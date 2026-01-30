Луна есть, но её не видно: странное новолуние сбивает с толку даже опытных наблюдателей

Луна иногда исчезает с неба так, что кажется, будто с ней произошло нечто необычное. Астрономы называют это явление "чёрной луной", и хотя звучит оно загадочно, речь идёт о вполне объяснимом совпадении фаз и календаря. Увидеть её невозможно, но именно это и делает событие редким и интересным. Об этом сообщает Space.

Что на самом деле называют чёрной луной

Термин "чёрная луна" не относится к официальным астрономическим определениям. Это популярное название, у которого существует сразу два устойчивых значения. В первом случае так называют второе новолуние, которое происходит в пределах одного календарного месяца. Во втором — третье новолуние в сезоне, если за сезон их оказывается не три, как обычно, а четыре.

Новолуние — это фаза, когда Луна располагается между Землёй и Солнцем, и её освещённая сторона полностью обращена от нас. В этот момент ночное светило практически сливается с небом и становится невидимым для наблюдателей, поэтому "чёрная луна" — это не отдельный объект, а особый календарный случай новолуния.

Почему это происходит редко

Редкость чёрной луны связана с несовпадением лунного и солнечного календарей. Лунный месяц длится около 29,5 суток, тогда как большинство календарных месяцев длиннее. Обычно в каждом месяце происходит одно новолуние и одно полнолуние. Однако иногда начало новолуния приходится на первые дни месяца, а следующее — на последние, что и создаёт второе новолуние в пределах одного календарного отрезка.

Такие "календарные" чёрные луны случаются примерно раз в 29 месяцев и считаются наиболее распространённым вариантом. Сезонный тип ещё реже: из-за того, что времена года длятся около трёх месяцев, четвёртое новолуние в одном сезоне появляется в среднем раз в 33 месяца. Именно поэтому чёрная луна воспринимается как редкое совпадение, а не регулярное событие.

Когда будет следующая чёрная луна

Согласно данным астрономических календарей, ближайшая чёрная луна по наиболее распространённому определению — второе новолуние в месяце — ожидается 31 августа 2027 года. Если же использовать сезонное определение, следующее такое событие произойдёт 20 августа 2028 года.

Важно понимать, что в оба этих дня Луна не будет выглядеть "особенной". Наоборот, она окажется практически полностью скрытой от глаз наблюдателей, что и отличает чёрную луну от более зрелищных явлений вроде суперлуний или затмений.

Можно ли что-то увидеть на небе

В момент новолуния, а значит и чёрной луны, наблюдать фактически нечего. Луна проходит по той же части неба, что и Солнце, и её тёмная сторона обращена к Земле. Именно поэтому чёрная луна не становится поводом для массовых наблюдений или фотосъёмок.

Однако уже через один-два вечера после новолуния внимательные наблюдатели могут заметить очень тонкий растущий серп Луны. Обычно он появляется низко над западным горизонтом примерно через 30-40 минут после захода Солнца. Этот момент часто путают с новолунием, хотя на самом деле это уже следующая фаза лунного цикла.

Чёрная луна — пример того, как астрономические явления могут быть значимыми не из-за зрелищности, а из-за редкого совпадения ритмов природы и календаря. Она напоминает, что даже отсутствие привычного света на небе может быть поводом взглянуть на космос внимательнее.