Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Черная фасоль
Черная фасоль
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 21:37

Добавила ложку этой фасоли в ужин — волосы стали крепче уже через пару недель

Черная фасоль укрепляет волосы, отмечает дерматолог Сон Ха Юн

Черная фасоль давно завоевала уважение в Азии и Латинской Америке, но именно в Корее её называют "эликсиром молодости". Это не просто питательный продукт, а источник антиоксидантов, минералов и растительного белка, который помогает волосам оставаться сильными, а коже — упругой и гладкой. Корейские женщины нередко включают её не только в рацион, но и в состав косметики, особенно средств для укрепления волос.

"Черная фасоль помогает сохранить густоту волос и предотвращает их ломкость", — отметила дерматолог Сон Ха Юн.

Происхождение и особенности

Черная фасоль (Phaseolus vulgaris) родом из Центральной и Южной Америки. Майя и ацтеки выращивали её задолго до прихода европейцев, а сегодня она популярна от Бразилии до Кореи. Бразильцы даже сделали из неё национальное блюдо — фейжоаду, густое рагу с рисом и специями. В Европе черная фасоль получила признание благодаря своей питательности и универсальности.

Эти бобы отличаются высоким содержанием белка и клетчатки при минимуме жира. Они особенно полезны людям, которые отказываются от мяса, так как восполняют белковый дефицит и при этом сохраняют чувство сытости.

Сравнение: черная фасоль и другие виды

Показатель

Черная фасоль

Белая фасоль

Красная фасоль

Белки

15 г

14 г

13 г

Клетчатка

15 г

11 г

12 г

Железо

20% от нормы

17%

15%

Антиоксиданты

Очень высоко

Средне

Средне

Вкус

Слегка сладкий, ореховый

Нейтральный

Пряный

Полезные свойства

  1. Для волос и кожи. Черная фасоль богата биотином, железом и фолиевой кислотой — именно они способствуют росту волос и предотвращают их выпадение.
  2. Для сердца. Антиоксиданты, особенно антоцианы, снижают уровень "плохого" холестерина и поддерживают сосуды в тонусе.
  3. Для пищеварения. Клетчатка улучшает микрофлору кишечника и ускоряет обмен веществ.
  4. Для иммунитета. Магний, цинк и витамины группы B поддерживают нервную систему и борются с усталостью.
  5. Для контроля сахара. Благодаря низкому гликемическому индексу фасоль стабилизирует уровень глюкозы в крови.

"Этот продукт — настоящий подарок для тех, кто заботится о своем рационе", — добавила диетолог Мина Пак.

Советы шаг за шагом: как готовить черную фасоль

  1. Замочите сухие бобы на ночь — это ускорит приготовление.
  2. Варите около часа до мягкости, не добавляя соль в начале (иначе фасоль станет жесткой).
  3. Храните готовую фасоль в холодильнике до 5 дней или замораживайте порционно.
  4. Используйте её в салатах, супах, буррито или как гарнир.

Варианты блюд

  • Суп с фасолью, тыквой и кориандром.
  • Тёплый салат с фасолью, рукколой и оливковым маслом.
  • Вегетарианские котлеты с киноа и грибами.
  • Тако с черной фасолью, авокадо и лаймом.
  • Необычный смузи с добавлением ложки вареных бобов и какао.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: варить фасоль без предварительного замачивания.
    Последствие: блюдо становится тяжёлым для желудка.
    Альтернатива: замочить на 8-10 часов с ложкой соды.
  • Ошибка: использовать только консервированную фасоль.
    Последствие: меньше питательных веществ и больше соли.
    Альтернатива: готовить свежую, а затем замораживать порциями.
  • Ошибка: игнорировать приправы.
    Последствие: пресный вкус.
    Альтернатива: добавить тмин, куркуму, кориандр или копченую паприку.

А что если добавить фасоль в десерт?

Неожиданно, но черная фасоль идеально подходит для сладких блюд. Из неё делают муссы с какао, пирожные без муки и даже смузи. В Корее популярны десерты, где фасоль сочетается с мёдом и кунжутом. Это не только вкусно, но и полезно — белок насыщает, а антиоксиданты поддерживают кожу.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Высокое содержание белка и клетчатки

Может вызывать вздутие у чувствительных людей

Снижает холестерин и сахар

Требует долгого замачивания

Поддерживает рост волос

Не подходит при язвенных заболеваниях

Универсальность в приготовлении

Не рекомендуется при сильных гастритах

FAQ

Как выбрать черную фасоль?
Выбирайте плотные, блестящие бобы без трещин и запаха. Чем темнее, тем больше антиоксидантов.

Что лучше — консервированная или сухая?
Сухая фасоль сохраняет больше пользы, но требует времени. Консервированная — быстрый вариант для салатов и гарниров.

