобна, но подводит в антропологии тела — атлеты попадают в "ожирение", худые с жиром в животе — в норму.

Представленное на Европейском конгрессе по ожирению ECO 2026 в Стамбуле, исследование в журнале Nutrients бьет по слабому месту. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, или ДРА, меряет жир в костях, мышцах и органах с точностью до грамма. Это золотой стандарт против слепоты ИМТ.

Итальянское исследование: 1351 человек под сканером

Ученые из Университета Вероны и Бейрутского университета собрали 1351 взрослого от 18 до 98 лет, 60 процентов женщин, все европеоиды. Участников направили в отделение нейронаук Веронского университета для ДРА-сканирования. По ИМТ: 1,4 процента с дефицитом, 58,3 — норма, 26,2 — избыток, 14,1 — ожирение, итого 41 процент с проблемой веса.

Регион Венето показал типичную картину для Италии. ДРА перераспределила категории по возрасту и проценту жира. Истинный избыток и ожирение вышел на 37 процентов — 23,4 и 13,2 соответственно. Эндокринология подтверждает: цифры ИМТ завышают риски.

Сравнение выявило системный сбой в оценке. Ученые учли этнические нюансы — у европеоидов жир распределяется предсказуемо, но ИМТ не ловит детали. Дальше ждут тесты на другие группы.

Расхождения в цифрах: кто и насколько ошибся

Среди "ожирения" по ИМТ 34 процента оказались просто с избытком по ДРА. В группе избытка 53 процента ошиблись: 75 процентов — норма, 25 — ожирение. Нормальный вес совпал в 78 процентах, но 22 процента сдвинулись: 9,7 — дефицит, 11,4 — избыток, 0,8 — ожирение.

Дефицит по ИМТ подвел сильнее всех — 68,4 процента (13 из 19) на деле в норме. Профессор Эль Гох отметил: "Значительная часть населения Италии, более трети взрослых, неправильно классифицируется по ИМТ ВОЗ. Это завышает дефицит, избыток и ожирение против ДРА".

Соавтор Кьяра Миланезе из Вероны добавила: "Обе системы дают похожий процент проблемы, но разные люди в ней. Расхождения зависят от массы и возраста, полов". Антропология тела требует точности.

Что дальше: новые подходы к весу

Авторы предлагают дополнить ИМТ сканами состава или простыми замерами — кожная складка, талия к росту. В Италии это изменит рекомендации по здоровью. Аналогичные ошибки вероятны у европеоидов везде, но нужны глобальные проверки.

Профессор Миланезе подытожила: классификации ИМТ и ДРА расходятся по статусу веса в популяции. Метаболизм и привычки требуют комплексного взгляда. Дальше — исследования по этносам.

Врачи уже переходят к замерам — жир в печени или бёдрах дает разные риски, биохимия не прощает упрощений.

"ИМТ удобен для скрининга, но без ДРА или замера талии он маскирует настоящий жир в органах. Пациенты с "нормой" рискуют инфарктом из-за висцерального жира. Рекомендую сочетать с анализом состава для точного рациона. Это спасает от ложных диет." Диетолог Александр Соколов

FAQ

Что точнее ИМТ — ДРА?

ДРА меряет жир по костям и мышцам, ИМТ — только вес и рост. Золотой стандарт для рисков.

Кому вредны ошибки ИМТ?

Атлетам и пожилым — формула путает мышцы с жиром. Женщинам после 50 тоже.

Как проверить жир дома?

Замерьте талию — норма меньше 94 см у мужчин, 80 у женщин. Но скан лучше.

