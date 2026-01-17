Вашу машину заблокировали во дворе? Не звоните друзьям — звоните по этому номеру

Утренний выход к машине иногда превращается в неприятный сюрприз — автомобиль оказывается заблокирован другим транспортом. Выехать невозможно, а рядом ни записки, ни контактов владельца. Капитан полиции разъяснил, какие законные действия доступны водителю в такой ситуации и можно ли вызывать ГАИ с эвакуатором. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему проблема запертых машин стала массовой

Чаще всего подобные ситуации возникают во дворах многоквартирных домов, где парковочных мест объективно не хватает. Многие водители стараются оставлять номер телефона под лобовым стеклом, понимая, что могут помешать другим. Однако нередко встречаются гости района или случайные автомобилисты, которые об этом не задумываются и фактически перекрывают выезд, создавая типичную ситуацию с блокировкой выезда с парковки.

В такой ситуации трогать чужую машину, передвигать ее вручную или тем более повреждать категорически нельзя. Даже незначительный ущерб может обернуться серьезными последствиями для владельца заблокированного автомобиля.

Какие шаги можно предпринять в первую очередь

Если контактов владельца нет, допускается попробовать вызвать его косвенно. На многих автомобилях установлены сигнализации с обратной связью, и срабатывание тревоги может уведомить хозяина. После этого имеет смысл подождать несколько минут — иногда этого достаточно, чтобы проблема решилась без привлечения служб.

Если реакции нет, водитель вправе обратиться в правоохранительные органы. В таких случаях вызываются сотрудники ГАИ, а при необходимости — эвакуатор. Машина, перекрывшая выезд и нарушающая правила стоянки, может быть перемещена на штрафстоянку, как это происходит при нарушении правил парковки во дворе.

"Если автомобиль перекрывает выезд и создает препятствие, водитель имеет право обратиться в ГАИ для фиксации нарушения и эвакуации", — пояснил капитан полиции в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Как проходит обращение и что важно учесть

Заявку можно оформить по телефону 102. Для этого достаточно описать ситуацию, оставить свои контактные данные и при возможности зафиксировать нарушение на фото. Присутствие заявителя на месте не всегда обязательно — инспекторам достаточно доказательств факта блокировки.

Даже если автомобиль-нарушитель уедет до приезда экипажа, административное дело все равно может быть возбуждено. Главное — не предпринимать самостоятельных действий, которые могут быть расценены как порча чужого имущества. В противном случае уже сам пострадавший рискует оказаться ответчиком и возмещать ущерб.

Как снизить риск подобных ситуаций

Полностью застраховаться от таких случаев сложно, но минимизировать риски возможно. Лучше выбирать место парковки так, чтобы перекрыть выезд было физически трудно. Также разумно оставлять номер телефона под лобовым стеклом — это часто помогает быстро урегулировать конфликт без участия полиции.

Нередко водители, опасаясь помешать другим, сами ищут владельца соседнего автомобиля, чтобы согласовать время выезда. Такой взаимный подход значительно снижает число конфликтных ситуаций на парковках и экономит время всем участникам.