Мифы и правда

  • Миф: фасоль вредна для желудка.
    Правда: при правильном замачивании она легко усваивается.
  • Миф: черная фасоль — только для вегетарианцев.
    Правда: она подходит всем, кто хочет снизить потребление мяса.
  • Миф: её нельзя сочетать с рисом.
    Правда: наоборот, это идеальная пара для полноценного белкового профиля.

Интересные факты

  1. В Корее фасоль символизирует долголетие и используется в праздничных блюдах.
  2. В Бразилии фасоль подают ежедневно, считая её залогом здоровья нации.

Исторический контекст

После открытия Америки Колумб привёз фасоль в Европу, где она быстро стала основным источником белка для бедных слоев населения. Позже, в XX веке, учёные подтвердили её уникальные свойства для сердца и обмена веществ, что сделало фасоль популярной во всём мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мару Вайнштейн Велес: глубокие воспаления на подбородке могут быть признаком СПКЯ сегодня в 22:14
Думала, что прыщи от сладкого — оказалось, всё из-за этого утреннего ритуала

Высыпание на подбородке может появиться внезапно, даже у тех, кто редко сталкивается с акне. Что скрывается за этой зоной и как вернуть коже спокойствие — рассказываем с опорой на мнение дерматологов.

Читать полностью » Желтоватые пятна на веках могут быть признаком высокого холестерина — дерматологи сегодня в 16:27
Глаза первыми выдают высокий холестерин: один маленький знак указывает на скрытую проблему

Незаметные изменения в теле могут рассказать о повышенном холестерине задолго до анализов. Узнайте, какие сигналы важно не пропустить.

Читать полностью » Лёгкая текстура масла чиа не утяжеляет тонкие волосы — трихологи сегодня в 15:13
Волосы ломались и пушились — пока не нанесла это масло: результат поразил уже через неделю

Масло семян чиа способно укреплять волосы, снижать сухость кожи головы и возвращать натуральный блеск — без тяжёлых средств и агрессивных процедур.

Читать полностью » Кардамон вызывает дискомфорт при избытке употребления, медицинский журналист Давыдов сегодня в 15:11
Попробовала кардамон в выпечке — и поняла, почему эту специю считают особенной

Почему кардамон так ценят в кухне и зачем его добавляют в напитки и блюда? Разбираемся, что реально известно о влиянии пряности на организм и когда она может быть особенно уместна.

Читать полностью » Ольга Ватолина: школьники могут отсутствовать без справки до 5 дней сегодня в 14:12
Думала, что всегда нужно получать справку, но теперь понимаю, как просто сообщить о болезни в первые 5 дней

В Беларуси школьники могут быть дома до пяти дней без справки о болезни. Врач объяснила, как это работает и что нужно делать в случае продолжительной болезни.

Читать полностью » ВПЧ передается половым путем и может вызвать рак шейки матки — советы врачей сегодня в 14:01
Стала следить за своим здоровьем и регулярно прохожу ПАП-тест — вот как это помогает мне контролировать ВПЧ

ВПЧ — это не только распространённая инфекция, но и серьёзная угроза здоровью, если не принимать меры. Узнайте, как защититься от вируса с помощью вакцинации и регулярных обследований.

Читать полностью » Врач Атаманова: интервальная ходьба помогает сжигать калории более эффективно сегодня в 13:46
Начала делать интервальную ходьбу — и вот как она помогла мне сжигать больше калорий

Как интервальная ходьба помогает эффективно сжигать калории? Врач рассказала, как правильно выполнять эту тренировку.

Читать полностью » Лаванда улучшает сон и снижает стресс — советы ботаника Елены Королёвой сегодня в 13:01
Поставила алоэ вера в спальню — и теперь кожа стала заметно лучше: как это растение очищает воздух и лечит

Какие комнатные растения могут помочь вам создать здоровую атмосферу дома, а какие лучше избегать, чтобы не подвергать себя и своих близких риску.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
В 2025 году россияне стали активнее покупать умные игрушки для домашних питомцев
Красота и здоровье
Раннее лечение СПКЯ предотвращает осложнения, подчеркивает Кристал Томас-Уайт
Туризм
От Крыма до горных озер: как не ошибиться на пути к Бадукским озерам и не упустить главное
Спорт и фитнес
Специалисты подтвердили, что йога помогает снизить болевой синдром при сколиозе
Спорт и фитнес
Баттерфляй: как освоить технику плавания и улучшить выносливость — тренер Акиньшин
Садоводство
Вегетация растений: все фазы и советы по правильному уходу
Наука
Белый карлик поглотил остатки планеты спустя миллиарды лет — Ле Бурдэ
Дом
Литая ёлка служит дольше любых других материалов — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet