Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диабет
Диабет
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 0:16

Сладкий враг в крови: как сахар тихо крадёт энергию и годы жизни

Повышенная глюкоза повреждает сосуды и почки — эндокринолог Перес Гуальдрон

Глюкоза — источник жизни, от которого напрямую зависит работа сердца, мозга и каждой клетки организма. Этот простой углевод превращается в энергию, без которой невозможно ни движение, ни мышление, ни дыхание. Однако, если уровень сахара в крови выходит за пределы нормы, последствия могут быть опасными. Об этом сообщает Terra.

Почему уровень сахара имеет значение

Глюкоза — главный энергетический ресурс тела, но её избыток или недостаток вызывает серьёзные сбои в работе органов. При дефиците сахара возможны обмороки, потеря сознания и даже кома. При переизбытке развивается диабет — хроническое нарушение обмена веществ, при котором инсулин не справляется с контролем сахара в крови.

"Если уровень глюкозы долгое время остаётся высоким, в организме начинают вырабатываться токсичные вещества, которые повреждают сосуды, почки и глаза", — поясняет вице-президент Латиноамериканской диабетической ассоциации Клара Эухения Перес Гуальдрон.

Согласно данным Панамериканской организации здравоохранения, сегодня около 62 миллионов человек в Америке живут с диабетом 2-го типа, и к 2040 году это число может вырасти почти вдвое. Наибольшие темпы роста фиксируются в странах с низким и средним уровнем дохода, где профилактике уделяется меньше внимания.

Диета против диабета

Контроль уровня глюкозы невозможен без правильного питания. Основой рациона должны быть натуральные, нерафинированные продукты. Эксперты советуют:

  1. Увеличить потребление овощей и фруктов.

  2. Исключить продукты с добавленным сахаром.

  3. Заменить насыщенные жиры на мононенасыщенные — например, оливковое масло.

"Нам нужно есть больше овощей и зелени, но не переусердствовать с фруктами. Они тоже содержат сахар", — отмечает Перес Гуальдрон.

Секрет в разнообразии: чем больше цветов на тарелке, тем шире спектр витаминов и антиоксидантов. Оптимальное соотношение — три порции овощей и две порции фруктов в день. При этом важно помнить, что фрукты отличаются по содержанию сахара: в бананах — около 20%, в мандаринах — 5%. Один банан по уровню глюкозы приравнивается к четырём мандаринам. Среди полезных вариантов можно выделить финики, которые помогают контролировать уровень сахара при преддиабете.

Сладости и скрытые сахара

Даже привычная чашка кофе с ложкой сахара способна нарушить баланс. Для снижения риска рекомендуется переходить на некалорийные подсластители, но с осторожностью.

"Некалорийные подсластители негативно влияют на микрофлору кишечника, ослабляют иммунитет и даже могут вызывать чувство тревоги", — предупреждает эксперт.

Именно поэтому важно избегать промышленных напитков — газировок, сладких соков, энергетиков. Даже натуральный фруктовый сок повышает сахар быстрее, чем цельные фрукты, поскольку в жидком виде глюкоза усваивается мгновенно. Лучше съесть клубнику целиком, чем выпить её в виде коктейля.

Жиры и их влияние

Жиры не менее важны, чем углеводы. Проблема лишь в их качестве. Насыщенные жиры (животное сало, сливочное масло) нарушают работу инсулина.

"Любой жир, твёрдый при комнатной температуре, содержит много насыщенных жирных кислот. Они снижают чувствительность организма к инсулину", — объясняет Перес Гуальдрон.

Идеальным вариантом остаётся оливковое масло: 20 мл в день достаточно, чтобы поддерживать здоровье сосудов и контролировать уровень сахара. Полезные жиры есть и в орехах, рыбе холодных морей и авокадо.

Движение — лекарство без рецепта

Сидячий образ жизни — враг номер один при диабете. Минимум 7000 шагов в день помогают поддерживать чувствительность клеток к инсулину.

"Людей убивает стул. Нам нужно меньше сидеть и больше двигаться", — подчёркивает специалист.

Даже если нет возможности ходить в спортзал, прогулки, плавание или катание на велосипеде значительно улучшают обмен веществ. Важно делать это регулярно, сочетая с рационом.

Алкоголь и сон

Интересно, что бокал красного вина не только не вреден, но и может приносить пользу сердцу. Главное — умеренность.

"Один бокал вина в день полезен для сердечно-сосудистой системы, но при гипертриглицеридемии алкоголь противопоказан", — уточняет Перес Гуальдрон.

Не менее важен сон. Хронический недосып вызывает стресс и гормональные сбои, что напрямую влияет на уровень глюкозы. Ежедневная физическая активность помогает улучшить качество сна и восстановить баланс — особенно если в рационе присутствует достаточное количество фруктов и овощей.

Сравнение: питание при диабете и обычный рацион

В отличие от стандартного питания, при диабете важно следить не только за калорийностью, но и за гликемическим индексом продуктов. Например:

  • Обычный рацион может включать белый хлеб и сладкие напитки, а диабетический — цельнозерновые продукты и воду.

  • В обычном меню часто присутствует жареное мясо, в диете при диабете предпочтительнее рыба, приготовленная на пару.

  • Вместо десертов — орехи или йогурт без сахара.

