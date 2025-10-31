Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка наносит румяна
Девушка наносит румяна
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 22:16

Один продукт — четыре эффекта: как румяна заменили лифтинг и бронзер

Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним

Румяна давно перестали быть просто косметическим средством для щек. Сегодня это инструмент, с помощью которого можно скорректировать черты, добавить лицу свежести или сделать макияж визуально "дороже". Всё зависит от того, куда и как вы их наносите. Именно это и определяет так называемая теория румян, популяризированная экспертом по цветовой гармонии Росселлой Мильяччо.

Что такое теория румян

Эта концепция — не просто модный тренд из TikTok, а целая система, основанная на понимании баланса оттенков и анатомии лица. Она учитывает не только цветотип, но и то, где расположен румянец в зависимости от формы лица и желаемого эффекта — лифтинг, свежесть, загар или мягкость черт.

"Всего несколько мазков способны изменить выражение лица", — отметила стилист по цветотипам Росселла Мильяччо.

Как выбрать правильный оттенок

Мильяччо разработала линейку из 12 оттенков румян — шесть тёплых и шесть холодных. Они делятся по сезонам: весна, лето, осень и зима, а внутри — по тону кожи: светлый, средний и тёмный. Это делает подбор максимально точным.

  1. Тёплые оттенки (коралловый, терракотовый, персиковый) подходят обладательницам золотистого или оливкового подтона.
  2. Холодные тона (розовый, лиловый, сливовый) идеальны для фарфоровой или нейтральной кожи.
  3. Для универсального эффекта можно смешивать два близких оттенка — например, розовый с персиковым.

Главное правило теории — румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним.

Куда наносить румяна

Классическая схема "на яблочки щёк" больше не единственная. Место нанесения зависит от цели макияжа:

  • Эффект лифтинга. Нанесите румяна по диагонали от щёк к вискам — это визуально поднимает лицо.
  • Естественный румянец. Распределите продукт по центру щёк, слегка заходя на нос.
  • Солнечный эффект. Пройдитесь кистью по скуловой дуге и переносицы — будто вас слегка обжарило солнце.
  • Мягкость и округлость. Используйте горизонтальные движения, если хотите добавить объём лицу.

Независимо от стиля, ключевой момент — плавная растушёвка. Именно она создаёт ощущение живого цвета, а не косметического пятна.

Румяна и форма лица: индивидуальный подход

Каждая форма требует своей геометрии нанесения, иначе можно случайно исказить пропорции.

Форма лица

Как наносить

Визуальный эффект

Овальная

Горизонтально по щеке

Балансирует длину лица

Круглая

Диагонально к виску

Вытягивает и стройнит

Квадратная

На центр щёк, не доходя до висков

Смягчает углы

Сердце

Чуть выше скул

Подчёркивает скулы, уравновешивает лоб

Ромб

Над скулой, горизонтально

Раскрывает центр лица

Сравнение текстур румян

Тип продукта

Особенности

Кому подходит

Пудровые

Матовый финиш, легко наслаиваются

Жирная и комбинированная кожа

Кремовые

Придают влажное сияние

Сухая и зрелая кожа

Жидкие

Создают лёгкую дымку, быстро фиксируются

Для естественного макияжа

Крем-пудра

Универсальный формат

Подходит всем типам кожи

Кисть или спонж — вопрос вкуса. Для лёгкости и контроля лучше использовать пушистую кисть с мягким ворсом, а кремовые текстуры удобнее вбивать подушечками пальцев.

Советы шаг за шагом

  1. Улыбнитесь, чтобы определить "яблочки" щёк.
  2. Нанесите немного продукта на кисть, стряхните излишки.
  3. Работайте лёгкими движениями: лучше добавить, чем убрать.
  4. Растушуйте по направлению к вискам или центру лица — в зависимости от желаемого результата.
  5. Для эффекта сияния добавьте поверх немного хайлайтера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносите румяна на неподготовленную кожу.
    Последствие: пятна и неравномерный цвет.
    Альтернатива: используйте праймер или тональный крем как базу.
  • Ошибка: берёте слишком тёмный оттенок.
    Последствие: лицо выглядит усталым.
    Альтернатива: выбирайте тон чуть темнее естественного румянца.
  • Ошибка: наносите румяна слишком близко к носу.
    Последствие: визуально сужается лицо.
    Альтернатива: распределяйте по линии скул.

А что если хочется экспериментировать?

Теория румян не ограничивает — напротив, даёт простор. Можно смешивать текстуры: кремовые румяна для основы и пудровые для закрепления. Или же использовать их вместо бронзера и даже теней.

Если вы делаете макияж без тонального средства, выбирайте легкие тинты или гелевые формулы - они ложатся ровно даже на чистую кожу.

Плюсы и минусы румян

Плюсы

Минусы

Освежают и молодят лицо

Требуют точности в нанесении

Подчёркивают скулы

Быстро стираются без фиксации

Универсальны по оттенкам

Некорректный выбор цвета может подчеркнуть покраснения

FAQ

Как выбрать румяна под свой цветотип?
Ориентируйтесь на подтон кожи: тёплый — коралл и персик, холодный — роза и малина.

Что лучше — кремовые или пудровые?
Пудровые устойчивее, кремовые дают естественное свечение. Оптимально иметь оба формата.

Можно ли наносить румяна поверх пудры?
Да, но лучше использовать сухие текстуры. Кремовые на пудре могут лечь пятнами.

Как продлить стойкость румян?
Нанесите кремовую версию и закрепите сверху пудровой — эффект продлится до 8 часов.

Мифы и правда о румянах

  • Миф: румяна нужны только молодым.
    Правда: они визуально подтягивают лицо, что особенно важно для зрелой кожи.
  • Миф: румяна заменяют бронзер.
    Правда: бронзер создаёт загар, а румяна — здоровый румянец.
  • Миф: румяна делают лицо красным.
    Правда: при правильной растушёвке оттенок выглядит естественно и освежающе.

2 интересных факта

  1. В Древнем Египте румяна делали из красной охры и наносили не только на лицо, но и на губы.
  2. В XVIII веке пудрово-розовые щёки были символом аристократизма.

Современные бренды, включая Dior, Nars и Rare Beauty, создают линейки с учётом не только цветотипа, но и анатомических особенностей лица, делая теорию румян частью новой культуры макияжа.

