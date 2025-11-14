Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 22:16

Беру овсянку, банан и йогурт — и получаю завтрак, который насыщает на полдня: никакого чувства голода

Пищевые технологи: семена чиа и бананы повышают питательную ценность смузи

Правильное питание — это не диета и не временная мера. Это образ жизни, который позволяет держать вес под контролем, при этом не испытывая постоянного чувства голода. Главное — подобрать такие блюда, которые сочетают вкус и пользу. И лучший помощник в этом деле — блендер. С ним можно готовить за минуты: от смузи и коктейлей до супов, десертов и питательных завтраков.

Полезный коктейль с овсянкой

Такой напиток заменит полноценный завтрак. В нём есть белки, медленные углеводы и клетчатка — всё, что нужно для бодрого утра.

Ингредиенты: овсяные хлопья — 2 ст. л., йогурт — 200-250 мл, клубника — 3-5 шт., банан — 1 шт., голубика — по вкусу.

  1. Замочите овсянку в горячей воде на 5 минут.

  2. Добавьте банан, ягоды и йогурт.

  3. Измельчите до кремовой консистенции.

Если хотите густой завтрак, уменьшите количество йогурта.

Смузи из свеклы и яблока

Этот напиток очищает организм, укрепляет иммунитет и насыщает клетчаткой.

Ингредиенты: свекла — 1 шт., яблоко — 0,5 шт., грейпфрут — 2 дольки, зелень — по вкусу, миндаль — 30 г, вода — 150 мл.

  1. Нарежьте очищенные овощи и фрукты.

  2. Положите всё в чашу блендера, добавьте воду и орехи.

  3. Измельчите и украсьте зеленью.

Для яркости вкуса можно добавить имбирь или дольку чеснока.

Зеленый смузи с чиа

Суперфуд чиа богат кальцием, магнием и омега-3, а в сочетании с зеленью помогает укрепить иммунитет.

Ингредиенты: банан — 1 шт., шпинат — 1 горсть, яблоко — 0,5 шт., семена чиа — 1 ст. л., лимон — 1 долька.

  1. Измельчите фрукты с лимоном.

  2. Добавьте воду, доведите до нужной густоты.

  3. Всыпьте семена чиа и дайте напитку настояться 5 минут.

Смузи-боул с клубникой

Сытный завтрак с красивой подачей, который поднимет настроение с утра.

Ингредиенты: банан — 1 шт., клубника — 10 шт., густой йогурт — 250 мл, семена чиа — 1 ст. л., кокосовые чипсы, орехи, ростки пшеницы, мёд — по вкусу.

  1. Взбейте йогурт, банан, часть клубники и мёд.

  2. Перелейте массу в миску.

  3. Украсьте любимыми топингами.

Смузи-боул можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до утра.

Протеиновый коктейль

Белковый напиток идеально подходит после тренировки: ускоряет восстановление и помогает худеть без потери мышечной массы.

Ингредиенты: протеин — 30 г, банан — 1 шт., голубика — горсть, молоко — 250 мл.

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере.

  2. Взбейте до однородности и выпейте в течение 20 минут после тренировки.

Коктейль с творогом

Этот напиток подходит для позднего ужина: он насыщает, но не перегружает желудок.

Ингредиенты: творог — 150 г, кефир — 120 мл, ягоды — 1 горсть.

  1. Взбейте все компоненты до кремовой консистенции.

  2. При желании добавьте щепотку корицы.

"Главное — не переусердствовать с ягодами, избыток сахара мешает восстановлению ночью", — отметила диетолог Мария Лебедева.

Шоколадный десерт без сахара

Простой рецепт полезного мороженого всего из двух ингредиентов.

Ингредиенты: бананы — 2 шт., какао — 1 ст. л.

  1. Заморозьте нарезанные бананы.

  2. Измельчите в блендере с какао до однородности.

  3. Подавайте сразу, можно посыпать стружкой тёмного шоколада.

Овсяноблин с рыбой

Плотный завтрак без муки и лишнего жира.

Ингредиенты: овсяные хлопья — 3 ст. л., молоко — 4 ст. л., яйцо — 1 шт., слабосолёная рыба — 40 г, сыр — 1 ст. л., огурец — 0,5 шт.

  1. Измельчите хлопья до муки, добавьте яйцо и молоко.

  2. Обжарьте блин без масла.

  3. Заверните начинку и украсьте зеленью.

Томатный суп с креветками

Лёгкий обед, который можно приготовить в блендере за 20 минут.

Ингредиенты: помидоры — 1 кг, креветки — 300 г, чеснок, лук, специи, базилик, вода — 200 мл.

  1. Обжарьте лук, чеснок и травы.

  2. Добавьте нарезанные помидоры, тушите 15 минут.

  3. Измельчите суп, разлейте по тарелкам, добавьте креветки.

"Такой суп прекрасно насыщает и не перегружает желудок", — пояснил нутрициолог Игорь Поляков.

Тыквенный крем-суп с курицей

Осеннее блюдо, богатое бета-каротином и белком.

Ингредиенты: тыква — 1 кг, куриная грудка — 1 шт., лук — 1 шт., сливки 10% — 100 мл, специи.

  1. Запеките овощи 25 минут при 180°C.

  2. Отварите курицу, добавьте к овощам.

  3. Взбейте в блендере, влейте сливки.

Украсьте суп семечками и зеленью.

Пюре из цветной капусты

Низкокалорийный гарнир, который легко заменит картофельное пюре.

Ингредиенты: цветная капуста — 700 г, молоко или бульон — 700 мл, масло — 10 г, тимьян, лавровый лист.

  1. Отварите капусту с приправами 15 минут.

  2. Взбейте с молоком и кусочком масла.

  3. Украсьте зеленью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать хлопья быстрого приготовления → теряется клетчатка → Альтернатива: выбирайте "Геркулес".
• Ошибка: добавлять много сахара → скачки глюкозы → Альтернатива: натуральный мёд или ягоды.
• Ошибка: жарить овсяноблин на масле → лишние калории → Альтернатива: антипригарная сковорода.

Таблица "Плюсы и минусы"

Тип блюда Плюсы Минусы
Смузи Витамины, клетчатка Не хранится долго
Коктейль Быстро, сытно Может быть калорийным
Суп Теплый приём пищи Требует термообработки
Гарнир Универсально Нужно подавать горячим

FAQ

Какой блендер лучше выбрать?
С мощностью от 600 Вт и ножами из нержавеющей стали.

Можно ли делать смузи заранее?
Да, но хранить не более суток в холодильнике.

Как снизить калорийность блюд?
Заменяйте молоко водой, добавляйте больше овощей.

Мифы и правда

Миф: для похудения нужно есть как можно меньше.
Правда: важно не количество, а баланс питательных веществ.

Миф: ПП-еда пресная.
Правда: специи, зелень и фрукты делают вкус ярким.

Миф: блендер нужен только для смузи.
Правда: с ним можно готовить всё - от завтраков до супов.

3 интересных факта

  1. Первый блендер изобрели в 1922 году для приготовления молочных коктейлей.

  2. Семена чиа способны впитать воды в 10 раз больше своего веса.

  3. Один банан в смузи снижает уровень стресса благодаря магнию.

