Физики из США разработали трибоэлектрический наногенератор, который извлекает электрическую энергию из трения крови. Это открытие позволяет снабжать энергией автономные датчики и биосенсоры.
Устройство использует электрические свойства различных материалов, между которыми при движении крови возникает трение, создавая электрический ток. Этот ток может питать электронику и использоваться для диагностики, например, определяя уровень глюкозы в крови без специализированного оборудования.
Успешные тесты на искусственной плазме и крови добровольцев подтвердили потенциал технологии для использования в удаленных регионах, сообщает ТАСС.
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