Блейк Лайвли
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:16

Интимное видео и съемочная площадка: зачем Лайвли снова подала иск против Бальдони

Блейк Лайвли подала новый иск против Джастина Бальдони и продюсера Джейми Хита

Блейк Лайвли подала новые судебные обвинения против Джастина Бальдони и продюсера Джейми Хита. По словам актрисы, на съемочной площадке фильма "Всё закончится на нас" ей без предупреждения показали видеозапись домашних родов супруги Хита, где женщина полностью обнажена.

Конфликт на съемочной площадке

История получила развитие после того, как Блейк Лайвли заявила: продюсер проекта Джейми Хит и режиссер Джастин Бальдони продемонстрировали ей личное видео, объясняя это "примером реалистичного подхода к сцене родов" в фильме. По словам актрисы, происходящее стало для нее шоком. Она подчеркнула, что подобные материалы не имеют отношения к рабочему процессу и воспринимаются как нарушение личных границ.

"Мне показали видео, где женщина полностью обнажена во время родов. Это было без предупреждения, и выглядело крайне неуместно", — заявила актриса Блейк Лайвли в судебных документах.

Новые судебные требования

В новом иске Лайвли утверждает, что Джейми Хит не исполнил предыдущее постановление суда. Летом он был обязан предоставить видеозапись, однако, по словам актрисы, продюсер передал лишь короткий, трёхминутный фрагмент. Этот ролик не совпадал с тем, который демонстрировался на площадке.

Теперь Блейк добивается, чтобы суд обязал Хита предоставить полную запись домашних родов в течение трёх дней с момента вынесения нового решения. По мнению юристов актрисы, это необходимо для доказательства, что видео действительно носило неприемлемый характер и было использовано не по назначению.

Ответ со стороны продюсеров

Джейми Хит и Джастин Бальдони категорически отвергают обвинения. В их совместном заявлении говорится, что видео родов жены Хита не содержит ничего откровенного или непристойного и демонстрировалось исключительно в профессиональном контексте.

"Охарактеризовать эти кадры, на которых запечатлен такой прекрасный момент с новорожденным ребенком, как откровенные или оскорбительные материалы — это возмутительно", — говорится в ответной жалобе продюсеров.

Они считают, что утверждения Лайвли поданы в искаженном виде и не отражают реальных событий, происходивших во время обсуждения сценария.

История конфликта

Фильм "Всё закончится на нас" — экранизация одноименного романа Колин Гувер. Картина рассказывает о непростых семейных отношениях, домашнем насилии и поиске личных границ — темы, к которым, как отмечают критики, сама история Лайвли с продюсерами получила символическое отношение.

Изначально актриса не планировала выносить разногласия в публичное пространство, однако, по её словам, ситуация вышла за рамки допустимого профессионального общения. Конфликт начался еще в процессе постпродакшена, когда команда фильма не смогла прийти к согласию относительно некоторых сцен, включая эпизод родов.

Возможные последствия

Юристы отмечают, что если суд признает действия продюсера нарушением этических или правовых норм, это может привести не только к штрафам, но и к репутационным потерям для всех участников проекта. В Голливуде подобные случаи рассматриваются особенно тщательно, поскольку касаются вопросов согласия и границ в рабочей среде.

Сам фильм уже вызвал широкий резонанс из-за трудностей в производстве, переносов премьер и конфликтов между участниками съемочной группы. Теперь история может продолжиться в зале суда.

А что если конфликт повлияет на релиз?

Если судебные разбирательства затянутся, выход фильма может быть вновь перенесен. Пиар-эксперты считают, что ситуация может негативно сказаться на промо-кампании: зрители часто ассоциируют проект с его создателями, и любые скандалы отражаются на восприятии картины. Тем не менее, сам сюжет романа и участие таких звезд, как Блейк Лайвли, остаются сильными факторами интереса аудитории.

В случае благоприятного разрешения конфликта фильм всё же может стать одним из заметных драматических проектов года.

Часто задаваемые вопросы

Какова суть иска Блейк Лайвли?
Она утверждает, что ей без согласия показали интимное видео жены продюсера во время обсуждения сцены родов.

Что требуют адвокаты актрисы?
Предоставить полную версию записи, чтобы подтвердить факт демонстрации неприемлемого материала.

Как реагируют ответчики?
Продюсеры настаивают, что запись была художественным примером и не содержала ничего непристойного.

Мифы и правда

Миф: Блейк Лайвли использует иск для пиара.
Правда: в материалах дела указано, что жалоба подана после отказа продюсеров выполнить судебное постановление, а не в целях публичности.

Миф: видеозапись предназначалась для публикации.
Правда: по данным обеих сторон, ролик использовался лишь в рамках рабочего обсуждения фильма.

Миф: скандал поставил крест на проекте.
Правда: производство фильма завершено, и дата релиза пока сохраняется, хотя ситуация может её изменить.

Интересные факты

  1. Роман Колин Гувер, по которому снят фильм, стал мировым бестселлером, проданным тиражом более 4 миллионов экземпляров.

  2. Джастин Бальдони ранее снял трогательную драму "В метре друг от друга", также о человеческих границах.

  3. Блейк Лайвли впервые выступает не только как исполнительница главной роли, но и как сопродюсер картины.

