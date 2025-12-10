Чёрная дыра на поводке: лабораторный эксперимент показал, как приручить энергию космоса

Физики из Саутгемптонского университета совершили прорыв — они впервые в истории смоделировали "бомбу из чёрной дыры" в лабораторных условиях. Этот уникальный эксперимент позволяет понять, как вращающиеся чёрные дыры передают энергию и взаимодействуют с материей вокруг. Исследование даёт ключ к разгадке феномена сверхизлучения и может подтвердить теории, связанные с тёмной материей. Об этом сообщает Live Science.

Эксперимент, изменивший представление о чёрных дырах

Команда под руководством Мэрион Кромб создала установку, имитирующую экстремальные условия вблизи горизонта событий. Учёные использовали вращающийся алюминиевый цилиндр, окружённый тремя слоями катушек, генерирующих магнитное поле. Эта система воспроизводит эффект, аналогичный поведению энергии у горизонта вращающейся чёрной дыры.

Бомба из чёрной дыры — явление, впервые описанное Роджером Пенроузом и Яковом Зельдовичем в 1970-х годах. По их идее, энергия может накапливаться между "зеркалами" и усиливаться до взрывного выброса. Позже физики Уильям Пресс и Сол Теукольский разработали модель, в которой вращение пространства-времени само создаёт условия для накопления энергии.

Современные наблюдения, включая открытие древней сверхмассивной чёрной дыры, подтверждают, что такие объекты действительно способны разгонять частицы до скоростей, близких к световым, и высвобождать невероятные объёмы энергии.

Как была создана лабораторная модель

Реализовать теоретическую концепцию Зельдовича в лаборатории оказалось непросто. Учёные использовали вращающийся цилиндр, чтобы воспроизвести аналог эргосферы — области, где энергия вращения чёрной дыры может передаваться частицам.

Когда цилиндр вращался быстрее, чем окружающее магнитное поле, возникала положительная обратная связь, усиливающая энергию поля. Это приводило к росту магнитного сигнала и моделировало процесс "взрыва" — ту самую "бомбу" из теоретических моделей.

"Наша работа полностью подтверждает предсказания Зельдовича, демонстрируя усиление и переход к нестабильности с самопроизвольным возникновением волн", — сказала исследовательница Мария Кьяра Браидотти, участвовавшая в эксперименте.

Катушки вокруг цилиндра действовали как отражатели, создавая замкнутую петлю для накопления энергии. Такая система напоминала зеркальный контур, в котором энергия "запирается" и усиливается до момента критического выброса. Это открытие даёт возможность впервые наблюдать сверхизлучение в управляемых условиях.

Почему это важно для астрофизики

Хотя созданная модель безопасна, она имеет огромное значение для понимания процессов, происходящих вокруг реальных чёрных дыр. В астрофизике давно известно, что вращающиеся чёрные дыры способны передавать энергию окружающим частицам. Эксперимент показал, как этот процесс может работать на уровне фундаментальной физики.

Результаты исследования опубликованы в черновике на сервере arXiv и сейчас проходят рецензирование. Профессор Хендрик Ульбрихт отметил: наблюдаемое усиление энергии в лаборатории подтверждает существование аналогичных процессов в природе.

"Хотя мы работали с миниатюрной моделью, физика явления совпадает с тем, что происходит возле горизонта событий настоящей чёрной дыры", — пояснил Ульбрихт.

Эксперимент также помогает проверить гипотезы о существовании экзотических полей, которые могут быть связаны с тёмной материей. Если эти поля действительно существуют, они могли бы взаимодействовать с вращающимися чёрными дырами, создавая новые источники энергии.

Теория, предвосхитившая эксперимент

Феномен извлечения энергии из вращающихся чёрных дыр был впервые описан Роджером Пенроузом в 1969 году. Он показал, что частица, попадающая в область эргосферы, может покинуть её с большей энергией, чем имела изначально.

Спустя два года Яков Зельдович предложил аналогичный процесс в виде вращающегося цилиндра. Если вокруг него создать условия для отражения волн, они начнут усиливаться, пока не достигнут критической мощности.

Именно эту идею и реализовала группа из Саутгемптона. Их установка доказала, что энергия вращения действительно может быть извлечена за счёт обратной связи между волнами и полем.

Связь с другими открытиями

Подобные эксперименты позволяют изучать не только природу чёрных дыр, но и другие космические явления. Например, чёрная дыра в центре Млечного Пути оказалась менее разрушительной, чем считалось: вокруг неё нашли стабильные орбиты, где материя может существовать без разрушения.

Такие открытия помогают понять, как энергия перераспределяется во Вселенной и почему даже самые мощные объекты способны сохранять баланс между разрушением и созиданием.

Плюсы и минусы лабораторных моделей чёрных дыр

Создание аналогов чёрных дыр в лаборатории открывает перед физиками огромные возможности. Однако у метода есть как преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

Позволяет безопасно изучать экстремальные физические процессы.

Даёт возможность проверять космологические теории на практике.

Раскрывает принципы передачи энергии и взаимодействия материи с полями.

Способствует разработке новых технологий в области квантовой физики и материаловедения.

Минусы:

Лабораторные аналоги не могут полностью воспроизвести реальные космические масштабы.

Эксперименты требуют высокой точности измерений и сложного оборудования.

Полученные результаты нуждаются в подтверждении астрономическими наблюдениями.

Популярные вопросы о бомбе из чёрной дыры

Что такое "бомба из чёрной дыры"?

Это теоретический процесс, при котором энергия вращающейся чёрной дыры усиливается в замкнутом пространстве до момента мощного выброса. Как учёные смогли создать этот эффект в лаборатории?

Они использовали вращающийся цилиндр и магнитные поля, чтобы воспроизвести аналог эргосферы, где энергия усиливается за счёт обратной связи. Почему это важно для науки?

Эксперимент помогает проверить теории о сверхизлучении, тёмной материи и природе гравитационных взаимодействий в экстремальных условиях. Можно ли повторить этот эксперимент в других лабораториях?

Да, установка безопасна и не требует уникальных условий, но требует высокой точности настройки магнитных полей.

Эксперимент с "бомбой из чёрной дыры" стал одним из важнейших достижений современной физики. Он не только подтвердил идеи, выдвинутые полвека назад, но и открыл путь к новому пониманию взаимодействия энергии и материи во Вселенной. В перспективе подобные исследования помогут объяснить процессы, которые происходят вблизи горизонта событий и в структуре пространства-времени.