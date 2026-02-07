Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Полив комнатных цветов
© commons.wikimedia.org by Galilea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Иван Трухин Опубликована сегодня в 18:49

Добавляю каплю в полив — комнатные растения зимой выглядят бодрее

Февраль для комнатных растений — непростой месяц: света мало, рост замедляется, а из-за сухого воздуха и перепадов температуры зелёные "соседи" могут выглядеть вялыми. Именно поэтому в это время многие ищут мягкие способы поддержать растения без агрессивных подкормок. Один из таких лайфхаков — добавить в полив буквально каплю чёрного несладкого чая. Об этом пишет iReceptar.

Почему чёрный чай может быть полезен для растений

Чёрный чай делают из натуральных листьев, и даже после заваривания в них остаются органические вещества, которые могут быть полезны почве. В статье отмечается, что чай способен дать растениям небольшую поддержку за счёт компонентов, связанных с питанием и общим состоянием субстрата.

В частности, упоминается, что в чае есть вещества, которые помогают обеспечить растения азотом, калием и фосфором — элементами, важными для роста, корней и цветения. Кроме того, чай может стимулировать развитие полезных почвенных микроорганизмов, которые перерабатывают органику в более доступную для растений форму.

Как чай влияет на кислотность почвы

Одна из главных причин, почему этот трюк используют именно зимой, — танины в чёрном чае. Они могут снижать pH почвы, то есть делать её более кислой. Это особенно актуально для растений, которым комфортнее в слегка кислой среде.

При этом важно помнить: изменение кислотности — тонкий процесс. Поэтому речь идёт не о "поливе чаем", а о минимальной добавке, которая действует мягко и не перегружает грунт.

Как правильно применять чайный полив

Ключевое правило — чай должен быть простым и безопасным для почвы. В статье подчёркивается: никаких добавок быть не должно.

Что нужно сделать:

  1. заварите слабый чёрный чай (только вода и пакетик/листья);
  2. полностью остудите напиток — горячим поливать нельзя;
  3. добавьте буквально несколько капель чая в воду, которой обычно поливаете растения;
  4. поливайте как обычно, без увеличения объёма и частоты.

Важно, чтобы чай был без сахара, лимона, мёда, молока и любых подсластителей — даже "чуть-чуть" здесь лишнее.

Почему это не заменяет удобрение

Хотя в чае действительно есть танины и полезные компоненты, авторы подчёркивают: воспринимать его как полноценную подкормку нельзя. Это скорее лёгкая поддержка в период, когда растения растут медленнее из-за недостатка света и общего зимнего режима.

Идея в том, чтобы помочь комнатным растениям пережить холодный сезон более комфортно, не перегружая их химией и не нарушая привычный режим ухода.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

