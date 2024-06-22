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Med: Вел-отрицательная группа крови повышает риск развития ожирения у мужчин и женщин
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

Med: Вел-отрицательная группа крови повышает риск развития ожирения у мужчин и женщин

Исследование ученых, опубликованное в журнале Med, показало, что отсутствие гена SMIM1 и наличие вел-отрицательной группы крови связаны с повышенным риском ожирения. Вел-отрицательная группа крови встречается у одного из 5000 человек и характеризуется сниженным энергетическим расходом в покое, что способствует набору веса.

Ученые выявили у пациентов с такой группой крови повышенное содержание жиров, нарушения функций жировой ткани и печени, а также сниженную активность щитовидной железы. В результате женщины с вел-отрицательной группой крови в среднем весили на 4,6 кг больше, а мужчины — на 2,4 кг больше среднего.

Ученые подчеркнули важность генетических исследований в разработке методов лечения ожирения и снижения социальной стигмы, связанной с лишним весом.

Фото: commons.wikimedia.org/Иоанна Чернова (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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