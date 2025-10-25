Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
смартфон
смартфон
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 14:50

Радар для шпионов: как включённый Bluetooth превращает смартфон в уязвимую мишень

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне увеличивает риск взлома — Елена Максимова

Постоянно активный Bluetooth на смартфонах может представлять серьёзную угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей. Несмотря на то что беспроводная технология упрощает обмен данными и соединение с различными устройствами, эксперты предупреждают о рисках, связанных с её постоянным включением.

Почему Bluetooth опасен, когда он всегда включён

Bluetooth создаёт радиосигнал, который легко обнаруживается в пределах нескольких десятков метров, особенно в густонаселённых городских районах. Это делает устройство доступным для сканирования злоумышленниками. Они могут перехватывать уникальные идентификаторы смартфона, такие как MAC-адрес, что позволяет отслеживать перемещения владельца — от дома до офиса и общественных мест.

Кроме того, уязвимости в Bluetooth-стеке некоторых устройств могут быть использованы для несанкционированного доступа к данным. Даже если производители выпускают обновления, гаджеты с устаревшей прошивкой остаются под угрозой атак.

"Технология Bluetooth делает устройство доступным для сканирования в радиусе нескольких десятков метров", — пояснила доктор технических наук завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Возможные последствия для пользователя

  1. Слежка за перемещениями. Злоумышленники могут отслеживать владельца смартфона по уникальному MAC-адресу, получая информацию о его маршрутах.

  2. Доступ к личным данным. При активной видимости устройства случайное подтверждение соединения может позволить злоумышленнику получить контакты, сообщения и другую конфиденциальную информацию.

  3. Эксплуатация уязвимостей. Устаревшие прошивки и ошибки в реализации Bluetooth-стека дают возможность удалённого вмешательства.

"Несмотря на усиление встроенных механизмов защиты в современных ОС, человеческий фактор остаётся критически важным", — отметила Елена Максимова.

Советы по безопасному использованию Bluetooth

  1. Отключайте Bluetooth, когда он не нужен. Это снижает риск удалённого взлома и минимизирует возможность слежки.

  2. Регулярно обновляйте прошивку устройства. Установка последних обновлений повышает защиту от известных уязвимостей.

  3. Используйте режим "невидимости". Многие смартфоны позволяют скрывать устройство от посторонних, что ограничивает возможность подключения незнакомых гаджетов.

  4. Будьте осторожны при подтверждении соединений. Не подтверждайте случайные запросы на подключение.

А что если Bluetooth остаётся включён постоянно

Если не отключать Bluetooth, даже встроенные системы защиты современных смартфонов могут не справиться с атакой. У злоумышленников появляется больше возможностей для перехвата данных и отслеживания. Постоянно активный Bluetooth превращает удобство в потенциальную угрозу, особенно в общественных местах.

Плюсы и минусы активного Bluetooth

Плюсы Минусы
Быстрое подключение к устройствам Риск удалённого взлома
Удобство при использовании аксессуаров Возможность слежки за перемещениями
Поддержка умных гаджетов и аксессуаров Уязвимость при устаревшей прошивке

FAQ

Как выбрать безопасный режим Bluetooth?
Выбирайте режим "невидимости" и подключайтесь только к проверенным устройствам.

Сколько стоит защита от уязвимостей Bluetooth?
Стоимость минимальна — достаточно своевременно обновлять прошивку и отключать функцию, когда она не нужна.

Что лучше: всегда включённый или включаемый по необходимости Bluetooth?
Включаемый по необходимости. Это значительно снижает риски безопасности и конфиденциальности.

Мифы и правда

Миф: "Bluetooth защищён по умолчанию".
Правда: встроенные механизмы защиты не устраняют все уязвимости, особенно на старых устройствах.

Интересные факты

  1. MAC-адрес смартфона может использоваться для идентификации владельца в общественных сетях.

  2. Уязвимости Bluetooth находят даже в современных флагманских устройствах.

  3. В общественных местах радиус действия Bluetooth может достигать 50 метров и более.

