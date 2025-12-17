Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кухня
Кухня
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:04

Не синий и не зелёный: этот оттенок станет главным на кухнях в 2026 году

Глубокий сине зелёный цвет делает кухню более собранной — эксперт Карлос Найс

Синие и зелёные кухни уже несколько лет держатся в числе самых желанных интерьерных решений. Но многие упираются в дилемму: выбрать спокойный синий или "природный" зелёный. В 2026 году дизайнерский тренд предлагает простой выход — оттенки на стыке двух палитр. Об этом сообщает House Digest.

Почему сине-зелёные кухни выходят на первый план

Сине-зелёная гамма объединяет сильные стороны обоих направлений: зелёные тона дают ощущение свежести и связи с природой, а синие добавляют визуального покоя и "прохладной" собранности. По словам интерьерного эксперта Карлоса Найса, именно эта близость к природным мотивам и "заземляющий" эффект делают сине-зелёные оттенки особенно востребованными в кухонных пространствах в следующем году.

"Голубовато-зелёные, тырнёвые и изумрудные оттенки становятся новыми фаворитами", — объяснил Карлос Найс в интервью Homes & Gardens.

В материале также отмечается, что тренд не возник на пустом месте: сине-зелёные тона уже возвращались в качестве спокойной, приземлённой альтернативы более резким модным цветам. А агентство WGSN заранее указывало на Transformative Teal — оттенок, который описывают как "слияние надёжного тёмно-синего и водного зелёного", — как на потенциальный ориентир для 2026 года.

Как встроить этот цвет в кухню без перегруза

Сине-зелёный легко адаптируется под разные сценарии — от насыщенных "драматичных" кухонь до мягких, светлых интерьеров. Карлос Найс подчёркивает, что глубина оттенка напрямую влияет на впечатление: тёмные варианты дают более выразительный, "основательный" эффект, а приглушённые выглядят спокойнее и универсальнее.

"Глубокие палитры создадут насыщенный, заземляющий эффект", — отмечает Карлос Найс.

Чтобы цвет не "съел" пространство, его предлагают сочетать с мягкими нейтральными оттенками: тёплым белым, бежевым, кремовым. В качестве дополнительного акцента упоминается пыльно-розовый — он помогает сделать интерьер более мягким и немного романтичным, особенно если бирюзовый кажется слишком строгим.

Где использовать: шкафы, стены, фартук и небольшие акценты

Самый заметный способ — покрасить шкафы или стены в сине-зелёный. В статье приводятся конкретные примеры оттенков: Fort Pierce Green от Benjamin Moore и Studio Blue Green от Sherwin-Williams подходят для фасадов, а Mount Saint Anne от Benjamin Moore — для стен, если нужен более спокойный и "дорогой" эффект.

Сине-зелёный хорошо работает и в фартуке: глянцевая бирюзовая плитка, особенно уложенная "ёлочкой", добавляет фактуры и делает зону готовки визуально интереснее. Если же вы не планируете ремонт, тренд можно попробовать через малые формы: посуду, кухонную утварь, настенное искусство, вазы, кувшины или фруктовые миски в подходящей гамме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бежевый цвет шкафов визуально расширяет кухню — дизайнеры сегодня в 2:41
Поменяла цвет шкафов — и кухня словно стала больше: эффект заметен сразу

Выбор цвета для кухонных шкафов способен преобразить пространство. Узнайте, какие оттенки придадут вашей кухне свет, уют и гармонию.

Читать полностью » Литий-ионные аккумуляторы не переносят глубокие разряды — мастера по телефонам сегодня в 0:21
Думала, что ночная зарядка — это нормально, пока не узнала, что она делает с аккумулятором

Узнайте, как продлить срок службы аккумулятора вашего смартфона, следуя простым правилам зарядки и ухода за батареей!

Читать полностью » Необработанную деревянную мебель очищают раствором чёрного мыла вчера в 22:41
Деревянная мебель потускнела — простой натуральный приём вернул ей "живой" вид

Устали от тусклой деревянной мебели? Откройте для себя простой натуральный приём, который оживит вашу мебель и защитит её на долгие годы.

Читать полностью » OLED-телевизор прерывает сервисные циклы при отключении питания — вчера в 20:09
Выдёргивала эти приборы из розетки для экономии — и не знала, что так медленно порчу технику

Не вся техника терпит резкое отключение от сети. Разбираемся, какие приборы нельзя выдёргивать из розетки и чем это может обернуться.

Читать полностью » Многоуровневое тёплое освещение добавляет уюта на кухне — Тесс Абрахам-Махт вчера в 18:35
Думала, серую кухню уже не спасти — одно решение изменило всё

Устали от холодной серой кухни? Откройте для себя 6 простых способов, которые добавляют тепло и уют без ремонта: от текстиля до природы.

Читать полностью » Размещение гирлянды за тюлем делает свет мягче и скрывает крепления — декораторы вчера в 16:22
Повесила гирлянду-штору без путаницы и перекосов — оказалось, есть простой порядок, о котором почти не говорят

Гирлянда-штора может выглядеть как стильная "стена" огней, если закрепить её правильно. Разбираем крепления, порядок монтажа и защиту от путаницы.

Читать полностью » Зеркало в узком коридоре усиливает суету и ощущение тесноты — House Digest вчера в 14:31
Зеркало может испортить интерьер — эти места лучше обходить стороной

Зеркала не только украшают, но и могут портить атмосферу уюта. Откройте 8 опасных мест для их установки, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту вчера в 12:50
Всегда оставляла дверцу стиральной машины открытой — пока не узнала, чем это может обернуться

Открывать или закрывать дверцу стиральной машины после стирки — вопрос, который вызывает споры. Разбираемся, где проходит разумный компромисс.

Читать полностью »

Новости
Россия
3 млн пользователей включили защиту от мошенников в Госуслугах — Дмитрий Григоренко
Красота и здоровье
Горячая вода при душе удаляет защитные кожные масла — Daily Mail
Красота и здоровье
Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Питомцы
Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet