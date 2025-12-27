Раньше царапала руки о ножи — теперь блендер моется сам: простой трюк с водой

Мытьё блендера нередко превращается в отдельное испытание, особенно если остатки пюре успели засохнуть. Частицы еды забиваются под ножи и в стыки, куда сложно добраться губкой. Однако существует простой способ, позволяющий справиться с задачей быстро и без лишних усилий. Об этом сообщают эксперты портала Allrecipes.

Почему блендер так сложно отмыть

Основная проблема блендера — его конструкция. Острые ножи, уплотнители и углубления в основании чаши удерживают остатки пищи, которые быстро застывают. Если мытьё откладывается, загрязнения превращаются в плотный налёт, требующий долгого оттирания и повышающего риск порезаться.

Особенно часто с этим сталкиваются после приготовления смузи, супов-пюре, соусов и детского питания. Даже при аккуратном использовании мелкие частицы всё равно остаются в труднодоступных местах, и стандартная губка не всегда справляется.

Как заставить блендер мыться самостоятельно

Эксперты Allrecipes предложили метод, который позволяет очистить чашу буквально за минуту. Для него не нужны специальные щётки или агрессивная химия — достаточно горячей воды и капли обычного средства для мытья посуды.

Сначала чашу рекомендуют ополоснуть под проточной водой, чтобы смыть основную часть загрязнений. Затем блендер наполовину наполняют горячей водой и добавляют 1-2 капли моющего средства. После этого чашу закрывают крышкой, устанавливают на моторный блок и включают прибор примерно на 30 секунд.

В процессе внутри образуется мощный водоворот, который вымывает остатки пищи даже у основания ножей и под уплотнителями. Остаётся лишь слить воду, тщательно ополоснуть чашу и оставить её сушиться.

Почему способ считается безопасным

Метод не требует разборки блендера и минимизирует контакт рук с острыми элементами. Кроме того, он подходит для ежедневного использования и не повреждает детали при условии, что используется обычное средство для мытья посуды и не слишком горячая вода.

Эксперты подчёркивают, что такая очистка особенно эффективна, если применять её сразу после использования блендера, не дожидаясь высыхания остатков еды.

Какие лайфхаки лучше не повторять

В соцсетях периодически появляются советы использовать таблетки для посудомоечной машины для очистки кухонной техники, включая духовки и блендеры. Однако специалисты предупреждают, что подобные эксперименты могут быть опасны.

Активные компоненты таких средств способны повредить уплотнители и пластиковые детали. Кроме того, частицы таблеток могут оставаться на поверхностях и при нагревании выделять токсичные пары. В результате техника быстрее изнашивается, а риск для здоровья возрастает.

Простой и проверенный способ очистки блендера помогает сэкономить время и сохранить технику в хорошем состоянии. Иногда самые эффективные решения оказываются буквально под рукой и не требуют сложных манипуляций.