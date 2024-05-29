Врач Александр Мясников перечислил основные причины повышенного гемоглобина: обезвоживание, курение, хронические болезни легких и почек, прием мочегонных и слабительных препаратов. Также гемоглобин может понижаться из-за лихорадки, рвоты, проживания в горной местности, апноэ сна и миомы матки.
Мясников уточнил, что нормы гемоглобина составляют 13,6-16,9 г/% для мужчин и 11,9-14,8 г/% для женщин. Еще одним важным показателем является гематокрит, который показывает соотношение общего объема крови и объема клеточных элементов. Повышенным считается гематокрит 49%.
Специалист отметил, что повышенный гемоглобин редко связан с паранеопластическими процессами или опухолями и часто является индивидуальной нормой, поэтому не стоит паниковать.
Фото: commons.wikimedia.org/Иоанна Чернова (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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