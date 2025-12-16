Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уролог исследует снимок почек
Уролог исследует снимок почек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:51

Давление растёт — и вдруг стоп: в почках нашли механизм аварийного отключения

Клетки почек сами остановили гормон повышения давления — Circulation Research

Организм человека умеет тонко регулировать давление, включая и выключая сложные биохимические механизмы. Однако до недавнего времени учёные плохо понимали, как именно тело "останавливает" гормональные сигналы, когда они становятся избыточными. Новое исследование американских физиологов проливает свет на этот процесс и объясняет, как почки сами сдерживают рост давления. Работа может изменить подходы к лечению гипертонии и заболеваний почек. Об этом сообщает журнал Circulation Research.

Как почки управляют артериальным давлением

Центральное место в исследовании занял гормон ренин — один из ключевых регуляторов артериального давления. Он вырабатывается в почках и активируется, когда давление падает: запускается каскад реакций, сужающих сосуды и удерживающих жидкость в организме. В краткосрочной перспективе это спасительный механизм, но при хронической активации он становится причиной стойкой гипертонии и повреждения органов.

Учёные из Медицинской школы Университета Вирджинии под руководством доктора Р. Ариэля Гомеса и доктора Марии Луизы С. Секейра-Лопес сосредоточились на юкстагломерулярных клетках — специализированных клетках почек, которые отвечают за синтез и выброс ренина. Их цель заключалась в том, чтобы понять, каким образом организм прекращает работу этой системы, когда давление уже восстановлено.

Нарушения этого тонкого баланса нередко становятся одной из причин того, что хронические болезни почек долго развиваются без симптомов и выявляются уже на поздних стадиях, о чём ранее предупреждали специалисты, говоря о профилактике заболеваний почек.

Роль ангиотензина II и кальция

Исследование показало, что важную роль в этом процессе играет ангиотензин II — гормон, давно известный как участник регуляции сосудистого тонуса. Оказалось, что он действует не напрямую на ренин, а через изменения концентрации кальция внутри клеток почек.

При воздействии ангиотензина II уровень кальция в юкстагломерулярных клетках начинает изменяться не плавно, а короткими импульсами — так называемыми осцилляциями. Эти быстрые скачки служат сигналом, который буквально приказывает клеткам прекратить синтез и высвобождение ренина.

"Кальций в этих клетках работает как универсальный мессенджер", — отметил первый автор исследования доктор Хироки Ямагути.

Почему важно было изучать целую ткань

Ранее большинство экспериментов проводилось на одиночных клетках, изолированных от окружающей среды. Такой подход давал лишь фрагментарное понимание происходящего. В новом исследовании учёные использовали целые участки почечной ткани, сохраняя естественные связи между клетками.

Это позволило обнаружить принципиально важный эффект: кальциевые сигналы не остаются внутри одной клетки, а распространяются на соседние. В результате подавление выработки ренина происходит синхронно и гораздо эффективнее, чем при одиночной реакции.

Подобная слаженность важна и для состояния сосудов, поскольку длительное повышение давления ускоряет возрастные изменения, включая потерю эластичности артерий, о чём ранее говорили кардиологи, анализируя, как разрушаются сосуды при неправильном образе жизни.

Почему это важно для лечения гипертонии

Современные препараты от высокого давления в основном нацелены на блокировку активных звеньев гормональных каскадов. Они мешают ангиотензину сужать сосуды или подавляют рецепторы, участвующие в повышении давления. Эти методы эффективны, но часто сопровождаются побочными эффектами.

Авторы исследования предлагают иной подход — изучать и усиливать естественные "тормоза" организма.

"Понимание того, как тело само отключает эти системы, может оказаться более безопасным и точным методом лечения", — подчёркивают исследователи.

Значение открытия для здоровья почек

Гипертония и болезни почек тесно связаны: высокое давление повреждает почечные сосуды, а нарушение функции почек, в свою очередь, усиливает гормональный дисбаланс. Новые данные дают надежду на создание препаратов, которые будут защищать почки ещё до появления необратимых изменений.

Более точное управление ренином может снизить риск хронической почечной недостаточности и замедлить прогрессирование уже существующих заболеваний.

Сравнение: традиционные препараты и новые подходы

Традиционная терапия гипертонии направлена на подавление активности гормональных систем. Она эффективно снижает давление, но иногда влияет на электролитный баланс и общее самочувствие. Новый подход предполагает работу с внутренними механизмами регуляции, помогая организму использовать собственные ресурсы.

