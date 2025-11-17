Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
кровь
кровь
© commons.wikimedia.org by Jlabanimation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:16

Почему сдача крови улучшает здоровье? Открытие, которое удивит каждого

Доктор Аксенов рассказал о безопасности донорства крови для реципиентов

Доктор Денис Аксенов, педиатр, в интервью Газете.ру развеял мифы о рисках донорства и объяснил, почему сдача крови безопасна и даже полезна для здоровья донора. Он отметил, что современная медицинская практика гарантирует полную безопасность процедуры, а сама сдача крови имеет положительное влияние на организм как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Донорство: безопасная и эффективная процедура

Денис Аксенов подтвердил, что донорство крови является абсолютно безопасной процедурой при условии её правильной организации и соблюдения всех медицинских стандартов. Например, когда сдаётся плазма крови, белки, содержащиеся в ней, восстанавливаются за всего 3-5 дней. Это позволяет организму быстро восстанавливать утраченное количество крови, и человек не испытывает значительных последствий для своего здоровья.

Снижение уровня железа: краткосрочное и обратимое явление

Одним из наиболее часто возникающих вопросов у потенциальных доноров является возможное снижение уровня железа в организме после сдачи крови. Доктор Аксенов заверил, что при грамотно организованном процессе сдачи крови этот эффект будет кратковременным и не опасным. По его словам, уровень железа восстанавливается достаточно быстро, что не вызывает долгосрочных проблем со здоровьем.

Однако важно соблюдать рекомендации врача относительно питания и восстановления после сдачи крови. При необходимости можно провести дополнительное обследование и корректировать уровень железа с помощью пищи или добавок.

Как регулярная сдача крови влияет на здоровье донора?

Регулярное донорство крови оказывает положительное влияние на здоровье, так как этот процесс стимулирует кроветворение и улучшает работу иммунной системы. Систематическая сдача крови можно рассматривать как своего рода тренировку для организма, которая помогает поддерживать нормальный уровень компонентов крови и способствует общему укреплению иммунной функции.

Такой подход позволяет профилактировать заболевания, связанные с нарушением кроветворения, и помогает организму быстрее восстанавливаться после небольших потерь крови. Регулярные доноры, как правило, реже сталкиваются с проблемами, связанными с кровоснабжением, и их организму легче восстанавливать уровень клеток крови.

Безопасность для реципиента: как проходит процесс сдачи крови

Важно отметить, что донорская кровь проходит все необходимые тесты и проверки, чтобы исключить риски для реципиента. Прежде чем стать донором, каждый человек должен пройти обязательные медицинские обследования, которые включают анализы на наличие инфекционных заболеваний. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность передачи вирусов или бактерий через кровь.

Кроме того, процедура сдачи крови происходит в стерильных условиях, что также минимизирует любые возможные риски как для донора, так и для реципиента. Во время сдачи крови иммунная система реципиента не страдает, так как все компоненты крови тщательно отбираются и обрабатываются перед тем, как попасть в организм пациента.

Система обследований перед донорством

Прежде чем стать донором, каждый человек должен пройти обязательные обследования, чтобы убедиться в своём здоровье. Это позволяет выявить любые возможные риски и гарантировать, что сдача крови не повлияет негативно на здоровье донора и не поставит под угрозу безопасность реципиента.

Этапы процедуры Описание
Обследование донора Анализы на наличие инфекций и состояние здоровья.
Сдача крови Процесс происходит в стерильных условиях с минимальными рисками для донора.
Реципиент Кровь донора тщательно проверяется, что исключает риски для реципиента.

