Не будет присутствовать в Швейцарии на "мирной конференции", ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Информацию об этом написало авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже известно, что у Байдена другие планы на эти дни — он приедет в Лос-Анджелес, где выступит вместе со звездами — Джорджем Клуни и Джулией Робертс, а также экс-президентом Бараком Обамой.

Среди версия такого решения Байдена, его низкий сбор средств на избирательную капманию перед главным конкурентом Дональдом Трампом и неверие в успех конференции в Швейцарии.

Напомним, что 15-16 июня этого года недалеко от города Люцерн в Швейцарии намечена конференция по мирному плану на Украине на основе позиций Зеленского. Россия туда не приглашена, Китай также не планирует участвовать в событии. Ожидается, что там выставят Росси некий "международный ультиматум", вместо реального поиска мира.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)