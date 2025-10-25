Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by lasserbua is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:27

Настоящая Турция без туристов: куда поехать в 2026 году

Пляж Альбатрос под Трабзоном стал символом Черноморского региона Турции

Турция уже давно ассоциируется у путешественников с Эгейскими бухтами и средиземноморскими курортами, но на севере страны есть другой, пока ещё недооценённый берег — Черноморское побережье. Этот край гор, чая и бесконечной зелени постепенно выходит из тени популярных направлений. В 2026 году сюда будут лететь не за привычным all inclusive, а за настоящим вкусом Турции — с горами, чайными плантациями, рыбацкими городками и редкой тишиной.

Третье море Турции: зелёный север

Если юг Турции давно превратился в витрину массового туризма, то Черноморское побережье остаётся почти нетронутым. Здесь растут густые леса, между скалами блестят водопады, а вместо бетонных отелей — тихие деревни с каменными домами и чайными террасами.
Регион, протянувшийся вдоль Понтийских гор, всё активнее осваивается туристами. Новые авиарейсы из Стамбула и Анкары, улучшенные дороги и растущее количество гостевых домов делают поездку на север проще, чем когда-либо.

Когда-то эти берега были частью Великого Шёлкового пути, соединявшего Восток и Европу. Порты вроде Трабзона принимали торговцев, прибывавших с шелком, специями и золотом. Сегодня вместо караванов сюда приезжают путешественники с рюкзаками и камерами — чтобы увидеть ту самую Турцию, где море встречается с горами.

Природа и приключения

Вдоль 400-мильного побережья скрыты десятки национальных парков и природных маршрутов. Пешеходные тропы пересекают густые леса, спускаются в долины и ведут к альпийским лугам, откуда видны снежные вершины Качкар.
Любители активного отдыха найдут здесь рафтинг по горным рекам, рыбалку нахлыстом и зиплайны над ущельями. Те, кто ищет покой, могут остановиться в прибрежных термальных курортах — например, в Айдере, где горячие источники сочетаются с горным воздухом.

Пляжи тоже впечатляют. Широкая песчаная дуга Самсуна и спокойная Инкум-бич под Бартыном идеально подходят для купания и солнечных ванн, а на полуострове Синоп можно поймать хорошие волны для серфинга. Неподалёку от Трабзона — пляж Альбатрос с редким чёрным песком, ставший символом региона.

Город Трабзон — живая история

Главные ворота региона — Трабзон, старинный порт, некогда связующий звено между Константинополем и Кавказом. Здесь сохранилось удивительное наследие Византии и Османской эпохи.
Собор Святой Софии в Трабзоне — почти брат знаменитого храма в Стамбуле: тоже начинал как церковь, а затем стал мечетью. В старом квартале Орта Махалле стоят каменные особняки с резными балконами, а в музее Ататюрка можно увидеть, как Турция стремилась к европейскому стилю в начале XX века.

Набережная Трабзона оживает по вечерам: рыбаки чинят сети, а в чайханах подают свежий лохтур (черноморскую треску) и крепкий чай из местных плантаций.

Ризе — царство чая

За холмами Трабзона начинается Ризе — сердце турецкого чаеводства. Изумрудные склоны полностью покрыты чайными кустами, а влажный морской климат делает напиток насыщенным и ароматным.
Семейные плантации, вроде Çeçeva Köyü, приглашают гостей на экскурсии: можно попробовать свежесобранный чай и даже поучаствовать в сборе — с плетёной корзиной за плечами. Это не туристический аттракцион, а часть жизни местных жителей.

Горное плато Айдер и долина Фыртына

Айдер — одно из самых живописных мест на всём побережье. Здесь пейзажи напоминают Швейцарию: альпийские луга, дымящиеся термальные источники, каскады водопадов и тропы, уходящие к вершинам Качкар.
Рядом — долина Фыртына, где над бурными потоками висят старинные каменные мосты, а над ними возвышается замок Зилкале XIV века. Летом здесь шумят горные реки и работают десятки центров рафтинга, а осенью леса окрашиваются в бронзовые и алые тона.

