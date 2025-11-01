Корзины, лестницы и тайники: 7 способов хранить пледы, о которых вы не догадывались
Тёплые пледы — важная часть уюта в гостиной. Они пригождаются и для послеобеденного сна, и для вечерних киносеансов. Но у каждой вещи должно быть своё место, особенно если вы хотите, чтобы комната выглядела аккуратно. Профессиональные организаторы делятся простыми и стильными способами хранения пледов, которые подойдут для любого интерьера.
"Мне нравится сворачивать пледы в рулон и складывать их в большие плетёные корзины", — сказала профессиональный организатор Холли Блейки.
Корзины: просто и красиво
Плетёные или тканевые корзины — классическое решение. Они не только вместительны, но и украшают пространство. Можно подобрать варианты из ротанга, джута или хлопка, чтобы они гармонировали с мебелью. Такие корзины удобно ставить у дивана или в углу комнаты — пледы всегда под рукой, и при этом интерьер остаётся опрятным.
Крючки: неожиданный акцент
Повесьте пледы на настенные крючки — и они станут частью декора. Особенно эффектно смотрятся изделия с красивыми узорами или фактурой. Этот приём хорошо работает на свободной стене или в прихожей.
"Это способ не просто хранить вещи, а превратить их в украшение комнаты", — отметила Блейки.
Банкетка с ящиком
Если место ограничено, обратите внимание на мебель с дополнительными функциями. Банкетка или пуфик с внутренним отсеком под сиденьем идеально подойдут для хранения пледов.
"Мои любимые предметы для хранения пледов — это большие корзины и пуфы с отсеками", — пояснила профессиональный организатор Джоанна Уирик из Joanna Organize.
Такой элемент можно поставить у дивана: он послужит и сиденьем, и столиком, и скрытым хранилищем.
Открытые полки
Если в гостиной есть открытые стеллажи, используйте их не только для книг.
"Если у вас есть полки, сверните пледы или сложите их втрое и добавьте как декоративный элемент", — сказала Уирик.
Пледы придадут уют и добавят цветовых акцентов в интерьер. Главное — не перегружать пространство: достаточно 2-3 neatly сложенных изделий.
Плетёные сумки
Альтернатива корзине — большая плетёная сумка. Она выполняет ту же функцию, но выглядит более оригинально. Можно поставить её рядом с креслом или диваном — получится функциональный акцент в стиле бохо.
Табурет как подставка
Пледы можно хранить даже на обычном табурете. Если аккуратно сложить несколько штук стопкой, получится аккуратный "мини-шкафчик" на виду. Такой вариант особенно хорош в минималистичных интерьерах, где важна простота и чистые линии.
Шкаф или комод
Если вы предпочитаете хранить вещи за закрытыми дверцами, используйте нижние секции шкафа или комода в гостиной. Пледы достаточно сложить и убрать в стопку. Это поможет сохранить порядок и не загромождать пространство.
Деревянная лестница
"Повесьте пледы на деревянную лестницу", — посоветовала Холли Блейки.
Этот дизайнерский приём популярен в скандинавских интерьерах. Каждое полотно можно разместить на отдельной перекладине, создавая декоративный элемент с теплом домашнего уюта.
Секретное хранение в пуфах и столиках
"Мне нравится мебель с потайным хранением — пуфы с крышками или столики с корзинами внутри", — сказала Блейки.
Такие предметы помогают спрятать не только пледы, но и журналы, игрушки или пульты. Всё необходимое остаётся под рукой, но не бросается в глаза.
Ячейки и кубы
Хорошее решение для модульной мебели — небольшие кубы или ячейки внизу шкафа. Они позволяют аккуратно хранить сложенные пледы и при этом легко до них дотягиваться. Отличный вариант для семей с детьми: ребёнку удобно достать одеяло без помощи взрослых.
Плед как элемент декора
"Мой любимый способ хранить пледы — сделать их частью интерьера", — сказала Джоанна Уирик.
Разложите несколько пледов на спинке дивана или кресла — и комната станет уютнее. Главное — не переборщить: пусть складки выглядят естественно, словно вы только что устроились поудобнее.
Сравнение способов
|Способ хранения
|Преимущества
|Когда использовать
|Плетёная корзина
|Уют и мобильность
|Для небольших гостиных
|Пуф или банкетка с ящиком
|Экономит место
|В комнатах с минимализмом
|Лестница
|Эстетика и стиль
|В скандинавских и эклектичных интерьерах
|Открытые полки
|Добавляют цвета
|При нейтральной палитре
|Шкаф или комод
|Максимум аккуратности
|Для любителей чистых линий
Советы шаг за шагом
-
Оцените, сколько пледов действительно используется.
-
Выберите место хранения: открытое или закрытое.
-
Если храните на виду — подберите корзины или мебель в едином стиле.
-
Для сезонных вещей используйте скрытые ящики и секции.
-
Раз в месяц пересматривайте содержимое и убирайте лишнее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: хранить все пледы на диване.
→ Последствие: захламлённый вид.
→ Альтернатива: часть убрать в пуф, оставить один-два как декор.
• Ошибка: хранить без системы.
→ Последствие: вещи мнутся и теряются.
→ Альтернатива: свернуть в рулон и распределить по контейнерам.
• Ошибка: выбирать неудобные решения.
→ Последствие: вещи не используются.
→ Альтернатива: корзины, кубы и пуфы с лёгким доступом.
А что если…
А что если у вас мало места? Используйте вертикальные решения — лестницы, настенные крючки, высокие корзины. Так вы добавите объёма и не потеряете функциональность.
Плюсы и минусы разных систем
|Плюсы
|Минусы
|Пледы всегда под рукой
|Требуется регулярное складывание
|Можно сделать декор частью интерьера
|Нужно продумать стиль
|Удобно менять оформление комнаты
|Некоторым не хватает закрытого хранения
FAQ
Как выбрать способ хранения для маленькой гостиной?
Выбирайте универсальные решения: пуфы, скамейки и корзины. Они занимают минимум места и выполняют несколько функций.
Как часто нужно стирать и менять пледы?
Раз в сезон достаточно, если пледы не используются ежедневно. Хранить лучше в чистом виде, свернув в рулон.
Что лучше — открытое или закрытое хранение?
Если любите порядок и чистые линии — закрытое. Если хотите тепла и текстур — открытое, с корзинами и декоративными элементами.
Мифы и правда
Миф: Пледы портят интерьер.
Правда: Правильно подобранные по цвету и фактуре, они делают комнату уютнее.
Миф: Нужно много места для хранения.
Правда: Даже маленькая корзина решает задачу, если всё организовано грамотно.
Миф: Мебель с хранилищем дорого стоит.
Правда: Есть бюджетные варианты — от ИКЕА до локальных брендов.
3 интересных факта
-
Плед как элемент интерьера впервые стал модным в 1950-х — в Скандинавии.
-
В Японии традиционно хранят одеяла и пледы в специальных тканевых мешках "футон-букуро".
-
Современные дизайнеры советуют использовать контрастные по цвету пледы, чтобы визуально "согреть" холодные оттенки интерьера.
Исторический контекст
Викторианская эпоха принесла моду на декоративные покрывала, которые складывали в сундуки или ставили на кровати как акцент. В XX веке с развитием минимализма акцент сместился на функциональность: появились пуфы, корзины и стеллажи. Сегодня же пледы стали не только предметом быта, но и важной деталью дизайна, задающей настроение всему пространству.