Плюсы и минусы будущих методов лечения

С одной стороны, воздействие на естественные механизмы торможения гормонов может быть более физиологичным. С другой — такие методы требуют точной настройки, чтобы не нарушить баланс и не привести к чрезмерному снижению давления.

Тем не менее выявление кальциевого механизма контроля ренина делает дальнейшие разработки более предсказуемыми и обоснованными.

Советы шаг за шагом для контроля давления

  1. Регулярно измеряйте артериальное давление.

  2. Следите за показателями работы почек.

  3. Соблюдайте рекомендации врача по лечению.

  4. Поддерживайте умеренную физическую активность.

  5. Не откладывайте обследование при стойких отклонениях.

Популярные вопросы о ренине и давлении

Что такое ренин и зачем он нужен

Ренин — гормон почек, который помогает повышать давление при его снижении.

Почему избыток ренина опасен

Он может привести к хронической гипертонии и повреждению сосудов и почек.

Чем новое открытие может помочь пациентам

Оно открывает путь к более мягким и точным методам лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опасные фразы в ссоре разрушают доверие между партнёрами — психолог Метелина вчера в 19:31
Слова, которые убивают любовь быстрее предательства: вы их точно говорили

Некоторые слова, сказанные в гневе, способны разрушить доверие быстрее, чем измена. Психолог объяснила, почему определённые фразы недопустимы в отношениях.

Читать полностью » Избыток мандаринов вызывает раздражение желудка — диетолог Писарева вчера в 19:10
Зимний фрукт с характером: мандарины спасают иммунитет, но мстят за переедание

Зимний фрукт, без которого трудно представить декабрь, способен укрепить иммунитет, но при переедании становится источником проблем.

Читать полностью » Кишечные бактерии участвуют в регуляции сна — Frontiers in Neuroscience вчера в 18:19
Кишечник нажимает кнопку отбой: найден скрытый механизм, который усыпляет организм

Учёные выяснили, что сон зависит не только от мозга, но и от микробов в кишечнике. Новая гипотеза меняет взгляд на природу отдыха и бессонницы.

Читать полностью » Температура без простуды связана со стрессом и усталостью — терапевт Чернышова вчера в 16:45
Температура приходит без предупреждения: так организм кричит о перегрузке

Иногда жар без симптомов болезни — не сигнал тревоги, а естественная реакция организма на стресс, усталость или внутренние изменения.

Читать полностью » Недосып снижает способность мозга к восстановлению — врач-невролог Петр Соков вчера в 16:25
Сон — единственная уборка, без которой мозг тонет в собственных отходах

Мозг очищает себя только во сне — но пропущенные ночи не компенсировать. Почему выспаться "впрок" невозможно, объяснил невролог РУДН.

Читать полностью » Недосып увеличивает риск заболеваний и ухудшает работоспособность — учёные из Орегонского университета вчера в 16:11
Пропустила пару ночей без сна — и теперь понимаю, насколько это разрушает организм

Недосып может быть более разрушительным для здоровья, чем неправильное питание или недостаток физической активности. Исследования подтверждают важность полноценного сна для долголетия.

Читать полностью » Исследование показало низкое качество добавок омега-3 в России и мире — СО РАН вчера в 15:44
Когда обещания не совпадают с реальностью: почему омега-3 добавки не так эффективны, как мы думали

Исследование показало, что добавки омега-3 могут не содержать заявленные дозы полезных кислот, что снижает их эффективность для здоровья.

Читать полностью » Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет вчера в 15:44
Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет

Цинк может ускорить выздоровление при простуде. Исследования показывают, что леденцы с этим минералом сокращают болезнь на несколько дней.

Читать полностью »

Новости
Наука
На экзопланете обнаружили ветры со скоростью до 70 000 км в час — Nature
Спорт и фитнес
Кристи Ямагучи представила эффективный комплекс для пресса — тренеры
Питомцы
Собакам опасны реагенты и обморожение лап — ветеринары
Авто и мото
Конденсат на стеклах образуется из-за влаги с обуви и ковриков — автоэксперт
ДФО
В Уссурийске возникла проблема с доступностью специалистов по детскому УЗИ — DEITA.RU
Экономика
Судебные приставы на Сахалине начали рейды для взыскания долгов по коммунальным услугам — ИА DEITA.RU
Россия
В России введен штраф за несообщение в военкомат о выезде на срок более трех месяцев — DEITA.RU
ДФО
Хабаровские электрические сети подключили 1713 новых потребителей за 11 месяцев 2025 года — DEITA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet