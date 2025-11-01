Корзины, лестницы и тайники: 7 способов хранить пледы, о которых вы не догадывались

Тёплые пледы — важная часть уюта в гостиной. Они пригождаются и для послеобеденного сна, и для вечерних киносеансов. Но у каждой вещи должно быть своё место, особенно если вы хотите, чтобы комната выглядела аккуратно. Профессиональные организаторы делятся простыми и стильными способами хранения пледов, которые подойдут для любого интерьера.

"Мне нравится сворачивать пледы в рулон и складывать их в большие плетёные корзины", — сказала профессиональный организатор Холли Блейки.

Корзины: просто и красиво

Плетёные или тканевые корзины — классическое решение. Они не только вместительны, но и украшают пространство. Можно подобрать варианты из ротанга, джута или хлопка, чтобы они гармонировали с мебелью. Такие корзины удобно ставить у дивана или в углу комнаты — пледы всегда под рукой, и при этом интерьер остаётся опрятным.

Крючки: неожиданный акцент

Повесьте пледы на настенные крючки — и они станут частью декора. Особенно эффектно смотрятся изделия с красивыми узорами или фактурой. Этот приём хорошо работает на свободной стене или в прихожей.

"Это способ не просто хранить вещи, а превратить их в украшение комнаты", — отметила Блейки.

Банкетка с ящиком

Если место ограничено, обратите внимание на мебель с дополнительными функциями. Банкетка или пуфик с внутренним отсеком под сиденьем идеально подойдут для хранения пледов.

"Мои любимые предметы для хранения пледов — это большие корзины и пуфы с отсеками", — пояснила профессиональный организатор Джоанна Уирик из Joanna Organize.

Такой элемент можно поставить у дивана: он послужит и сиденьем, и столиком, и скрытым хранилищем.

Открытые полки

Если в гостиной есть открытые стеллажи, используйте их не только для книг.

"Если у вас есть полки, сверните пледы или сложите их втрое и добавьте как декоративный элемент", — сказала Уирик.

Пледы придадут уют и добавят цветовых акцентов в интерьер. Главное — не перегружать пространство: достаточно 2-3 neatly сложенных изделий.

Плетёные сумки

Альтернатива корзине — большая плетёная сумка. Она выполняет ту же функцию, но выглядит более оригинально. Можно поставить её рядом с креслом или диваном — получится функциональный акцент в стиле бохо.

Табурет как подставка

Пледы можно хранить даже на обычном табурете. Если аккуратно сложить несколько штук стопкой, получится аккуратный "мини-шкафчик" на виду. Такой вариант особенно хорош в минималистичных интерьерах, где важна простота и чистые линии.

Шкаф или комод

Если вы предпочитаете хранить вещи за закрытыми дверцами, используйте нижние секции шкафа или комода в гостиной. Пледы достаточно сложить и убрать в стопку. Это поможет сохранить порядок и не загромождать пространство.

Деревянная лестница

"Повесьте пледы на деревянную лестницу", — посоветовала Холли Блейки.

Этот дизайнерский приём популярен в скандинавских интерьерах. Каждое полотно можно разместить на отдельной перекладине, создавая декоративный элемент с теплом домашнего уюта.

Секретное хранение в пуфах и столиках

"Мне нравится мебель с потайным хранением — пуфы с крышками или столики с корзинами внутри", — сказала Блейки.

Такие предметы помогают спрятать не только пледы, но и журналы, игрушки или пульты. Всё необходимое остаётся под рукой, но не бросается в глаза.

Ячейки и кубы

Хорошее решение для модульной мебели — небольшие кубы или ячейки внизу шкафа. Они позволяют аккуратно хранить сложенные пледы и при этом легко до них дотягиваться. Отличный вариант для семей с детьми: ребёнку удобно достать одеяло без помощи взрослых.

Плед как элемент декора

"Мой любимый способ хранить пледы — сделать их частью интерьера", — сказала Джоанна Уирик.

Разложите несколько пледов на спинке дивана или кресла — и комната станет уютнее. Главное — не переборщить: пусть складки выглядят естественно, словно вы только что устроились поудобнее.

Сравнение способов

Способ хранения Преимущества Когда использовать Плетёная корзина Уют и мобильность Для небольших гостиных Пуф или банкетка с ящиком Экономит место В комнатах с минимализмом Лестница Эстетика и стиль В скандинавских и эклектичных интерьерах Открытые полки Добавляют цвета При нейтральной палитре Шкаф или комод Максимум аккуратности Для любителей чистых линий

Советы шаг за шагом

Оцените, сколько пледов действительно используется. Выберите место хранения: открытое или закрытое. Если храните на виду — подберите корзины или мебель в едином стиле. Для сезонных вещей используйте скрытые ящики и секции. Раз в месяц пересматривайте содержимое и убирайте лишнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: хранить все пледы на диване.

→ Последствие: захламлённый вид.

→ Альтернатива: часть убрать в пуф, оставить один-два как декор.

• Ошибка: хранить без системы.

→ Последствие: вещи мнутся и теряются.

→ Альтернатива: свернуть в рулон и распределить по контейнерам.

• Ошибка: выбирать неудобные решения.

→ Последствие: вещи не используются.

→ Альтернатива: корзины, кубы и пуфы с лёгким доступом.

А что если…

А что если у вас мало места? Используйте вертикальные решения — лестницы, настенные крючки, высокие корзины. Так вы добавите объёма и не потеряете функциональность.

Плюсы и минусы разных систем

Плюсы Минусы Пледы всегда под рукой Требуется регулярное складывание Можно сделать декор частью интерьера Нужно продумать стиль Удобно менять оформление комнаты Некоторым не хватает закрытого хранения

FAQ

Как выбрать способ хранения для маленькой гостиной?

Выбирайте универсальные решения: пуфы, скамейки и корзины. Они занимают минимум места и выполняют несколько функций.

Как часто нужно стирать и менять пледы?

Раз в сезон достаточно, если пледы не используются ежедневно. Хранить лучше в чистом виде, свернув в рулон.

Что лучше — открытое или закрытое хранение?

Если любите порядок и чистые линии — закрытое. Если хотите тепла и текстур — открытое, с корзинами и декоративными элементами.

Мифы и правда

Миф: Пледы портят интерьер.

Правда: Правильно подобранные по цвету и фактуре, они делают комнату уютнее.

Миф: Нужно много места для хранения.

Правда: Даже маленькая корзина решает задачу, если всё организовано грамотно.

Миф: Мебель с хранилищем дорого стоит.

Правда: Есть бюджетные варианты — от ИКЕА до локальных брендов.

3 интересных факта

Плед как элемент интерьера впервые стал модным в 1950-х — в Скандинавии. В Японии традиционно хранят одеяла и пледы в специальных тканевых мешках "футон-букуро". Современные дизайнеры советуют использовать контрастные по цвету пледы, чтобы визуально "согреть" холодные оттенки интерьера.

Исторический контекст

Викторианская эпоха принесла моду на декоративные покрывала, которые складывали в сундуки или ставили на кровати как акцент. В XX веке с развитием минимализма акцент сместился на функциональность: появились пуфы, корзины и стеллажи. Сегодня же пледы стали не только предметом быта, но и важной деталью дизайна, задающей настроение всему пространству.