Страшная Барби в космосе: чёрная дыра разорвала звезду— вспышка, которая перевернула наши представления
Во вспышке света, преодолевшей 10 миллиардов лет пути через космос, астрономы зафиксировали нечто невероятное — самую мощную и далёкую из когда-либо наблюдавшихся вспышек, вызванных активностью чёрной дыры. По расчётам, пик излучения этой катастрофы был сопоставим с энергией 10 триллионов Солнц. Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, раскрывает детали события, которое уже назвали одной из самых впечатляющих космических загадок последних лет.
Когда звезда приближается слишком близко
Гигантская вспышка произошла в центре далёкой галактики, где сверхмассивная чёрная дыра массой примерно в 500 миллионов раз больше Солнца поглотила звезду, пролетавшую слишком близко. Это явление известно как приливное разрушение звезды (Tidal Disruption Event, или TDE).
"Энергетика показывает, что этот объект очень далёкий и очень яркий", — сказал астрофизик Мэтью Грэм из Калифорнийского технологического института.
Астрономы обозначили источник как J2245+3743. В 2018 году его яркость внезапно выросла в 40 раз за считанные месяцы, превзойдя мощность любого известного активного ядра галактики. Новый объект получил неофициальное прозвище "Страшная Барби" - за сочетание ослепительной яркости и ужасающего масштаба.
Свет, что идёт миллиарды лет
К моменту подачи научной статьи весной 2025 года общая выделенная энергия J2245+3743 достигла 10⁵⁴ эрг, что эквивалентно превращению массы Солнца в чистое излучение. Несмотря на постепенное угасание, объект остаётся ярче своей исходной величины более шести лет.
Учёные напоминают: для наблюдателя на Земле это событие выглядит растянутым во времени — из-за космологического замедления времени, вызванного расширением Вселенной.
"Семь лет здесь — это два года там. Мы наблюдаем, как событие воспроизводится в четыре раза медленнее", — объясняет Грэм.
Это замедление позволяет детальнее отслеживать эволюцию TDE и моделировать, как чёрная дыра "переваривает" разрушенную звезду.
Почему звезда была такой большой
Анализ спектра вспышки показал, что разрушенная звезда была колоссальной — примерно в 30 раз массивнее Солнца. Это необычно, поскольку такие звёзды крайне редки. Однако вблизи активных ядер галактик возможен особый процесс: звёзды, находящиеся в аккреционном диске вокруг чёрной дыры, могут "пухнуть", поглощая вещество из окружающего газа.
"Звёзды такой массы встречаются редко, — отмечает астроном К.Е. Саавик Форд из Городского университета Нью-Йорка. — Но мы полагаем, что звёзды внутри диска активного ядра галактики могут становиться больше".
Таким образом, именно условия вблизи активного ядра, вероятно, породили звезду, способную вызвать столь масштабный взрыв при столкновении с чёрной дырой.
Таблица сравнения: типы космических вспышек
|Тип события
|Причина
|Длительность
|Пример
|TDE (приливное разрушение)
|Разрыв звезды чёрной дырой
|Месяцы-годы
|J2245+3743 ("Страшная Барби")
|Гамма-всплеск (BOAT)
|Взрыв сверхновой, рождение чёрной дыры
|Секунды-часы
|"Самая яркая звезда всех времён"
|Килоновая
|Столкновение нейтронных звёзд
|Дни-недели
|GW170817
|Активное ядро галактики
|Переменный поток вещества к чёрной дыре
|Постоянное мерцание
|Множество галактик с квазарами
Сравнение показывает, что "Страшная Барби" не вписывается в стандартные сценарии. Её яркость и долговечность необычны даже по меркам космоса.
Что делает событие уникальным
Главное отличие J2245+3743 — сочетание огромной мощности и рекордной удалённости. Свет от неё шёл к нам 10 миллиардов лет, то есть вспышка произошла, когда Вселенной было меньше половины нынешнего возраста.
Учёные предполагают, что такие TDE могли быть гораздо более распространёнными в эпоху активного формирования галактик, когда звёзды часто проходили через опасные орбиты вблизи сверхмассивных чёрных дыр.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать замедление времени при моделировании TDE.
-
Последствие: неверная оценка скорости и масштаба излучения.
-
Альтернатива: учитывать эффект растяжения времени при сравнении наблюдаемых данных с моделями.
Такой подход помогает точнее оценить, как быстро происходит разрушение звезды и сколько энергии выделяется на разных этапах.
А что если таких событий больше?
Учёные уверены: "Страшная Барби" — не единственная. Многие подобные вспышки могли остаться незамеченными или быть ошибочно классифицированы как активные галактические ядра. Пересмотр архивных данных с учётом спектральных особенностей J2245+3743 может помочь открыть целый новый класс экстремальных TDE.
Интересные факты
Энергия вспышки равна полному излучению Солнца за 10 триллионов лет.
Свет от J2245+3743 начал своё путешествие задолго до появления Земли.
Сам объект сейчас находится на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет.
Астрономы наблюдают его в "замедленной съёмке" благодаря расширению Вселенной.