Катание на снегу и другие зимние удовольствия

Понтийские горы — это не только летние маршруты. С декабря по март склоны покрываются снегом, и сюда едут любители лыж и сноуборда.
Курорт Чамбаши предлагает прокат снаряжения, трассы разного уровня и уютную деревню у подножия. Чуть западнее, у Самсуна, работает центр Акдаг, где условия проще, но виды на горы и море — фантастические.

Когда ехать

Лето — лучшее время для отдыха у моря. Вода прогревается примерно до 24 °C, а воздух держится в районе +27…+29 °C. Это идеальный период для купания, хайкинга и прогулок по горам.
Осень порадует красками и урожаем — особенно сентябрь и октябрь, когда склоны Понтийских гор превращаются в калейдоскоп из золота и бордо. Зимой сюда приезжают ради горнолыжных трасс и снежных видов на монастырь Сумела, словно зависший на утёсе в облаках. Весна приносит буйное цветение и запах чая, наполняющий воздух свежестью.

Сравнение побережий Турции

Регион

Атмосфера

Основные занятия

Уровень цен

Толпы туристов

Средиземное море

Курортная, пляжная

Пляжи, отели all inclusive

Средний-высокий

Высокий

Эгейское море

Историческая, культурная

Серфинг, археология, гастрономия

Средний

Средний

Черное море

Природная, аутентичная

Горы, чай, термальные источники

Низкий-средний

Низкий

Советы путешественникам

  1. Планируйте поездку минимум на неделю, чтобы успеть увидеть Трабзон, Ризе и Айдер.
  2. Арендуйте автомобиль: общественный транспорт между горными деревнями нерегулярен.
  3. Попробуйте местные блюда — кукурузный хлеб, сыр "михлама", рыбу хамси и, конечно, свежий чай.
  4. Если едете летом, бронируйте жильё заранее: число бутик-отелей пока ограничено.
  5. В дождливые дни возьмите с собой лёгкую куртку — климат здесь мягкий, но переменчивый.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться только Трабзоном.
    Последствие: вы не увидите настоящего многообразия региона.
    Альтернатива: включите в маршрут Айдер, Ризе и хотя бы один горный парк.
  • Ошибка: ехать без брони в августе.
    Последствие: придётся искать жильё вдалеке от моря.
    Альтернатива: бронируйте через местные сервисы заранее.
  • Ошибка: рассчитывать на пляжный отдых как в Анталии.
    Последствие: разочарование из-за прохладного моря.
    Альтернатива: сочетайте купание с треккингом и экскурсиями по деревням.

А что если…

А что если провести отпуск в Турции без толп, променада и шумных вечеринок? Черноморское побережье предлагает именно это: возможность замедлиться, вдохнуть аромат чая и послушать шум горных рек. Здесь нет суеты, но есть ощущение, что ты наконец оказался в настоящей Турции — между морем и облаками.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Аутентичная культура и кухня

Переменная погода

Мало туристов и низкие цены

Ограниченный выбор отелей

Великолепные горы и природа

Сложные серпантины дорог

Возможность активного отдыха

Иногда нестабильный интернет

Интересные факты

  1. Чай из Ризе составляет около 60 % всего турецкого производства.
  2. Монастырь Сумела построен на высоте более 1200 м в отвесной скале.
  3. В Трабзоне родился император Алексей IV — последний правитель Трапезундской империи.

Исторический контекст

Во времена Шёлкового пути по Черноморью проходили караваны из Китая, Индии и Персии. Трабзон служил перевалочным пунктом для товаров, которые далее морем доставлялись в Константинополь. После распада Византии регион стал частью Османской империи, а сегодня он снова переживает расцвет — уже как туристическое направление.