Такая замена не только стабилизирует уровень сахара, но и помогает снизить вес.

Плюсы и минусы популярных подходов

Рацион с низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара, но может привести к нехватке энергии у активных людей. Средиземноморская диета, напротив, сбалансирована:

  • плюс — богатство полезных жиров и овощей;
  • плюс — снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний;
  • минус — требует дисциплины и дорогих ингредиентов.

Оптимальным считается умеренный подход — постепенное изменение привычек без жёстких ограничений.

Советы по питанию при диабете

  1. Ешьте 5-6 раз в день небольшими порциями.

  2. Не пропускайте завтрак — это помогает стабилизировать уровень сахара.

  3. Увеличьте количество воды и несладких травяных чаёв.

  4. Планируйте меню заранее, чтобы избежать случайных перекусов.

  5. Ведите дневник питания — это помогает отслеживать реакции организма.

Даже мелкие шаги — отказ от сладких напитков, замена жиров, добавление овощей — дают ощутимый результат уже через пару недель.

Популярные вопросы о питании при диабете

1. Что лучше — сахар или мёд?
Мёд также повышает уровень сахара, поэтому употреблять его стоит крайне умеренно — не более одной чайной ложки в день.

2. Можно ли диабетику есть хлеб?
Да, но предпочтительно цельнозерновой или ржаной — он медленнее повышает уровень глюкозы.

3. Сколько фруктов допустимо в день?
Не более 2-3 порций. Лучше выбирать цитрусовые, яблоки или ягоды, а не бананы или виноград.

4. Что делать, если резко упал сахар?
Съешьте что-то сладкое — например, кусочек сахара или немного мёда, чтобы быстро восстановить уровень глюкозы.

5. Можно ли полностью вылечить диабет 2-го типа?
Нет, но заболевание можно эффективно контролировать с помощью питания, движения и правильного образа жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тонкие волосы быстро теряют объём из-за активности сальных желёз — трихологи вчера в 14:06
Объём исчезал через 20 минут — но стоило изменить один этап мытья головы, и причёска стала держаться часами

Тонкие волосы часто теряют объём и быстро загрязняются. Разбор основных техник ухода и укладки помогает сохранить свежесть корней, визуальную густоту и стойкость прически.

Читать полностью » Судорога в бассейне требует немедленного натяжения носка ноги — тренер Калиниченко вчера в 13:48
Бассейн превращается в испытание: что делать в первые секунды, когда мышца сводит до слёз

Тренер по плаванию объяснила, как безопасно справиться с внезапной судорогой в бассейне и почему помощь инструктора может оказаться решающей.

Читать полностью » Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи вчера в 12:20
Взгляд мутнеет не от усталости: тело предупреждает о надвигающейся буре

Незаметные изменения зрения могут сигнализировать о начале гипертонии. Как глаза помогают распознать болезнь и почему важно вовремя пройти обследование.

Читать полностью » Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков вчера в 12:17
Симптомы уходят, болезнь остается: эта ошибка в приеме лекарств срывает лечение

Невролог Павел Рожков объяснил NewsInfo, почему опасно самостоятельно прекращать прием лекарств.

Читать полностью » Исследование зафиксировало усиление мозговых процессов при кетозе — life.ru вчера в 11:58
Когда углеводы исчезают, просыпается нечто древнее: кетоз запускает в мозге процессы, о которых молчали

Учёные обнаружили, что кетогенная диета способна усиливать кровоток и активность нейронов уже через три недели, что делает её перспективной для защиты мозга.

Читать полностью » Заклеивание рта ухудшает дыхание во время сна — Виктория Радько вчера в 11:58
Закрытый рот — открытая опасность: ночная практика из соцсетей запускает пугающий эффект

Популярная практика заклеивания рта на ночь ради борьбы с храпом может вызвать гипоксию, раздражение кожи и проблемы с челюстью, предупреждает ортодонт.

Читать полностью » Центр Гамалеи выпустил три валидационные серии мРНК-препарата — Александр Гинцбург вчера в 11:58
Тайное оружие против онкологии вышло в свет: мРНК-вакцины готовы перейти от эксперимента к пациентам

В центре Гамалеи запущено производство первых серий мРНК-вакцины против рака, а технология получила полный пакет разрешений для применения у пациентов.

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом превысил 23 тысячи случаев — Life.ru вчера в 11:58
Декабрь приносит не праздник, а жар — грипп разгоняется по стране с пугающей скоростью

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России быстро растёт, а штамм A(H3N2) становится доминирующим, формируя очередную сезонную волну инфекции.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Пассажиры могут вернуть стоимость билета при задержке поезда, включая невозвратные — Т-Блог
Еда
Маринад на основе горчицы и мёда смягчает вкус баранины — повар
Наука
Учёные создали лабораторную модель бомбы из чёрной дыры — Live Science
Спорт и фитнес
Тренировки с отягощениями повышают риск травм без подготовки — Femina
Питомцы
Пингвины потеряли 62 тысячи особей из-за нехватки сардин — Science Post
Авто и мото
Трещина на лобовом стекле может привести к штрафу — автоюристы
Туризм
Замки Мир и Несвиж названы популярными зимними объектами — Гажиенко
Еда
Шоколадные кусочки стали самым быстрым праздничным десертом — Zeny.cz
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet