Исповедь дачника: как не превратить участок в дремучий лес, выбирая хвойные

В июле на даче воздух горячий, хвоя у елок цепляется за ладони, а под вечер сад пахнет смолой и землёй после полива. С голубой елью похожая история: купили милую "елочку на рынке”, поставили у входа — и дальше она растёт, как ей вздумается, пока вы не вмешались. В прошлом месяце знакомая посадила сорт побольше "чтобы было наряднее”, а через пару сезонов макушка упёрлась в высоту, и тень легла прямо на любимые многолетники. Такие сюжеты обычно происходят не из-за "плохой елки”, а из-за неверного сорта и редких формовок. Исправить ситуацию можно: выбрать компактную форму и научиться прищипывать молодые "свечки”, чтобы крона оставалась плотной и голубой.

"Голубые ели часто "гаснут” по цвету не потому, что сорт плохой, а потому что место выбрали в тень и почву держат слишком мокрой. Солнце и дренаж — две самые простые вещи, которые сразу видно по хвое. При формировке ориентируйтесь на молодые свечки: прищипка в нужный срок меньше травмирует дерево и помогает уплотнить крону." Наталья Полетаева

5 сортов голубой ели, которые держат форму

Глаука Глобоза. Это карликовая медленнорастущая ель: за сезон прибавляет около 10 сантиметров. В молодом возрасте крона шаровидная, а позже вытягивается и становится ширококонической. По высоте и ширине ориентируйтесь на цифры: до 1,5 метра в высоту и до 2 метров в ширину. Хвоя жесткая, серебристо-голубая, и в тени оттенок может теряться.

Для Глаука Глобоза важны условия: солнечное место, плодородная почва с умеренной влажностью и хорошим дренажем, реакция — от слабокислой до нейтральной. Морозостойкость высокая: переносит морозы до минус 40 градусов. При покупке на "компактный размер” не ведитесь на обещания: через пару лет крона заметно расширится.

Монтгомери. Растёт медленно, прибавляя за год примерно 6-10 сантиметров. К десяти годам превращается в пушистую пирамидку высотой 1-1,5 метра. Голубой цвет у этого сорта выраженный, хвоя очень жесткая и колючая. Но яркость держится только при посадке на солнце: в тени хвоя зеленеет.

По почвам Монтгомери любит плодородные суглинки с умеренной влажностью и хорошим дренажем. Тяжёлые глинистые участки и застой влаги сорт не переносит. Морозостойкость высокая, но молодые саженцы в первые годы после посадки требуют укрытия — чтобы защитить от весенних ожогов.

Блю Перл. Это самая миниатюрная ель из списка: к десяти годам она едва достигает 50 сантиметров в высоту и 70-90 сантиметров в ширину. Годовой прирост маленький — около 2,5 сантиметра. Крона шаровидная, слегка сплюснутая, хвоя нежно-голубая с сизым отливом, как "застывшее облачко”.

Блю Перл хороша в альпинариях, в горшках и рядом с камнями и мхами. Ей нужна дренированная почва, умеренная влажность, суглинки или супесчаники со слабокислой реакцией. Важно: застой воды эта ель не переносит. Зато стричь почти не придётся — форма складывается генетически.

Бэби Блю Айс. У этого сорта хвоя мягкая и светлая, с голубым оттенком. Растёт широким конусом, но тоже медленно: к 10 годам достигает 2-2,5 метра. Крона уплотненная, симметричная, и формовка почти не нужна. Молодой прирост серебристо-голубой, а старая хвоя синевато-зелёная, острая и длинная.

По условиям Бэби Блю Айс предпочитает увлажнённые, но дренированные суглинки и супесчаники со слабокислой реакцией. Сорт не выносит сильного переувлажнения и засоления почв. Если забыть про отвод воды, "голубизна” может стать менее ровной.

Глаука Прокумбенс. Это карликовая ель для тех, кто любит нестандарт: она не растёт вверх, а стелется по земле, образуя плотный голубой "ковер”. Если посадить рядом с подпорной стенкой или на склоне, получится эффект голубого водопада. По размеру ориентируйтесь на верхнюю границу: до 0,5 метра в высоту и до 2 метров в диаметре. Ширину можно ограничивать своевременной обрезкой.

Глаука Прокумбенс имеет плоско-распростёртую крону, ветви лежат друг на друге, нижние фактически на земле. Хвоя густая, очень жесткая и колючая, сине-зелёная или серебристо-голубая. Желательно солнце, но подходит и полутень, главное — без застоя воды.

5 главных правил ухода

1) Сажайте на солнце. Голубые ели в тени тускнеют: хвоя теряет голубоватый оттенок. Им полезно лёгкое продувание ветром — так снижается застой сырости и меньше шансов на проблемы с хвоей и болезнями. Не втыкайте деревца в "карман” между постройками, где воздух стоит.

2) Поливайте без фанатизма, но регулярно. Первые 2-3 года полив делают раз в неделю в сухую погоду, примерно 20 литров под корень. Взрослые деревья поливают реже — и всё равно следят, чтобы не было застоя воды. Для голубых елей это критично: мокрые корни часто дают неприятные сюрпризы.

3) В жару устраивайте дождевание по кроне. Когда стоит сильная жара и засуха, полезно "ороcить” хвою из шланга или лейки. Голубые ели это любят: влажный воздух снижает стресс, и хвоя держится плотнее. Не превращайте полив в болото: после дождевания следите, чтобы почва дышала.

4) Осенью сделайте влагозарядный полив. До зимы полезно пролить каждое растение — до 40 литров воды. Такой шаг помогает пережить сухие ветра и неравномерное промерзание. Если осень выдалась дождливая, объём может отличаться, но принцип в том, чтобы уйти в зиму с запасом влаги.

5) Мульча, укрытие от солнца и подкормки по срокам. С весны приствольные круги мульчируют корой, торфом или щепой слоем 5-7 сантиметров — так меньше сорняков и корни не перегреваются. Подкармливают только весной, в апреле-мае, удобрением для хвойных (в тексте упоминается "Фертика Хвойное” или составы с пометкой "для хвойных”). В конце зимы крону притеняют мешковиной или агроволокном, а карликовые сорта можно присыпать снегом по макушки.

Подкормку с азотом не перебирайте: от него ель даёт рыхлые побеги и форма может "поплыть”. Если заметили признаки вредителей или болезней, действует санитарный подход: обработка по ситуации и формирование кроны — уже после прищипок, а не вместо них.

Проверено экспертом: агроном, эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Вредители и болезни: как распознать и что делать

Еловая тля (хермес). По хвое появляются мелкие липкие капли, кончики веток скручиваются и желтеют, а сверху виден белый "ватообразный” налёт. Вредитель высасывает соки и ослабляет дерево, из-за чего может развиться сажистый грибок. По тексту борьба начинается ещё весной обработкой препаратом 30В против зимующих яиц.

Если тля проявилась, помогают опрыскивания биопрепаратами — Фитоверм или Актофит — либо химическими средствами, среди которых названы Актара, Конфидор и Искра. Тут важно не тянуть: пока хвоя "отдаёт” питание, дерево слабее формирует новые побеги.

Паутинный клещ. Его выдаёт тонкая паутинка между иголками, затем хвоя буреет и начинает опадать, особенно в жаркую погоду. Клещ не любит влажный воздух, поэтому в уходе остаётся дождевание по кроне. По тексту обработки делают биопрепаратом Фитоверм или акарицидами — Аполло, Омайт, Флумайт, и их советуют чередовать, потому что клещ быстро приспосабливается.

Еловый пилильщик (личинки). Ложногусеницы зелёные, с тёмной головой, и они съедают молодую хвою, оставляя голые побеги. При небольшой численности вредителей можно собирать вручную. Если вредителей много, в материале названы обработки Актара, Децис и Каратэ. Осенью приствольный круг рекомендуют перекопать, чтобы уничтожить куколок.

Шютте. Это группа грибковых болезней: хвоя преждевременно желтеет, буреет и массово опадает. Чтобы снизить риск, прореживают крону, убирают опавшую хвою, мульчируют приствольные круги корой. На сами ели применяют медьсодержащие препараты — ХОМ, Оксихом, Бордоская смесь — или фунгициды, среди которых Фундазол, Строби, Топаз, Ридомил Голд. Обработки проводят ранней весной и осенью.

Ржавчина ели. На хвое появляется оранжевый налёт и вздутия (пустулы), искривляются побеги, опадает хвоя. В материале указано: сначала вырезают больные ветки с захватом 10 сантиметров здоровой ткани, потом в мае-июне опрыскивают фунгицидами Фитоспорин-М, Топаз, Строби или Раек. Через две недели обработку повторяют.

Корневые гнили. Признаки — внезапное увядание, хвоя теряет блеск, краснеет, дерево легко наклоняется. На ранней стадии помогает полив под корень с биофунгицидами Фитоспорин, Алирин-Б или Гамаир, либо с химическими средствами вроде Максим, Фундазол, Витарос. В тексте отдельно сказано: голубая ель болеет в основном из-за грубых ошибок ухода — засухи, переувлажнения и загущения.

Обрезка и прищипка: без пней и без ошибок

Обрезку взрослых веток лучше не делать "радикально”. В материале прямо сказано: обрезка оставляет пеньки, которые долго зарастают, могут загнить, станут воротами для инфекции и испортят внешний вид деревца. Поэтому действовать стараются аккуратно и только по необходимости.

Санитарная обрезка — по срокам и по правилам. Ранней весной, до набухания почек, удаляют только сухие, сломанные или больные ветки. Делают санитарную обрезку на "кольцо”, то есть у основания ветки. Если не уверены, где именно "кольцо”, лучше не экспериментировать — повторить ошибку на хвойных обычно не получается быстро.

Прищипывайте "свечки”, чтобы крона уплотнялась. В мае или в начале июня прищипывают молодые мягкие свечки: иголки ещё не раскрылись или только начали расходиться. Прищипывают примерно на 1/3 или ½ длины, чтобы ель ветвилась сильнее и стала более пушистой. Позже — когда побеги уже одревеснели — прищипка травмирует дерево.

Лидер (центральная свечка) и случаи, когда её можно трогать. Центральную свечку не трогают, если хотите сохранить высоту. Если нужно ограничить рост, её прищипывают сильнее. Полностью выламывать свечку нельзя — только один случай в тексте: если свечка растёт внутрь кроны, мешает другим веткам или ломает симметрию, тогда рост именно в этом направлении останавливают полностью. После прищипки дерево поливают и подкармливают комплексным удобрением для хвойных, чтобы поддержать закладку новых почек.

"Если ель сформирована правильно с ранних лет, вы меньше мучаетесь с "плешами” и разросшимися ветвями. Для голубых сортов важна своевременность: прищипку делайте, пока свечки мягкие, и обязательно держите режим полива без застоя воды. Тогда крона получается плотной, а хвоя не теряет характерный оттенок." Елена Малинина

FAQ

Вопрос? Почему голубая ель в тени становится зеленее?

Ответ: голубые сорта тускнеют по оттенку при недостатке света. Поставьте дерево на хорошо освещённое место и проверьте, не страдает ли оно от сырости в почве.

Вопрос? Как часто поливать голубую ель первые годы?

Ответ: первые 2-3 года полив делают примерно раз в неделю в сухую погоду, ориентир — около 20 литров под корень. Важно, чтобы не было застоя воды.

Вопрос? Когда прищипывать молодые свечки?

Ответ: в мае или в начале июня, пока свечки мягкие и хвоя ещё не раскрылась полностью. При более позднем сроке побеги одревеснеют, и прищипка травмирует дерево.

Вопрос? Чем подкармливать голубую ель?

Ответ: только весной, в апреле-мае, удобрением для хвойных. Азот не "перекармливайте”, чтобы не получить рыхлые побеги и сбитую форму.

Проверено экспертом: эксперт по агрономии и плодовому растениеводству, садовод Елена Малинина

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