Ближайшие пару-тройку дней будут решающими для выздоровления премьера Словакии Роберта Фицо, который все еще находится в больнице после покушения, передал вице-премьер, глава министерства обороны Роберт Калиняк.



Калиняк считает, что ближайшие два-три дня будут ключевыми для выздоровления Роберта Фицо, состояние которого все еще очень тяжелое. Он выразил благодарность всем медицинским работникам, заботящимся о премьере.

Покушение на Фицо, многократно высказывавшегося против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО, случилось 15 мая после заседания правительства вне столицы Словакии — в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица.

Полиция сообщала, что состояние Фицо было критическим. В ходе нападения атакующий выпустил пять выстрелов в голову главы кабинета; стрелявшего задержали на месте. Вице-премьер отметил, что в Фицо попало четыре пули, одна из которых пронзила желудок политика.



По информации полиции, нападавший руководствовался политическими соображениями. СМИ Словакии сообщили, что на Фицо напал 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в премьера, когда тот подошел поприветствовать присутствующих рядом с местом проведения заседания правительства.



Ведомство сообщило, что стрелявший в премьера Словакии действовал в одиночку, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

По данным МВД, мужчина не одобрял действия кабинета страны, включая противодействие поставкам вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного тюремного заключения.



Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также утверждал, что помешает вступлению Украины в НАТО, поскольку это станет началом Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "активизации украинских неонацистов", а Россию проводили в заблуждение, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.



Премьер высказывался против направления военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также говорил, что Словакия не входит в число государств, которые заинтересованы в том, чтобы превратить Россию во врага.

Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)