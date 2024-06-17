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Врач Галафаст: одышка и учащенный пульс указывают на недостаток ферритина
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:53

Врач Галафаст: одышка и учащенный пульс указывают на недостаток ферритина

Врач Евгения Галафаст обсудила важность ферритина, белка, связывающего железо в организме, и его роль в создании запасов железа. Она выделила семь основных симптомов его недостатка: головные боли, утомляемость, сухость кожи, учащенный пульс, одышка, частые простуды и у детей — проблемы с обучением, сообщает Газета.Ру.

Железо является частью гемоглобина и необходимо для переноса кислорода и формирования эритроцитов. Для диагностики уровня железа используется анализ на ферритин.

Врач подчеркнула важность обращения к терапевту при обнаружении аномальных уровней ферритина для выявления причин и назначения соответствующего лечения.

Фото: commons.wikimedia.org/Иоанна Чернова (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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