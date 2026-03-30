Зима уходит — мусор остается: в Калужской области стартовала масштабная борьба за чистоту

В Калужской области с 30 марта 2026 года официально стартовал традиционный месячник по благоустройству территорий. Масштабная кампания по уборке региона охватит населенные пункты и продлится вплоть до майских праздников. Центральным общественным событием станет участие области во Всероссийском субботнике, который пройдет 25 апреля. О запуске работ проинформировал губернатор Владислав Шапша, поставив задачу навести порядок в парках, скверах и других зонах активного пользования.

Организация работ и зоны ответственности

Реализация проекта подразумевает четкое распределение обязанностей между профильными ведомствами и муниципальными органами власти. Местные администрации уже получили указания по определению территорий, нуждающихся в приведении в надлежащее состояние после зимнего периода. Каждый участок, будь то городская площадь или отдаленный поселковый переулок, закрепляется за ответственными лицами для контроля за ходом работ.

Для выполнения поставленных задач сформируют мобильные бригады из сотрудников коммунальных служб и профильных предприятий региона. Основная нагрузка по вывозу мусора и техническому обслуживанию объектов ляжет на профессиональные службы, однако системная работа требует участия всех звеньев управления. Губернатор Владислав Шапша настоял на необходимости инициативного подхода от представителей власти на всех уровнях администрирования.

"Системная работа в рамках месячника позволяет не только оперативно устранить последствия зимы, но и вовлечь местные сообщества в развитие инфраструктуры. Когда управление на местах работает слаженно, ресурсы распределяются эффективнее. Привлечение сил всех уровней власти помогает охватить даже труднодоступные объекты. Это ключевой этап подготовки к летнему сезону, который задает тон всему циклу благоустройства территории". Специалист в сфере региональной политики Андрей Власов

Приоритетные направления благоустройства

Особое внимание в текущем сезоне уделяется местам, которые наиболее популярны у жителей для проведения свободного времени. В список первоочередных объектов попали парковые зоны, скверы и общественные пространства, требующие качественной очистки и восстановления элементов благоустройства. Работа на данных площадках начнется в первую очередь, чтобы горожане могли комфортно проводить время на свежем воздухе уже в теплые майские дни.

Региональные органы управления акцентируют внимание на комплексном подходе к уборке. Помимо простого сбора листвы и отходов, планируется проверка целостности малых архитектурных форм и их готовность к летней эксплуатации. Одной из целей мероприятия является создание долгосрочного эффекта аккуратности в каждом муниципальном образовании области.

Привлечение общественности к уборке

Масштабные субботники традиционно подразумевают массовое участие добровольцев и неравнодушных граждан. Власти региона призывают коллективы предприятий, общественных активистов и рядовых жителей объединить усилия для наведения порядка вокруг своих домов и в излюбленных местах отдыха. Подобная практика показывает высокий уровень социальной ответственности местных сообществ и способствует улучшению облика населенных пунктов.

Призыв регионального руководства направлен на создание атмосферы общего дела. Губернатор подчеркнул, что совместные действия позволяют сделать города и села чище и гораздо уютнее для жизни. Ожидается, что кульминацией такой активности станет Всероссийский субботник, запланированный на конец апреля, который объединит тысячи волонтеров в масштабах Калужской области.