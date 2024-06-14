В нынешних реалиях дети, начиная с самого малого возраста пользуются гаджетами, смотрят ролики блогеров. Семейный системный психолог Алёна Леонова рассказала, чему отдать предпочтение мультикам или все таки детским "обозревателям" различных YouTube-каналов?

Психолог уверена, что юным зрителям нравятся такие видео, так как они себя отождествляют с этими самыми детьми-блогерами.

"Они в основном смотрят своих ровесников и видят, какую интересную жизнь живет ровесник, какие у него занятия, примеряет это на себя. Им это любопытно. У детей на этих роликах очень сильно завязано социальное взаимодействие. Они все смотрят одно и то же, поэтому это одно и то же обсуждают", — объяснила эксперт NewsInfo.Ru.

По словам Леоновой, у ребят такой способ иметь какую-то общую тему для разговоров. Также эти юные блогеры задают современные модные тренды для детей.

"Поэтому ребятам нужно быть в курсе событий, чтобы не быть отсталым", — уточнила психолог.

Однако такие ролики могут вызывать у детей чувство зависти к своим сверстникам, которые ведут более интересную жизнь, чем они. Впоследствии маленькие зрители идут к своим родителям и начинают говорить: "Вот вы мне не можете купить это или то, или же отвезти меня в путешествие".

"На самом деле во все времена есть кому позавидовать. Можно завидовать кому-то в интернете или кому-то из детского журнала. Поэтому нельзя сказать, что именно сейчас это как-то пагубно влияет на психику", — уверена Алёна Леонова.

Она добавила, что есть дети более завистливые, или же более восприимчивые к этому. Когда они видят что, чего-то не могут достигнуть, у них возникает бессилие и обида, почему у кого-то есть, а у меня нет.

"Поэтому ребенку надо помогать, нужно искать какие-то пути вывести его из этого состояния, чтобы он на этом не зациклился, не чувствовал себя бесполезным, беспомощным и обиженным", — порекомендовала психолог.

Также есть и дети, которые ко всему, что есть у ровесников, но нет у них, относятся достаточно спокойно: "Да, мне бы хотелось, чтобы у меня все было, например, такие вещи и такие же гаджеты. Но ничего страшного, что у меня этого нет".

Все зависит от базовой психики ребенка, его воспитания. Такие видео блогеров показывать детям можно, но не всем.

"Есть дети, которых подобные ролики мотивируют на создание чего-то своего. В таком случае у ребенка развивается мышление человека, который хочет что-то создать и как-то устроиться в жизни таким образом, чтобы взаимодействие с другими людьми приносило пользу ему и другим", — пояснила Леонова.

Если же после просмотров подобных роликов ребенок становится нервным, раздражительным, плаксивым, постоянно приходит к родителям, просит что-то. А после того, как получает от родителей отказ, впадает в ярость или становится грустным. В таком случае от такого контента его стоит ограждать.

Фото: flickr. com/Lucélia Ribeiro (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).