Стоимость биткойна демонстрирует нисходящую динамику в пятницу, приближаясь к минимальным значениям, зафиксированным в конце февраля. Это обусловлено опасениями инвесторов относительно неготовности Федеральной резервной системы (ФРС) к снижению процентных ставок в ближайшее время, сообщает CNBC.

Согласно данным CoinDesk, утром 5 июля курс биткойна снизился на 6,7%, достигнув отметки в $54 359. За последний месяц ведущая криптовалюта потеряла почти четверть своей стоимости, хотя с начала года все еще демонстрирует рост около 30%.

Недавно опубликованный протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 11-12 июня, указывает на необходимость дальнейших доказательств замедления инфляции для руководства Федрезерва, прежде чем они смогут приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

CNBC отмечает, что высокие процентные ставки рассматриваются как негативный фактор для биткойна, поскольку они снижают привлекательность рисковых активов для инвесторов.

Дополнительное давление на курс криптовалюты оказала продажа властями Германии около 3 тысяч биткойнов на сумму примерно $175 млн, как сообщает аналитическая компания Arkham Intelligence. Стоит отметить, что у правительства ФРГ все еще остается около 40 тысяч биткойнов, конфискованных в ходе различных уголовных расследований.

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