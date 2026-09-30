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фронтовой рисунок
фронтовой рисунок
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 18:10

85 лет назад началась битва за Москву, разрушившая план Гитлера на молниеносную войну

Сегодня, 30 сентября, исполняется 85 лет со дня начала битвы за Москву — одного из крупнейших и важнейших сражений Великой Отечественной войны. Именно 30 сентября 1941 года началась германская операция "Тайфун", целью которой были разгром основных сил Красной армии на московском направлении, окружение и захват столицы СССР.

На московском направлении группа армий "Центр" насчитывала около 1,8 млн человек, примерно 1700 танков и 14 тыс. орудий и миномётов. Советские войска трёх фронтов — около 1,25 млн человек, 990 танков и 7,6 тыс. орудий и миномётов.

Остановить противника удалось огромной ценой. Одним из символов тех дней стали Подольские курсанты. Около 3,5 тыс. совсем молодых курсантов пехотного и артиллерийского училищ были направлены на Ильинский рубеж. Почти две недели они сдерживали противника, выигрывая драгоценное время для организации обороны на подступах к Москве.

Другим символом стал бой 16 ноября у разъезда Дубосеково бойцов дивизии генерала Ивана Панфилова. Именно с историей 28 панфиловцев связана знаменитая фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва". Каноническая версия рассказа о 28 бойцах позднее стала предметом исторических споров, однако ожесточённые бои и массовый героизм панфиловской дивизии — исторический факт.

Знаменитый приказ "Ни шагу назад!" к обороне Москвы отношения не имеет. Приказ наркома обороны СССР №227 Сталин подписал только 28 июля 1942 года, когда Московская битва уже завершилась.

Столицу защищала не только армия. Москвичи строили укрепления, дежурили на крышах во время авианалётов, тушили зажигательные бомбы, работали на военных предприятиях. Символом сопротивления стала 18-летняя Зоя Космодемьянская, казнённая немцами 29 ноября 1941 года в Петрищеве. Лётчик Виктор Талалихин ещё в августе совершил ночной воздушный таран, отражая налёты на Москву.

5 декабря Красная армия перешла в контрнаступление. Немецкие войска начали отходить от столицы. Московская битва продолжалась до 20 апреля 1942 года. В ходе советского контрнаступления и последующего общего наступления противник был отброшен от Москвы на 100-250 км, а на отдельных направлениях — ещё дальше. Московская битва стала первым крупным стратегическим поражением вермахта во Второй мировой войне и сорвала расчёт Германии на молниеносное завершение войны против СССР.

Цена победы была огромной. Советские войска за время Московской битвы потеряли около 937 тыс. человек безвозвратно и около 899 тыс. санитарными потерями. Поэтому встречающаяся цифра "полтора миллиона погибших" неверна: погибших, пропавших без вести, раненых и заболевших нельзя объединять под определением "погибшие".

С Московской битвой связана и известная городская легенда: будто немцы заранее доставили камень для монумента в честь будущего взятия советской столицы, а после войны этот материал использовали при облицовке домов на Тверской. История эффектная, но надёжного документального подтверждения того, что камень действительно предназначался для немецкого памятника победы, нет. Поэтому корректнее рассказывать о ней именно как о московской легенде.

Генерал Хайнц Гудериан впоследствии признавал провал наступления на Москву и тяжесть понесённого поражения. Расчёт Гитлера завершить восточную кампанию до зимы рухнул.

Вермахт, который несколько месяцев почти непрерывно двигался на восток, впервые оказался вынужден отступать на важнейшем стратегическом направлении.

До Победы и Берлина оставалось ещё три с половиной года. Но 85 лет назад началась битва, после которой стало очевидно: германскую военную машину можно не только остановить — её можно заставить повернуть назад.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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