Соединенные Штаты не могут включить Россию в список стран финансирующих терроризм, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, высказанным в процессе выступления на слушаниях в комитете по внешним делам палаты представителей Конгресса США, которые транслировались на канале C-SPAN.



"Агрессия и терроризм — это абсолютно разные понятия", — прокомментировал он вопрос о том, почему администрация Вашингтона не поддержала призывы нынешних властей в Киеве и некоторых западных стран и не внесла Россию в указанный список.



Блинкен также выразил беспокойство относительно возможных негативных последствий подобных действий для многогранного международного сотрудничества и координации между странами. Кроме того, он указал, что подобные категоричные заявления могут серьезно подорвать процесс мирных переговоров между Россией и Украиной. В июне группа конгрессменов из разных политических партий внесла законопроект о включении России в список стран, поддерживающих терроризм, на рассмотрение.



Согласно задумке инициаторов, данный законопроект направлен на дальнейшую изоляцию Москвы и нанесение ей новых экономических ущербов.



Представители Москвы предупреждали ранее о чрезвычайно жестких ответных мерах в случае реализации подобной инициативы со стороны Вашингтона. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова высказывала мнение, что это может серьезно поставить под угрозу отношения между двумя странами.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)