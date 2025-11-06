Страшная Барби в космосе: чёрная дыра разорвала звезду— вспышка, которая перевернула наши представления

Во вспышке света, преодолевшей 10 миллиардов лет пути через космос, астрономы зафиксировали нечто невероятное — самую мощную и далёкую из когда-либо наблюдавшихся вспышек, вызванных активностью чёрной дыры. По расчётам, пик излучения этой катастрофы был сопоставим с энергией 10 триллионов Солнц. Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, раскрывает детали события, которое уже назвали одной из самых впечатляющих космических загадок последних лет.

Когда звезда приближается слишком близко

Гигантская вспышка произошла в центре далёкой галактики, где сверхмассивная чёрная дыра массой примерно в 500 миллионов раз больше Солнца поглотила звезду, пролетавшую слишком близко. Это явление известно как приливное разрушение звезды (Tidal Disruption Event, или TDE).

"Энергетика показывает, что этот объект очень далёкий и очень яркий", — сказал астрофизик Мэтью Грэм из Калифорнийского технологического института.

Астрономы обозначили источник как J2245+3743. В 2018 году его яркость внезапно выросла в 40 раз за считанные месяцы, превзойдя мощность любого известного активного ядра галактики. Новый объект получил неофициальное прозвище "Страшная Барби" - за сочетание ослепительной яркости и ужасающего масштаба.

Свет, что идёт миллиарды лет

К моменту подачи научной статьи весной 2025 года общая выделенная энергия J2245+3743 достигла 10⁵⁴ эрг, что эквивалентно превращению массы Солнца в чистое излучение. Несмотря на постепенное угасание, объект остаётся ярче своей исходной величины более шести лет.

Учёные напоминают: для наблюдателя на Земле это событие выглядит растянутым во времени — из-за космологического замедления времени, вызванного расширением Вселенной.

"Семь лет здесь — это два года там. Мы наблюдаем, как событие воспроизводится в четыре раза медленнее", — объясняет Грэм.

Это замедление позволяет детальнее отслеживать эволюцию TDE и моделировать, как чёрная дыра "переваривает" разрушенную звезду.

Почему звезда была такой большой

Анализ спектра вспышки показал, что разрушенная звезда была колоссальной — примерно в 30 раз массивнее Солнца. Это необычно, поскольку такие звёзды крайне редки. Однако вблизи активных ядер галактик возможен особый процесс: звёзды, находящиеся в аккреционном диске вокруг чёрной дыры, могут "пухнуть", поглощая вещество из окружающего газа.

"Звёзды такой массы встречаются редко, — отмечает астроном К.Е. Саавик Форд из Городского университета Нью-Йорка. — Но мы полагаем, что звёзды внутри диска активного ядра галактики могут становиться больше".

Таким образом, именно условия вблизи активного ядра, вероятно, породили звезду, способную вызвать столь масштабный взрыв при столкновении с чёрной дырой.

Таблица сравнения: типы космических вспышек

Тип события Причина Длительность Пример TDE (приливное разрушение) Разрыв звезды чёрной дырой Месяцы-годы J2245+3743 ("Страшная Барби") Гамма-всплеск (BOAT) Взрыв сверхновой, рождение чёрной дыры Секунды-часы "Самая яркая звезда всех времён" Килоновая Столкновение нейтронных звёзд Дни-недели GW170817 Активное ядро галактики Переменный поток вещества к чёрной дыре Постоянное мерцание Множество галактик с квазарами

Сравнение показывает, что "Страшная Барби" не вписывается в стандартные сценарии. Её яркость и долговечность необычны даже по меркам космоса.

Что делает событие уникальным

Главное отличие J2245+3743 — сочетание огромной мощности и рекордной удалённости. Свет от неё шёл к нам 10 миллиардов лет, то есть вспышка произошла, когда Вселенной было меньше половины нынешнего возраста.

Учёные предполагают, что такие TDE могли быть гораздо более распространёнными в эпоху активного формирования галактик, когда звёзды часто проходили через опасные орбиты вблизи сверхмассивных чёрных дыр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать замедление времени при моделировании TDE.

Последствие: неверная оценка скорости и масштаба излучения.

Альтернатива: учитывать эффект растяжения времени при сравнении наблюдаемых данных с моделями.

Такой подход помогает точнее оценить, как быстро происходит разрушение звезды и сколько энергии выделяется на разных этапах.

А что если таких событий больше?

Учёные уверены: "Страшная Барби" — не единственная. Многие подобные вспышки могли остаться незамеченными или быть ошибочно классифицированы как активные галактические ядра. Пересмотр архивных данных с учётом спектральных особенностей J2245+3743 может помочь открыть целый новый класс экстремальных TDE.

Интересные факты

Энергия вспышки равна полному излучению Солнца за 10 триллионов лет.

Свет от J2245+3743 начал своё путешествие задолго до появления Земли.

Сам объект сейчас находится на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет.

Астрономы наблюдают его в "замедленной съёмке" благодаря расширению Вселенной.