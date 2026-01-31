Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Слабое звено Нобелевской премии - теоретики
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_Hawking_at_Kennedy_Space_Center_Shuttle_Landing_Facility_KSC-07pd-0946.jpg by NASA Kim Shiflett
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 15:45

Гравитационные волны пришли из 1,3 млрд световых лет: рекордный всплеск раскрыл, что происходит после слияния

Прогноз, сформулированный более полувека назад, неожиданно получил убедительное подтверждение в наши дни. Наблюдение редкого космического события позволило учёным проверить фундаментальные идеи о природе чёрных дыр и гравитации. Речь идёт о слиянии двух чёрных дыр, сигнал от которого оказался самым мощным за всю историю наблюдений.

Космическое событие, изменившее взгляд на теорию

В 2025 году детекторы LIGO зафиксировали гравитационно-волновое событие, получившее обозначение GW250114. Источник сигнала находился примерно в 1,3 миллиарда световых лет от Земли, а само столкновение двух чёрных дыр сопровождалось исключительно резким "всплеском" гравитационных волн. Учёным удалось проследить весь процесс — от сближения объектов до их окончательного слияния.

Особую ценность этому наблюдению придало то, что данные позволили проверить один из ключевых теоретических принципов, предложенных Стивеном Хокингом ещё в 1971 году. Речь идёт о так называемом "законе площади", согласно которому суммарная площадь горизонтов событий чёрных дыр после их слияния не может уменьшаться. Результаты анализа показали, что наблюдаемое событие полностью укладывается в этот прогноз.

Проверка идей Хокинга на практике

Событие GW250114 стало одним из самых наглядных подтверждений того, что абстрактные расчёты теоретической физики могут находить отражение в реальных космических процессах. Закон площади долгое время оставался труднопроверяемым, поскольку требовал чрезвычайно точных измерений параметров чёрных дыр до и после слияния.

Современные возможности LIGO позволили провести такие измерения с высокой точностью. Это дало основания говорить о том, что некоторые фундаментальные законы, выведенные десятилетия назад, продолжают работать даже в экстремальных условиях, где гравитация достигает предельных значений.

Роль технологий в открытии

Ключевую роль в этом успехе сыграли достижения в области лазерной интерферометрии. Детекторы гравитационных волн способны улавливать изменения расстояний, меньшие триллионной доли метра, что ранее казалось практически невозможным. Именно такая чувствительность делает возможным наблюдение далёких и кратковременных космических катастроф.

С начала активной фазы наблюдений астрономам удалось зарегистрировать уже сотни слияний чёрных дыр. Каждое из них добавляет новые детали к общей картине устройства Вселенной и поведения гравитации на больших масштабах.

Что ждёт астрономию дальше

Развитие и модернизация существующих обсерваторий — LIGO, Virgo и KAGRA — расширяют диапазон обнаруживаемых сигналов и повышают точность измерений. Это открывает путь не только к дальнейшей проверке классических теорий, но и к поиску возможных отклонений, которые могут указывать на новые физические явления.

Астрономия гравитационных волн постепенно превращается в один из ключевых инструментов исследования космоса. Подтверждение давнего прогноза Стивена Хокинга показывает, что даже самые смелые идеи прошлого могут получить вторую жизнь благодаря технологиям настоящего и задать направление для будущих открытий.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

