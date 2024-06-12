Роскомнадзор намерен преградить доступ к звонкам из-за границы для того, чтобы снизить процент мошенничества для россиян. Об этом информирует общественно-политическая и деловая газета "Известия".

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций считают необходимым запретить возможность позвонить гражданам из иностранных государств абоненту Российской Федерации. Причиной тому стало желание повысит безопасность от нежелательных звонков со стороны аферистов. В Роскомнадзоре заявляют, что на данный момент россияне уже сталкиваются с огромным количеством опасного спама из-за звонков различных государств, и в том числе со стороны Украины.

В ведомстве отметили, что без согласия россиянина звонки не будут отключены. Человек будет способен выбирать, взять ли трубку звонящего с иностранного номера гражданина или подключиться к услуге полного отключения от иностранных абонентов. На данный момент ведомство обговаривает все важные детали, которые касаются связи, правовые аспекты организационного обеспечения, дабы снизить риск поступления нежелательных звонков.

Полтора месяца назад глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в процессе форума "Телеком Будущее 2024" рассказал, что усиленно предпринимаются меры по введению законопроекта, запрещающего массовые рекламные звонки абонентам. Он также заметил, что россияне уже очень устали от подобного спама. Он считает, что запрет на звонки необходим в связи с раздражающими роботизированными обзвонами.

Фото: Flickr / Tim Parkinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)