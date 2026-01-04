Собралась сдавать кровь — привычный завтрак всё испортил: процедуру пришлось отменить

Перед сдачей крови донорам действительно приходится немного скорректировать питание. Эти ограничения — не формальность и не перестраховка, а важное условие безопасности и качества донорской крови и плазмы. От того, что человек ел накануне, напрямую зависит, сможет ли заготовленный материал быть использован для помощи другим. Об этом сообщает редакция "Едим Дома" со ссылкой на специалистов.

Зачем донорам пересматривать рацион

Трансфузиолог Иван Кривов в интервью проекту "Раскадровка" пояснил, что за 24 часа до донации из рациона необходимо убрать целый ряд привычных продуктов. Причина проста: жирная пища влияет на состав крови и может сделать её непригодной для переливания. Особенно это важно при заготовке плазмы, где любые отклонения хорошо заметны при лабораторной проверке.

"Надо поесть кашку любую на воде, чай — лучше большое количество чая, 2-3 бокала. Кофе можно, но без молока", — отметил трансфузиолог Иван Кривов в интервью проекту "Раскадровка".

Какие продукты под запретом

За сутки до сдачи крови донору не рекомендуют употреблять жареные и жирные блюда, молочные продукты, сыры, яйца и сливочное масло. Также в список исключений попадают орехи, шоколад, финики, колбасные изделия, копчёности, острые блюда, свёкла и даже авокадо. Хотя многие из этих продуктов считаются полезными, именно они чаще всего вызывают хилёз — помутнение плазмы из-за избытка жиров. В таком состоянии кровь не подходит для медицинского использования, и донору могут отказать уже на этапе приёма.

Что можно есть перед сдачей крови

Рацион накануне донации должен быть максимально лёгким, с упором на углеводы. Обычно кровь сдают утром, поэтому разрешён простой завтрак: каши на воде, хлеб, сухари, сушки, варенье, сладкий чай. Такой набор не перегружает пищеварение и не ухудшает показатели крови.

Кофе допустим, но только чёрный и в умеренном количестве. Алкоголь полностью исключается минимум за 48 часов до процедуры — даже небольшие дозы могут повлиять на состав крови и самочувствие донора.

Питание после донации

После сдачи крови организму требуется восстановление. По рекомендациям НМИЦ гематологии Минздрава России, в этот период особенно важны белки, железо и кальций. Именно поэтому доноров часто кормят прямо в пункте сдачи крови или компенсируют питание.

В первый приём пищи стоит обязательно включить источник белка — это может быть мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты или бобовые. Для восполнения железа подойдут гречка, чечевица, зелень, яблоки и гранат. Кальций организм получает из молочных и кисломолочных продуктов, рыбы, яиц и кунжута.

Грамотный подход к питанию до и после донации помогает не только улучшить качество заготовленной крови, но и поддержать собственное самочувствие. Несложные ограничения на один день делают донорство более эффективным и безопасным для всех участников процесса.