Тромб — как мина замедленного действия: что запускает её взрыв

Тромбы называют "тихими убийцами" не случайно — они часто формируются незаметно и могут стать причиной инсульта, инфаркта или тромбоэмболии. Академик РАН, доктор медицинских наук Елена Голухова в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, какие факторы чаще всего запускают этот опасный процесс и как вовремя распознать угрозу.

"Тромбы, которые называют "тихими убийцами", могут быть спровоцированы курением", — отметила академик РАН Елена Голухова.

По словам специалиста, табачный дым разрушает внутреннюю оболочку сосудов — эндотелий, что делает их уязвимыми для микротрещин. В ответ организм активирует механизм свёртывания крови, и в месте повреждения начинает формироваться сгусток. Со временем он может оторваться и перекрыть жизненно важный сосуд, остановив приток крови к мозгу или сердцу.

Курение также ускоряет образование холестериновых бляшек. Смолы и токсины из табачного дыма повышают уровень "плохого" холестерина и снижают эластичность сосудов. Всё это создаёт идеальную среду для тромбообразования.

Что ещё повышает риск тромбов

Помимо курения, врачи выделяют ряд других причин. Одни связаны с образом жизни, другие — с хроническими заболеваниями или перенесёнными инфекциями. После пандемии коронавируса число пациентов с повышенной свёртываемостью крови заметно выросло. Вирус вызывает воспаление сосудистой стенки и повышает риск образования сгустков даже у относительно молодых людей.

К группе риска также относят людей с гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, а также тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Долгое сидение за компьютером, перелёты без движения, недостаток воды — всё это повышает вязкость крови и ухудшает кровообращение.

Сравнение: основные факторы риска тромбообразования

Фактор Механизм воздействия Риск Курение Повреждение эндотелия сосудов Очень высокий Ожирение Увеличение нагрузки на сосуды и сердце Высокий Малоподвижность Замедление кровотока Средний Долгие перелёты Застой крови в венах ног Средний COVID-19 Воспаление сосудов, активация свёртывания Очень высокий Стресс Гормональный дисбаланс, сужение сосудов Средний

Как снизить риск: пошаговый план

Отказ от курения. Даже сокращение количества сигарет уменьшает нагрузку на сосуды. Движение каждый день. Прогулка в течение 30 минут, йога или плавание улучшают циркуляцию крови. Контроль веса и давления. Поддержание нормальных показателей снижает риск повреждения сосудов. Питьевой режим. 1,5-2 литра воды в день уменьшают вязкость крови. Здоровое питание. В рационе должны быть рыба, орехи, оливковое масло, зелень и ягоды — естественные антикоагулянты. Регулярные обследования. Анализ D-димер, коагулограмма и ультразвук вен позволяют выявить проблему заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование усталости и отёков ног.

Последствие: развитие тромбоза глубоких вен.

Альтернатива: компрессионные чулки и перерывы в сидячей работе каждые 40 минут.

Ошибка: самолечение БАДами "для сосудов".

Последствие: нарушение баланса свёртываемости.

Альтернатива: консультация с кардиологом и назначение препаратов на основе доказательной медицины.

Ошибка: длительное обезвоживание, особенно летом или при занятиях спортом.

Последствие: сгущение крови.

Альтернатива: восполнение жидкости не только водой, но и минеральными растворами с электролитами.

А что если тромб уже образовался?

При подозрении на тромбоз важно не откладывать визит к врачу. Симптомы могут быть разными: боль и тяжесть в ногах, отёк, покраснение, одышка или внезапная слабость. Диагноз подтверждают при помощи УЗИ и лабораторных анализов.

Современные антикоагулянты и тромболитические препараты позволяют эффективно растворять сгустки, если лечение начато вовремя. Самолечение в таких случаях недопустимо — подбор дозировки должен проводить специалист.

Плюсы и минусы антикоагулянтной терапии

Плюсы Минусы Предотвращает инсульт и инфаркт Требует контроля анализов Подходит для длительного применения Может вызывать кровоточивость Совместима с большинством лекарств Запрещена при некоторых заболеваниях печени и ЖКТ

Мифы и правда

Миф 1. Тромбы возникают только у пожилых.

Правда: тромбоз всё чаще диагностируют у людей младше 40 лет, особенно после COVID-19.

Миф 2. Если кровь "жидкая", тромбы не образуются.

Правда: вязкость крови не единственный фактор — важно состояние сосудов и обмен веществ.

Миф 3. Аспирин полностью защищает от тромбов.

Правда: препарат помогает лишь при определённых показаниях и не заменяет полноценное лечение.

FAQ

Как узнать, есть ли риск тромбоза?

Основные показатели — повышенный D-димер, варикоз, повышенное давление, хронические воспаления.

Можно ли предотвратить тромбы с помощью питания?

Да. Помогают продукты с омега-3 кислотами, чеснок, зелёный чай, ягоды и тёмный шоколад.

Стоит ли принимать витамины для сосудов?

Комплексы с витаминами C, E, PP и магнием укрепляют сосудистую стенку, но не заменяют медикаментозную профилактику.