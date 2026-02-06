Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тонометр на руке, измерение давления (крупный план дисплея)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:06

Артериальное давление выходит из-под контроля — один простой шаг многие игнорируют годами

Высокое давление часто развивается незаметно и долго не даёт о себе знать, но при этом серьёзно повышает риск инфаркта, инсульта и других хронических заболеваний. Сегодня гипертония всё чаще затрагивает людей среднего возраста и перестаёт быть проблемой исключительно пожилых. Эксперты подчёркивают: даже небольшие изменения способны повлиять на ситуацию. Об этом сообщает The New York Times.

Почему контроль давления стал критически важным

Гипертонию неслучайно называют "тихим убийцей": она годами повреждает сосуды, сердце, почки и мозг без выраженных симптомов. Всё больше исследований показывают связь высокого давления не только с сердечными заболеваниями, но и с когнитивным снижением и деменцией.

"Гипертония так важна, потому что она является самым изменяемым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и, судя по данным, когнитического снижения", — сказал главный врач по профилактике Американской кардиологической ассоциации Эдуардо Санчес.

Шаг первый: знать свои показатели

Контроль начинается с базового — регулярного измерения давления. По оценкам специалистов, более половины людей с неконтролируемой гипертонией не подозревают о проблеме. Давление измеряется двумя числами: систолическим и диастолическим. Нормой считается показатель ниже 120/80 мм рт. ст., а превышение этого уровня уже может приводить к повреждению органов.

Врачи советуют проверять давление минимум раз в год и соблюдать правильную технику измерения: сидя, с опорой для руки на уровне сердца и без разговоров. Домашний контроль также важен, поскольку у части пациентов наблюдается эффект "белого халата", когда показатели повышаются только в кабинете врача.

Шаг второй: учитывать личные факторы риска

Причины гипертонии складываются из генетики и образа жизни. Курение, избыточный вес, плохой сон и хронический стресс со временем увеличивают риск. Влияние оказывает и наследственность — если у близких родственников были инфаркт или инсульт, вероятность повышенного давления выше.

Возраст играет свою роль из-за снижения эластичности сосудов. Кроме того, гипертония чаще встречается у мужчин и у представителей некоторых этнических групп. У женщин особое внимание уделяют повышенному давлению во время беременности, поскольку оно может повлиять на здоровье сердца в будущем.

Шаг третий: питание для здоровья сосудов

Одним из самых эффективных способов снижения давления считается диета DASH, ориентированная на продукты, богатые калием, клетчаткой и минимальным количеством соли. Калий помогает организму выводить избыток натрия и расслабляет стенки сосудов.

Снижение потребления соли также играет ключевую роль. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не превышать 2300 мг натрия в сутки, а по возможности — ещё меньше. Большая часть соли поступает из готовых блюд и переработанных продуктов, поэтому даже небольшие изменения в выборе еды могут заметно снизить давление.

Шаг четвёртый: движение и снижение стресса

Регулярная физическая активность укрепляет сердце и помогает ему работать с меньшей нагрузкой. Аэробные упражнения и изометрические нагрузки улучшают кровоток и способствуют расширению сосудов. Дополнительный эффект даёт снижение стресса — с помощью медитации, йоги или дыхательных практик.

Даже без снижения веса движение приносит пользу, однако потеря лишних килограммов может дополнительно улучшить показатели давления и общее состояние здоровья.

Шаг пятый: не бояться медикаментов

Во многих случаях для достижения целевых показателей ниже 130/80 мм рт. ст. требуется лекарственная терапия. Современные препараты эффективно снижают давление, а комбинированные схемы делают лечение более удобным. Побочные эффекты можно корректировать, подбирая индивидуальный режим.

Даже при приёме лекарств образ жизни остаётся важной частью терапии. Сочетание медикаментов, питания и физической активности позволяет не только держать давление под контролем, но и снижать общий риск серьёзных заболеваний в будущем.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

