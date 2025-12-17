Не синий и не зелёный: этот оттенок станет главным на кухнях в 2026 году

Синие и зелёные кухни уже несколько лет держатся в числе самых желанных интерьерных решений. Но многие упираются в дилемму: выбрать спокойный синий или "природный" зелёный. В 2026 году дизайнерский тренд предлагает простой выход — оттенки на стыке двух палитр. Об этом сообщает House Digest.

Почему сине-зелёные кухни выходят на первый план

Сине-зелёная гамма объединяет сильные стороны обоих направлений: зелёные тона дают ощущение свежести и связи с природой, а синие добавляют визуального покоя и "прохладной" собранности. По словам интерьерного эксперта Карлоса Найса, именно эта близость к природным мотивам и "заземляющий" эффект делают сине-зелёные оттенки особенно востребованными в кухонных пространствах в следующем году.

"Голубовато-зелёные, тырнёвые и изумрудные оттенки становятся новыми фаворитами", — объяснил Карлос Найс в интервью Homes & Gardens.

В материале также отмечается, что тренд не возник на пустом месте: сине-зелёные тона уже возвращались в качестве спокойной, приземлённой альтернативы более резким модным цветам. А агентство WGSN заранее указывало на Transformative Teal — оттенок, который описывают как "слияние надёжного тёмно-синего и водного зелёного", — как на потенциальный ориентир для 2026 года.

Как встроить этот цвет в кухню без перегруза

Сине-зелёный легко адаптируется под разные сценарии — от насыщенных "драматичных" кухонь до мягких, светлых интерьеров. Карлос Найс подчёркивает, что глубина оттенка напрямую влияет на впечатление: тёмные варианты дают более выразительный, "основательный" эффект, а приглушённые выглядят спокойнее и универсальнее.

"Глубокие палитры создадут насыщенный, заземляющий эффект", — отмечает Карлос Найс.

Чтобы цвет не "съел" пространство, его предлагают сочетать с мягкими нейтральными оттенками: тёплым белым, бежевым, кремовым. В качестве дополнительного акцента упоминается пыльно-розовый — он помогает сделать интерьер более мягким и немного романтичным, особенно если бирюзовый кажется слишком строгим.

Где использовать: шкафы, стены, фартук и небольшие акценты

Самый заметный способ — покрасить шкафы или стены в сине-зелёный. В статье приводятся конкретные примеры оттенков: Fort Pierce Green от Benjamin Moore и Studio Blue Green от Sherwin-Williams подходят для фасадов, а Mount Saint Anne от Benjamin Moore — для стен, если нужен более спокойный и "дорогой" эффект.

Сине-зелёный хорошо работает и в фартуке: глянцевая бирюзовая плитка, особенно уложенная "ёлочкой", добавляет фактуры и делает зону готовки визуально интереснее. Если же вы не планируете ремонт, тренд можно попробовать через малые формы: посуду, кухонную утварь, настенное искусство, вазы, кувшины или фруктовые миски в подходящей гамме.