Сигарета длиною в жизнь: как привычка превратила тридцатилетие в последнюю черту

Мужчина 38 лет оказался в операционной с диагнозом инвазивный рак мочевого пузыря — заболевание, которое чаще встречается у пожилых пациентов. Случай стал показательным примером того, как длительное игнорирование симптомов и привычка к курению могут привести к тяжёлым последствиям. Об этом рассказал онкоуролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале.

Болезнь, о которой не хочется знать

По словам врача, пациент начал курить в 17 лет и не расставался с сигаретами более двух десятилетий. Первые тревожные признаки появились, когда мужчина заметил кровь при мочеиспускании. Этот симптом он проигнорировал, решив, что всё пройдёт само собой. Однако болезнь стремительно прогрессировала, и к моменту обращения к специалистам процесс зашёл слишком далеко.

В сентябре пациенту удалили мочевой пузырь. Хирурги планировали сформировать искусственный резервуар из участка кишечника, однако операция прошла с осложнениями. Развился гнойный пиелонефрит, и под угрозой оказалась левая почка. Чтобы сохранить функцию обеих, врачам пришлось установить нефростомы — трубки для отвода мочи напрямую из почек.

Цена промедления

Когда мужчина пришёл в сознание, он произнёс короткую фразу: "В тридцать восемь я ещё хочу пожить", — рассказал Марк Гадзиян. Эти слова, по мнению врача, отражают главную трагедию подобных историй — позднее осознание опасности. Медик подчеркнул, что при ранней диагностике можно использовать менее травматичные методы лечения, которые дают шанс избежать инвалидизирующих операций.

Онкоуролог напомнил, что курение остаётся ключевым фактором риска при раке мочевого пузыря. Вредные вещества из табачного дыма накапливаются в организме, а их токсическое воздействие особенно сильно сказывается на мочевыделительной системе. Даже при кажущемся благополучии мутации клеток продолжают развиваться, и результат может проявиться внезапно — спустя годы.

Симптом, который нельзя игнорировать

Медики настаивают: кровь в моче — это всегда повод немедленно обратиться к врачу. Самолечение и ожидание, что "всё само пройдёт", в таких случаях недопустимы. Именно скорость реакции определяет прогноз, а ранняя диагностика остаётся единственным шансом сохранить здоровье и жизнь.