Маска для сна
© www.pexels.com by Hanna Pad is licensed under Бесплатное использование
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:04

Почему после смартфона сон поверхностный: одна привычка ломает ночной отдых

Нарушение глубокой фазы сна под действием синего света подтвердили врачи

Вечернее использование смартфона для многих стало привычкой: перед сном мы просматриваем социальные сети, переписываемся, читаем новости или просто листаем ленту. Однако врачи предупреждают: привычка "посмотреть экран перед сном" значительно ухудшает качество отдыха, делает засыпание долгим и беспокойным, а утро — тяжёлым и непродуктивным. Влияние гаджетов на мозг и гормональный баланс оказывается куда сильнее, чем кажется на первый взгляд, и связано оно прежде всего со светом, который смартфоны излучают.

Как экран вредит качеству сна

Специалисты отмечают, что в вечерние часы организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за чувство сонливости и переход ко сну. В темноте этот процесс происходит естественно, а любая вспышка света замедляет его. Экран смартфона, планшета или ноутбука излучает яркий свет, особенно в синем спектре, на который глаза реагируют наиболее чувствительно.

Когда сетчатка фиксирует яркое излучение, мозг получает сигнал о том, что ещё день, а спать пока рано. Этим блокируется выработка мелатонина, что приводит к задержке засыпания, поверхностному сну и частым пробуждениям. Такой отдых не восстанавливает силы, даже если человек провёл в кровати привычные восемь часов.

Синий свет также влияет на нервную систему: он повышает уровень бодрствования, усиливает активность мозга и препятствует переходу в фазу глубокого сна. Именно эта фаза отвечает за восстановление концентрации, памяти и эмоционального баланса.

Цитаты специалистов

"Когда на сетчатку глаза попадает свет, особенно синий спектр, выработка мелатонина подавляется. Экраны гаджетов излучают именно этот спектр. В результате мозг получает сигнал, что еще день, даже если за окном давно ночь. Человек ложится спать позже, засыпает дольше, а сон становится поверхностным и не приносит должного отдыха", — рассказала врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк.

"Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера. Как правило, если люди скрупулезно этим занимаются, не пытаясь подменить забытые фрагменты тем, что происходило с ними в другие дни, то засыпают они, не дойдя даже до 11-13 часов", — сказал врач Павел Хорошев.

Сравнение поведения перед сном и его последствий

Привычка Что происходит в организме Последствия
Использование смартфона подавление мелатонина, перевозбуждение мозга поверхностный сон, позднее засыпание
Чтение книги мягкая стимуляция мозга расслабление, плавный переход ко сну
Тёплый душ расслабление мышц, снижение уровня стресса улучшение качества сна
Медитация, дыхательные практики стабилизация нервной системы быстрое засыпание
Просмотр ярких экранов повышение кортизола утренняя усталость

Советы шаг за шагом

  1. Ограничить вечерний экран. За 1-2 часа до сна убрать смартфон, планшет или ноутбук.

  2. Использовать тёплый свет. Если гаджет всё же нужен, включить "ночной режим" с минимальной яркостью.

  3. Создать спокойный ритуал. Почитать книгу, сделать растяжку, выпить тёплый травяной чай.

  4. Установить границы по времени. Например, разрешить себе пользоваться телефоном только до 20:00.

  5. Проветривать комнату. Свежий воздух помогает быстрее перейти в фазу расслабления.

  6. Следить за освещением. Вечером включать мягкие лампы, избегая ярких ламп дневного света.

  7. Использовать естественные антистресс-практики. Пересмотр дня в деталях, как советует невролог, помогает мозгу переключиться и подготовиться ко сну.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ложиться спать после длительного "скроллинга"
    → повышение уровня кортизола, возбуждение
    → альтернатива: чтение бумажной книги.
  • Использовать смартфон в темноте
    → резкое подавление мелатонина
    → альтернатива: мягкое светодиодное освещение.
  • Работать перед сном
    → перегрузка нервной системы
    → альтернатива: тёплый душ и расслабляющая музыка.
  • Заменять отдых просмотром новостей
    → эмоциональное напряжение
    → альтернатива: спокойная медитация.

А что если…

…нужно ответить на важное сообщение? Сделать это заранее, до вечернего режима.

…работа связана с постоянными переписками? Попробовать выделить "коридор" времени для ответов и не нарушать его после 21:00.

…нет привычки засыпать без телефона? Постепенно сократить время использования — сначала на 10 минут, затем на 20, и т. д.

…сложно уснуть даже без гаджета? Подойдут дыхательные техники, расслабляющие упражнения или метод пересмотра прошедшего дня.

Плюсы и минусы отказа от гаджетов вечером

Плюсы Минусы
улучшение сна нужно менять привычки
снижение тревожности иногда требуется самоорганизация
повышение концентрации отсутствие мгновенной стимуляции
лучшее утреннее состояние возможен "ломающий" период адаптации
снижение нагрузки на зрение меньше вечерних развлечений

FAQ

Насколько сильно экран влияет на сон?
Длительное использование гаджетов вечером снижает мелатонин и сокращает глубокий сон до 20-30%.

Можно ли читать с телефона перед сном?
Нежелательно. Даже с "ночным режимом" экран остаётся источником синего света.

Как быстро улучшается сон после отказа от гаджетов вечером?
Первые улучшения заметны через 3-5 дней.

Мифы и правда

Миф: "Телефон помогает расслабиться".
Правда: Экран стимулирует мозг и мешает засыпанию.

Миф: "Если спать 8 часов, вреда нет".
Правда: Важно не только количество, но и качество сна.

Миф: "Синий свет не опасен, если снизить яркость".
Правда: Даже слабое излучение влияет на мелатонин.

Сон и психология

Экран перед сном перегружает мозг информацией: новости, сообщения, ролики — всё это повышает уровень тревоги. На фоне эмоциональной стимуляции организму сложнее перейти от бодрствования к отдыху. Недостаток глубокого сна приводит к когнитивной усталости, снижению внимания и ухудшению памяти. Регулярный отказ от гаджетов перед сном помогает выровнять эмоциональный фон, повысить стрессоустойчивость и улучшить общее самочувствие.

Три интересных факта

  1. Синий свет от экранов подавляет мелатонин сильнее обычных ламп.

  2. Люди, которые используют смартфон перед сном, засыпают в среднем на 30-40 минут позже.

  3. За неделю качественного сна когнитивные способности улучшаются так же сильно, как после полноценного отдыха в отпуске.

Исторический контекст

До появления электричества ритм сна полностью зависел от естественного света: люди ложились вместе с наступлением темноты и вставали на рассвете. Изменение паттернов сна началось с распространением искусственного освещения, а настоящую революцию внесли экраны гаджетов. Они создали постоянный источник яркого синего света, который нарушает биологические процессы, выработанные веками. Именно поэтому медики сегодня рекомендуют возвращаться к более естественным ритуалам перед сном.

