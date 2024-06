Позиция ХАМАС относительно предложения о перемирии вызывает сомнения в их честности, последующие изменения в предложении убедят мировое сообщество в том, что именно на палестинской стороне лежит ответственность за конфликт, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.



Блинкен отметил, что в ходе переговоров возникает момент, когда одна из сторон продолжает изменять свои требования, в том числе отклоняясь от предыдущих позиций.



По его мнению, важно выяснить, ведут ли стороны переговоры честно. Эти слова он произнес в Дохе после посещения Катара. Мероприятие транслировалось Департаментом Государства.



Блинкен также заявил, что в ближайшее время будет предпринята попытка заполнить возникшие пробелы, если это возможно.



По его мнению, если ХАМАС откажется от дальнейших переговоров, обвинения за продолжение войны, которую они начали, будут на них.



Израиль принял предложение в его исходном виде, в то время как ХАМАС представил ряд поправок, часть из которых, по мнению Блинкена, не является приемлемыми.