Исторический контекст

Bluetooth появился в 1999 году и изначально разрабатывался для упрощения обмена данными между устройствами на коротких расстояниях. Со временем технология стала стандартом для подключения наушников, умных часов и других аксессуаров. Однако с ростом распространения гаджетов увеличился и риск несанкционированного доступа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Edge начал предлагать Copilot при вводе адресов ChatGPT, Perplexity AI и DeepSeek сегодня в 15:04
Игра на опережение: Microsoft бросает вызов ChatGPT прямо в адресной строке

Edge теперь предлагает попробовать Copilot при переходе на сайты ChatGPT и Perplexity. Рассказываем, зачем Microsoft внедряет такую функцию.

Читать полностью » Расследование BAN: 10 американских компаний вывозят e-waste в страны Юго-Восточной Азии сегодня в 0:36
Электронный мусор идёт на экспорт: как США тайно превращают Азию в токсичную свалку

Расследование Basel Action Network выявило: десятки тысяч тонн американской электроники незаконно попадают в Азию и на Ближний Восток. Почему переработка превращается в опасный бизнес?

Читать полностью » YouTube выплатил музыкальной индустрии рекордные $8 млрд за год — отчёт за 2025 вчера в 23:26
$8 миллиардов за год: YouTube превратился в золотую жилу для музыкантов — но не для всех

YouTube выплатил рекордные $8 млрд музыкальной индустрии за год. Как платформа догоняет Spotify и что стоит за её успехом в рекламе и подписках?

Читать полностью » MacBook Pro M5 вдвое быстрее M4 в популярных играх — Andrew Tsai вчера в 22:59
Apple решила шутить с Windows: как новый чип сделал MacBook настоящей игровой машиной

Новый MacBook Pro M5 удивляет геймеров внушительным приростом FPS и уверенностью в запуске современных ААА-игр, открывая новые возможности на macOS.

Читать полностью » OpenAI приобрела стартап Software Applications — разработчика ИИ-интерфейса Sky для macOS вчера в 21:17
ИИ теперь видит твой экран: OpenAI покупает мозг для macOS

OpenAI приобрела стартап Software Applications и его продукт Sky — интеллектуальный интерфейс для macOS. Зачем компании ИИ, который «видит» экран и управляет приложениями?

Читать полностью » Airbnb внедряет ИИ-агента Qwen3 от Alibaba Cloud вместо ChatGPT вчера в 20:04
ИИ с Востока наступает: почему Airbnb уходит от ChatGPT к "китайцу"

Airbnb отказался от ChatGPT в пользу китайской модели Qwen3, открывая новые возможности для массового обслуживания клиентов и ИИ-инноваций.

Читать полностью » Пользователи Android пожаловались на сбои Spotify при подключении к Wi-Fi в октябре вчера в 19:16
Spotify сбрасывает музыку, как горячую картошку: что происходит с приложением на Android

Spotify перестал работать стабильно на Android — приложение зависает при Wi-Fi. Почему это происходит, кто пострадал больше всего и когда ждать исправления?

Читать полностью » Исследователи Winbuzzer выявили уязвимость prompt injection в браузере ChatGPT Atlas вчера в 18:39
Невидимый кукловод: как ChatGPT Atlas через скрытые команды ворует данные.

В браузере ChatGPT Atlas нашли опасную уязвимость, способную превратить ИИ-помощника в инструмент для кражи данных. Почему она появилась и как защититься?

Читать полностью »

Новости
Дом
Алехандра Селайя: первая стирка постельного белья защищает кожу и здоровье
Спорт и фитнес
Правильное выполнение выхода силой на турнике: рекомендации тренеров
Красота и здоровье
Врачи-косметологи назвали масла усьмы и розовую воду основой ухода за кожей у арабских женщин
Питомцы
У шарпеев уникальный запах кожи благодаря особому составу кожного секрета
Питомцы
Кошки старше 10 лет нуждаются в особом рационе и уходе
Красота и здоровье
Врач Юрий Конев назвал безопасную норму кофеина — не более четырёх чашек эспрессо в день
Еда
Шеф-повара назвали оптимальную толщину котлет — 2 см для равномерной прожарки
Наука
Избыточная зелень в городе может вызывать тревогу и ухудшать психическое здоровье — Nature Cities
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet