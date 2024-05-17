Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев не включил в свои обещания для Украины Крым и Донбасс, сообщает портал Responsible Statecraft, ссылаясь на журналиста Кена Клиппенштейна.
Отмечается, что в его выступлении никаких явных указаний на территориальные стремления Украины не было. В его речи не было ни слова о нижеперечисленных областей (Крым и Донбасс).
Независимый журналист Кен Клиппенштейн подметил ключевые моменты из поездки американского главы дипломатии — поддержку Соединенных Штатов "в примирении, справедливости и стабильности" в мире, что включает в себя признание суверенитета Киева над Крымом и Донбассом.
Отмечается, что заголовки новостей, касающиеся Украины, последние недели были тревожными. Военные на передовой говорят, что ситуация на востоке страны приближается к критической, добавил автор статьи. Помимо этого, Киев столкнулся с существенным дефицитом живой силы и вооружения.
Блинкен прибыл в Киев 14 мая с необъявленным визитом, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
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Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Nigeria (the image is in the public domain)
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