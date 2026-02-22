Чёрная дыра разорвала звезду — и продолжает усиливать выброс спустя годы

В далёкой галактике астрономы наблюдают чёрную дыру, чья мощь поражает даже по космическим меркам. Объект, разрушивший звезду несколько лет назад, до сих пор продолжает наращивать энергетический выброс. По оценкам исследователей, его разрушительный потенциал в десятки триллионов раз превосходит возможности вымышленной "Звезды Смерти". Об этом сообщает Universe Today.

Космическая катастрофа, которая не затихает

Речь идёт о событии приливного разрушения — tidal disruption event, или TDE. Оно происходит, когда звезда оказывается слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре и разрывается её гравитацией. В данном случае объект AT2018hyz впервые зафиксировали в 2018 году в оптическом диапазоне благодаря программе ASAS-SN (All Sky Automated Survey for SuperNovae).

Спустя четыре года, в 2022-м, астрономы зарегистрировали мощное радиоизлучение. Однако дальнейшие наблюдения принесли неожиданный результат: интенсивность сигнала не ослабевала, как это обычно бывает при подобных явлениях, а напротив — продолжала расти. Данные, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal, охватывают период от 1 370 до 2 160 дней после разрушения звезды.

За это время радиояркость увеличилась на всех наблюдаемых частотах. По расчётам учёных, текущий уровень излучения примерно в 50 раз превышает показатели, зафиксированные при первом обнаружении в радиодиапазоне. Для событий такого типа подобная динамика считается крайне редкой.

Два объяснения необычного поведения

Исследователи рассматривают две основные гипотезы. Первая предполагает так называемую задержку сферического оттока. Согласно этому сценарию, вещество разрушенной звезды было выброшено примерно через 620 дней после катастрофы, сформировав расширяющуюся волну. Именно её последствия сейчас становятся заметными по мере взаимодействия с окружающей средой.

Вторая версия связана с внеосевой струёй. Предполагается, что чёрная дыра выбросила поток частиц, движущихся с релятивистской скоростью, близкой к скорости света. Поскольку струя изначально не была направлена в сторону Земли, её излучение долгое время оставалось незаметным из-за эффектов теории относительности. По мере замедления и расширения потока сигнал стал достигать наблюдателей и усиливаться.

Обе гипотезы требуют дальнейших наблюдений. Учёные продолжают мониторинг объекта на разных длинах волн, чтобы уточнить механизм происходящего и параметры окружающей среды вокруг чёрной дыры.

Почему её сравнили со "Звездой Смерти"

Для наглядности исследователи сопоставили высвобождаемую энергию с масштабами, знакомыми широкой аудитории. В качестве ориентира использовали расчёты энергетической эффективности "Звезды Смерти" из саги "Звёздные войны", выполненные поклонниками франшизы.

Согласно оценкам, энергия, выделяемая AT2018hyz, сопоставима с гамма-всплесками — самыми мощными взрывами во Вселенной. Нижняя граница превышает возможности вымышленной космической станции как минимум в триллион раз, а верхний предел достигает 100 триллионов. Такое сравнение подчёркивает масштаб явления, хотя и остаётся образным.

По прогнозам исследователей, радиосигнал может продолжать усиливаться и достигнуть максимума примерно к 2027 году. Наблюдение за AT2018hyz позволяет лучше понять, как ведут себя сверхмассивные чёрные дыры после поглощения звёзд и насколько разнообразными могут быть такие процессы.

Открытие ставит новые вопросы о распространённости подобных событий во Вселенной. Возможно, они происходят чаще, чем предполагается, но остаются незамеченными без длительных и систематических наблюдений. Продолжение мониторинга поможет уточнить картину и приблизит учёных к более полному пониманию экстремальной физики космоса.