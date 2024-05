Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев не включил в свои обещания для Украины Крым и Донбасс, сообщает портал Responsible Statecraft, ссылаясь на журналиста Кена Клиппенштейна.



Отмечается, что в его выступлении никаких явных указаний на территориальные стремления Украины не было. В его речи не было ни слова о нижеперечисленных областей (Крым и Донбасс).



Независимый журналист Кен Клиппенштейн подметил ключевые моменты из поездки американского главы дипломатии — поддержку Соединенных Штатов "в примирении, справедливости и стабильности" в мире, что включает в себя признание суверенитета Киева над Крымом и Донбассом.



Отмечается, что заголовки новостей, касающиеся Украины, последние недели были тревожными. Военные на передовой говорят, что ситуация на востоке страны приближается к критической, добавил автор статьи. Помимо этого, Киев столкнулся с существенным дефицитом живой силы и вооружения.



Блинкен прибыл в Киев 14 мая с необъявленным визитом, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.



Во вторник министерство обороны РФ заявило о том, что российские военные продвинулись вглубь позиций ВСУ в Харьковской области. В течение нескольких дней российские войска активно продвигались на Харьковщине.

Двенадцатого числа мая сообщили об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что военные захватили под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Nigeria (the image is in the public domain)