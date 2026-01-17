Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 20:29

Маленькие собаки внезапно идут в лидерах по укусам — причина не в "злости", а в одном нюансе

Чихуахуа и пекинес попали в статистику частых укусов — The Scotsman

С виду это просто милые компаньоны, но даже у самых "карманных" пород иногда включается характер. Американские исследователи, изучив данные о случаях укусов, выделили типы собак, которые чаще других пускают в ход зубы. Речь не о "плохих" животных, а о сочетании темперамента, назначения породы и ошибок воспитания. Об этом сообщает The Scotsman.

Почему одни собаки кусают чаще

Собака любой породы способна укусить, если её напугать, причинить боль или загнать в угол. Но у разных пород различаются уровень настороженности, территориальность и привычка "работать зубами" — например, при охране, пастьбе или охоте. На поведение влияет и среда: нехватка прогулок, скука, отсутствие правил в доме, а также неправильные игры, где поощряются хватания за руки.

Важно помнить: "склонность к укусам" не означает неизбежной агрессии. В большинстве случаев проблему предотвращают ранняя социализация, последовательная дрессировка и уважение к границам питомца — особенно если собака маленькая и пытается "компенсировать" размеры громкостью и резкостью.

12 пород, которые чаще оказываются в статистике

Этим породам либо свойственна выраженная территориальность, либо исторически "заложены" охранные или охотничьи реакции, либо они особенно требовательны к нагрузкам и дисциплине.

  1. Чихуахуа
  2. Джек-рассел-терьер
  3. Немецкая овчарка
  4. Сибирский хаски
  5. Пекинес
  6. Бордер-колли
  7. Чау-чау
  8. Ротвейлер
  9. Такса
  10. Питбуль
  11. Акита
  12. Тоса-ину

В описаниях подчёркивается разница причин. Маленькие породы чаще "щёлкают" из-за тревожности и стремления контролировать ситуацию, а служебные и охранные — потому что готовы действовать быстро, если сочтут это необходимым. У энергичных рабочих собак риск возрастает, когда им не дают достаточно движения и задач: тогда напряжение накапливается и может проявляться в резких реакциях.

Как снизить риск и сделать жизнь спокойнее

Лучшее, что может сделать владелец, — научить собаку предсказуемости: понятные правила дома, регулярные прогулки и занятия, спокойное знакомство с людьми и животными. Полезно отрабатывать команды, которые помогают "переключать" внимание, и не провоцировать питомца — не тянуть за лапы, не лезть к миске, не будить резко. Если собака уже рычит или демонстрирует дискомфорт, это сигнал увеличить дистанцию, а не "проверять терпение".

Отдельное внимание стоит уделять детям и гостям: объяснить, как правильно гладить собаку и когда лучше не трогать её вовсе. При стойких проблемах с поведением важны консультации с кинологом и работа над привычками всей семьи — тогда даже "характерная" порода чаще всего становится надёжным и уравновешенным компаньоном.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