Заключение

Донорство крови - это не только благородный акт, но и совершенно безопасная процедура, которая имеет как медицинские, так и профилактические преимущества. Важно понимать, что сдать кровь можно без вреда для своего здоровья, если соблюдены все рекомендации специалистов. Более того, регулярное донорство может служить важной тренировкой для организма, поддерживая нормальное кроветворение и укрепляя иммунитет. Пройдя все необходимые обследования и следуя медицинским рекомендациям, доноры не только помогают людям, но и способствуют своему собственному здоровью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматологи напомнили: старый SPF может вызвать раздражение и не защитить от ультрафиолета вчера в 23:40
Пахнет нормально, но не работает: чем опасен просроченный SPF

Просроченный SPF может не просто «не сработать», а оставить кожу без защиты и спровоцировать ожоги. Разбираем, как вовремя заметить, что крем пора выбросить.

Читать полностью » Пропуск приёмов пищи усиливает переедание по данным специалистов по питанию вчера в 23:08
Отказалась от десертов — и только потом поняла, какую проблему это запустило

Незаметные нарушения питания могут долго казаться нормой, но именно они чаще всего становятся первым шагом к серьёзным расстройствам. Специалисты объясняют, как их распознать и предотвратить.

Читать полностью » Рон Бозли: непривычный результат после увеличения губ может быть нормальной реакцией на изменения внешности вчера в 22:37
Сделала губы — и пожалела: филлер пошёл не так, но есть способ вернуть свои губы без операции

Вы мечтали о аккуратных, объёмных губах, а получили отёк и разочарование? Не спешите паниковать: в первые недели всё может выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Вот что советуют врачи.

Читать полностью » Хью Джекман тренируется более двух часов для роли Росомахи вчера в 22:02
Хью Джекман удерживает форму после 40 — его главный приём удивляет даже фанатов

Как Хью Джекман сохраняет энергию и силу десятилетиями? Разбираем его подход к тренировкам, питанию и распорядку, который легко адаптировать под обычную жизнь.

Читать полностью » Растительная диета замедляет биологическое старение мозга — по данным МРТ вчера в 21:52
Питание меняет биологический возраст мозга — исследователи указали на три ключевых ингредиента

Недавнее исследование показало, как зелёный чай и грецкие орехи, а также другие простые продукты, могут замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции.

Читать полностью » Бакучиол снижает раздражение чувствительной кожи — по данным косметологов вчера в 20:43
Беру сыворотку с этим ингредиентом — и кожа утром будто "отдохнувшая": почему эффект удивляет

Бакучиол — мягкий растительный ингредиент, который подходит всем типам кожи и не вызывает раздражений, становится настоящей находкой для чувствительных типов.

Читать полностью » Стресс ухудшает качество отдыха — по данным психолога Джины Бакни вчера в 19:27
Жила в постоянном напряжении — и тело подало такой сигнал, что я испугалась

Стресс не просто влияет на эмоции, он разрушительно воздействует на ваше тело. Узнайте, как защитить себя и восстановить гармонию с помощью простых техник.

Читать полностью » Таурин ускоряет восстановление после нагрузки — по данным диетолога Томасон Банн вчера в 18:20
Выпил энергетик с таурином — и пришел в недоумение от того, как изменилась моя выносливость

Таурин становится всё популярнее в спортивных напитках! Но какой на самом деле эффект этой аминокислоты и стоит ли ей доверять для повышения выносливости?

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Тюмени открыли лыжный сезон после появления снежного покрова
Культура и шоу-бизнес
Ариана Гранде столкнулась с агрессивным фанатом на премьере фильма в Сингапуре — очевидцы
ПФО
В Башкирии увеличат коэффициент налога для мигрантов с 2026 года — Курултай
Спорт и фитнес
Цигун помогает обрести устойчивость и ясность разума — Ли Вэй, преподаватель
Наука
Коррекция возбуждающих сигналов снизила тревожность у животных — нейробиолог Хуан Лерма
Красота и здоровье
Врач Степанова: осенью боли в суставах могут быть признаками артрита
Садоводство
Посадка ели возле дома опасна из-за корней и тени для сада — Олег Дементьев
Авто и мото
Перегрузка генератора возникает из-за неисправного аккумулятора и дополнительных приборов — моторист
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet