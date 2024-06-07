Блокировка видеохостинга YouTube на настоящий момент не является разумным выбором. Для поддержки отечественных альтернатив требуются административные действия, такие как ограничение скорости передачи данных, подчеркнул заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.



По мнению Горелкина, блокировка YouTube является не совсем обоснованной мерой. Результаты влияния данного решения неоднозначны, поэтому необходимо проводить действия тщательно и целенаправленно.



Он высказал надежду на то, что 2024 год станет переломным и упомянутые им подходы будут преобладать. Для нас важно иметь конкурента, которому необходимо оказывать поддержку как в административном, так и в экономическом плане. Горелкин подчеркнул, что под административными мерами подразумевается, например, замедление скорости передачи данных, поскольку ухудшение качества контента автоматически приводит к улучшению позиций отечественного аналога.



По его словам, блокировка YouTube не обладает высокой эффективностью, поскольку значительная часть пользователей посещает данный ресурс не за политическим контентом.



Парламентарий отметил, что YouTube является абсолютным лидером по разнообразию контента, поэтому для потенциальной российской альтернативы необходимо объединить усилия различных команд.

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