Исследование ученых, опубликованное в журнале Med, показало, что отсутствие гена SMIM1 и наличие вел-отрицательной группы крови связаны с повышенным риском ожирения. Вел-отрицательная группа крови встречается у одного из 5000 человек и характеризуется сниженным энергетическим расходом в покое, что способствует набору веса.

Ученые выявили у пациентов с такой группой крови повышенное содержание жиров, нарушения функций жировой ткани и печени, а также сниженную активность щитовидной железы. В результате женщины с вел-отрицательной группой крови в среднем весили на 4,6 кг больше, а мужчины — на 2,4 кг больше среднего.

Ученые подчеркнули важность генетических исследований в разработке методов лечения ожирения и снижения социальной стигмы, связанной с лишним весом.

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